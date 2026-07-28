Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» από TotalEnergies και Eni στο κοίτασμα “Cronos” στην Κύπρο

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Την Τελική Επενδυτική Απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2022 και αξιολογήθηκε επιτυχώς το 2024, έλαβαν η TotalEnergies (50%) και η Eni (50%, διαχειρίστρια εταιρεία), εταίροι στο υπεράκτιο οικόπεδο 6 της Κύπρου.

Οπως ανακοίνωσε η TotalEnergies, βρισκόμενο σε βαθιά υπεράκτια ύδατα, περίπου 185 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των ακτών της Κύπρου, ο «Κρόνος» θα αναπτυχθεί μέσω τεσσάρων υποθαλάσσιων γεωτρήσεων. Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού από τα κυπριακά ύδατα στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται στον τερματικό σταθμό LNG της Damietta πριν εξαχθεί στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξη του «Κρόνου» θα βασιστεί εν μέρει σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες για ταχεία ανάπτυξη (fast-track), γεγονός που θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της έναρξης λειτουργίας του και στη μείωση της έντασης άνθρακα της παραγωγής του κοιτάσματος.

Η έναρξη της παραγωγής αναμένεται το 2028, με μέγιστη σταθερή παραγωγή περίπου 500 εκατομμυρίων κυβικών ποδών την ημέρα (Mcf/d), που ισοδυναμεί με περίπου 2,8 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως (Mtpa), το 50% των οποίων θα διατεθεί στην αγορά από την TotalEnergies.

Ανάπτυξη Φυσικού Αερίου Συνδεδεμένη με τις Αγορές LNG

Σε συνέχεια της υπογραφής, τον Φεβρουάριο του 2025, της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Κυβέρνησης (Host Government Agreement), υπογράφηκαν οι κύριες εμπορικές και συμβατικές συμφωνίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη του έργου. Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν τους όρους για τη χρήση των υπεράκτιων εγκαταστάσεων του κοιτάσματος Zohr, τη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου μέσω της Αιγύπτου, την υγροποίηση στη Δαμιέτη και την πώληση του φυσικού αερίου ως LNG.

Το έργο θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει, στο μέλλον, την ανάπτυξη πρόσθετων πόρων που βρίσκονται στο Οικόπεδο 6, οι οποίοι θα αξιολογηθούν κατά τις επόμενες εκστρατείες.

«Είμαστε ευτυχείς που ξεκινάμε αυτό το νέο έργο μαζί με την Eni, με την υποστήριξη της Κυπριακής και της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης. Ως το πρώτο έργο ανάπτυξης φυσικού αερίου της Κύπρου, ο “Κρόνος” θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός νέου περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις υποδομές της Αιγύπτου. Αυτή η νέα διαδρομή φυσικού αερίου στη Μεσόγειο θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού της σε LNG», δήλωσε ο Patrick Pouyanné, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies. «Βασιζόμενο στις υφιστάμενες δυνατότητες επεξεργασίας φυσικού αερίου, το έργο αυτό ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μας για ιεράρχηση έργων χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών. Ο “Κρόνος” θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου LNG της TotalEnergies, το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 60 Mtpa έως το 2030».

Η TotalEnergies παρουσιάζει επίσης στην Κύπρο στα υπεράκτια Οικόπεδα 11 (50%, διαχειρίστρια), 7 (50%, διαχειρίστρια) και 8 (40%).

TotalEnergies: Ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης LNG στον κόσμο

Η TotalEnergies είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης LNG παγκοσμίως, με παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο 44 εκατομμυρίων τόνων το 2025, χάρη στις συμμετοχές της σε μονάδες υγροποίησης σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η Εταιρεία επωφελείται από μια καθετοποιημένη θέση σε όλη την αλυσίδα αξίας του LNG, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της μεταφοράς, της πρόσβασης σε χωρητικότητα επαναεριοποίησης άνω των 20 Mtpa στην Ευρώπη, της εμπορίας (trading) και της τροφοδοσίας πλοίων με LNG.

Φιλοδοξία της TotalEnergies είναι να αυξήσει το μερίδιο του φυσικού αερίου στο μίγμα των πωλήσεών της σε σχεδόν 50% έως το 2030, να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα και να εξαλείψει τις εκπομπές μεθανίου που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, καθώς και να συνεργαστεί με τοπικούς εταίρους για την προώθηση της μετάβασης από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο.