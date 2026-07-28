 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Sports"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Soccer"
    [1]=>
    string(22) "Entertainment Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Sports"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Η διαχείριση των hydration breaks στη La Liga

Μοντέλο αθλητικής αναγκαιότητας απέναντι στην εμπορευματοποίηση στη La Liga

Business of Sport 28.07.2026, 09:34
Σχολιάστε
Η διαχείριση των hydration breaks στη La Liga
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το ζήτημα των διακοπών για ενυδάτωση (hydration breaks ή cooling breaks) βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων και κριτικής κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρωτοβουλία της FIFA και του Τζάνι Ινφαντίνο να καταστήσουν τις διακοπές αυτές υποχρεωτικές σε όλα τα παιχνίδια –ανεξαρτήτως των πραγματικών καιρικών συνθηκών– προκάλεσε αντιδράσεις. Η κύρια αιχμή της κριτικής εστίασε στο γεγονός ότι οι διακοπές αυτές χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά ως τηλεοπτικά «παράθυρα» για την προβολή διαφημίσεων, αλλοιώνοντας τον ρυθμό των αγώνων προς χάριν των εμπορικών εσόδων.

Στον αντίποδα αυτής της τακτικής, η ισπανική La Liga επιλέγει να διατηρήσει ένα εντελώς διαφορετικό, αυστηρά αθλητικό και υγειονομικό πλαίσιο, όπως επιβεβαιώνει η εφημερίδα Mundo Deportivo. Το ισπανικό πρωτάθλημα αρνείται να ακολουθήσει το εμπορικό μοντέλο της FIFA, διατηρώντας αμετάβλητους τους κανονισμούς που ορίζονται από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF).

Οι προϋποθέσεις και το αυστηρό πλαίσιο της La Liga

Στη La Liga, η διακοπή για ενυδάτωση δεν αποτελεί αυτόματο ή υποχρεωτικό τηλεοπτικό συμβάν, αλλά ένα μέτρο προστασίας της υγείας των ποδοσφαιριστών που ενεργοποιείται μόνο υπό συγκεκριμένες και μετρήσιμες συνθήκες:

  1. Θερμοκρασιακό όριο: Η διακοπή επιτρέπεται και εξετάζεται αποκλειστικά όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
  2. Εποχικός περιορισμός: Το μέτρο εφαρμόζεται μόνο κατά τους θερμούς μήνες της αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
  3. Συμφωνία και διαιτητική απόφαση: Οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμφωνήσουν για τη διεξαγωγή του cooling break πριν από τη σέντρα του αγώνα. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συλλόγων, την αποκλειστική και τελική ευθύνη φέρει ο διαιτητής, ο οποίος αξιολογεί τις συνθήκες και αποφασίζει αν συντρέχει λόγος προστασίας της σωματικής ακεραιότητας των αθλητών.
  4. Χρονικός προγραμματισμός: Οι διακοπές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως δύο φορές σε ένα παιχνίδι –μία σε κάθε ημίχρονο– περίπου στο 30ό και στο 75ο λεπτό. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία λεπτά.
  5. Πλήρης αναπλήρωση χρόνου: Όλος ο χρόνος που αναλώνεται κατά τη διάρκεια της διακοπής υπολογίζεται ακριβώς και προστίθεται στις καθυστερήσεις του εκάστοτε ημιχρόνου, διασφαλίζοντας ότι δεν χάνεται ωφέλιμος αγωνιστικός χρόνος.

Απαγόρευση εμπορικής εκμετάλλευσης

Η ειδοποιός διαφορά του ισπανικού μοντέλου έγκειται στην αυστηρή απαγόρευση της εμπορευματοποίησης αυτών των διαλειμμάτων. Αντίθετα με όσα συνέβησαν στο Μουντιάλ, στη La Liga απαγορεύεται ρητά η διακοπή της ροής της μετάδοσης για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

Με τον τρόπο αυτό, η ισπανική λίγκα καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της σύγχρονης αθλητικής επιστήμης για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών σε ακραίες θερμοκρασίες και στην προστασία της αυθεντικότητας του αθλήματος. Η διακοπή παραμένει ένα καθαρά τεχνικό και ιατρικό εργαλείο στα χέρια των ομάδων και των διαιτητών, μακριά από σκοπιμότητες μάρκετινγκ, διασφαλίζοντας ότι η υγεία των αθλητών και ο σεβασμός στο παιχνίδι παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Coca Cola: Κέρδη πάνω απο τις εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο
World

Καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολ. για την Coca Cola στο δεύτερο τρίμηνο
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να επιβραβεύεται η συνέπεια
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να επιβραβεύεται η συνέπεια
ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο
World

ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο
Google: Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών από το ευρωπαϊκό πρόστιμο – ρεκόρ του 1 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών της Google από το πρόστιμο - μαμούθ
Airbus: Το αεροσκάφος που πέταξε επί 24 ώρες χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από Αυστραλία προς Γαλλία
World

Ιστορική πτήση Αυστραλία - Γαλλία διάρκειας 24 ωρών χωρίς ενδιάμεσο σταθμό
Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη
World

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Ανοίγουν τα χαρτιά τους για τους στόχους του 2026 
Τράπεζες

Ανοίγουν τα χαρτιά τους οι τράπεζες για τους στόχους του 2026

Οι ελληνικές τράπεζες ξεκινούν αύριο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 202

Αγης Μάρκου
Μειώσεις τιμών: Τι ποσοστά εκπτώσεων δίνουν οι προμηθευτές (μέχρι στιγμής)
Τρόφιμα – ποτά

Μειώσεις τιμών: Τα ποσοστά που δίνουν οι προμηθευτές

Οι πρωτες δεσμευτικές για τις μειώσεις τιμών - Πότε θα ανακοινωθούν οι τελικές τιμές για λαχανικά και κρέατα 

Δημήτρης Χαροντάκης
ALTUS-LSA: Συμφωνία με τη Shield AI για drones – Νέα επένδυση, προσλήψεις και γραφείο στην Ελλάδα
Business

«Συμμαχία» ALTUS με την Shield AI στα drones

Η συνεργασία της ελληνικής εταιρείας ALTUS-LSA με τη Shield AI συνδυάζει ελληνικό εξοπλισμό και αμερικανική τεχνολογία σε λύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Γιώργος Μανέττας
Δημοσιονομικός «κόφτης»: Η κυβέρνηση βάζει «φρένο» αλλά αφήνει ανοιχτές τις εξαιρέσεις
Economy

Δημοσιονομικός «κόφτης» με... εξαιρέσεις - Το δίλημμα

Τι δείχνει η διαφοροποίηση Πιερρακάκη σε σχέση με την αρχική πρόθεση για εφαρμογή του γερμανικού μοντέλου σε σχέση με τα όσα θα φέρει ο δημοσιονομικός «κόφτης» στην Ελλάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;
Experts

Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού;

Σε καμία χρονική στιγμή για τα επόμενα 45 έτη ο δείκτης της συνταξιοδοτικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το 16,2% του ΑΕΠ

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ερυθρά Θάλασσα: Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων σύμφωνα με την Clarksons Research
Ποντοπόρος

Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Clarksons Research σε πρόσφατη αναφορά της μετρά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης σε Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Φορολογικοί παράδεισοι: Η φορολογική «βελτιστοποίηση» καλά κρατεί για τις πολυεθνικές
World

Οι φορολογικοί παράδεισοι και το πάρτι των πολυεθνικών

Οι διαβόητοι φορολογικοί παράδεισοι παραμένουν οι βασικές «ενδιάμεσες χώρες» για τα διεθνή δίκτυα πολυεθνικών ή υπερεθνικών εταιρειών

Αλέξανδρος Καψύλης
ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος
World

ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού

Προτάσεις - σοκ από τον διεθνή οργανισμό για τις απολύσεις και το συνταξιοδοτικό - Τι «είδε» ο ΟΟΣΑ

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Business of Sport
Η διαχείριση των hydration breaks στη La Liga
Business of Sport

Η διαχείριση των hydration breaks στη La Liga

Μοντέλο αθλητικής αναγκαιότητας απέναντι στην εμπορευματοποίηση στη La Liga

Γιώργος Μαζιάς
Μαλαισία: Αναλαμβάνει το Γκραν Πρι της F1 του Μπαχρέιν λόγω του πολέμου
Business of Sport

Η Μαλαισία επιστρέφει στην F1 ως διοργανώτρια του GP του Μπαχρέιν

To Grand Prix στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβιας είχε ακυρωθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν

World Cup: Έπος της Ελλάδας – Πρώτο χρυσό μετάλλιο στο πόλο (vid)
Business of Sport

World Cup: Έπος της Ελλάδας – Πρώτο χρυσό μετάλλιο στο πόλο (vid)

Η Εθνική ανδρών πόλο νίκησε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup της Αυστραλίας και πανηγυρίζει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της. Προηγήθηκε 15-14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Μουντιάλ 2026: Επιστήμονες μέτρησαν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα – Τα αποτελέσματα εκπλήσσουν
Business of Sport

Πόσο «καθαρό» (δεν) ήταν το Μουντιάλ 2026

Ειδικοί χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο για να αναλύσουνε τις προσελεύσεις των θεατών, το πρόγραμμα των αγώνων και τις μετακινήσεις και των 48 ποδοσφαιρικών ομάδων στο Μουντιάλ.

Κίνα: Η μεσαία τάξη ανακαλύπτει status στην άθληση και τα αθλητικά είδη
Business of Sport

Οι Κινέζοι ανακαλύπτουν status στην άθληση και τα αθλητικά είδη

«Η υγεία είναι ένα είδος νέου πλούτου στην Κίνα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στέλεχος αθλητικής ένδυσης.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μουντιάλ: Αξιζε τελικά για τις ΗΠΑ; – Μια ανάλυση του CNN
Business of Sport

Αξιζε τελικά το Μουντιάλ για τις ΗΠΑ;

Πολύ λίγα στοιχεία υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ αποκόμισαν κάποιο ουσιαστικό οικονομικό όφελος από το Μουντιάλ, σημειώνει το CNN

Μπέζος: Φλερτάρει με άλλους υποψηφίους με την εξαγορά μετοχών της Λίβερπουλ
Business of Sport

Ο Μπέζος παίζει... μπάλα για εξαγορά μετοχών της Λίβερπουλ

Σύμφωνα με αγγλικά Μέσα, ο Τζεφ Μπέζος έχει δεχτεί πρόταση για να αγοράσει ένα μέρος των μετοχών της Λίβερπουλ.

Latest News
Coca Cola: Κέρδη πάνω απο τις εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο
World

Καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολ. για την Coca Cola στο δεύτερο τρίμηνο

Εσοδα 13,4 δισ. δολ. και κέρδη 4,4 δισ. - H Coca Cola αύξησε τις προβλέψεις και για το σύνολο του έτους

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να επιβραβεύεται η συνέπεια
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να επιβραβεύεται η συνέπεια

Τι συζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με τη γ.γ. Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση

ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο
World

ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο

Το έλλειμμα μειώθηκε κατά 4,2% σε σχέση με τον Μάιο και διαμορφώθηκε στα 101,5 δισ. δολάρια

Google: Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών από το ευρωπαϊκό πρόστιμο – ρεκόρ του 1 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών της Google από το πρόστιμο - μαμούθ

Οι συνολικές διεκδικήσεις σε βάρος της Google φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια

Airbus: Το αεροσκάφος που πέταξε επί 24 ώρες χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από Αυστραλία προς Γαλλία
World

Ιστορική πτήση Αυστραλία - Γαλλία διάρκειας 24 ωρών χωρίς ενδιάμεσο σταθμό

Το ειδικά προσαρμοσμένο επιβατικό αεροσκάφος A350-1000ULR της Qantas θα κάνει το ντεμπούτο του στη διαδρομή χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από το 2027

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη
World

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη

Η αναμόρφωση της Fed, η σιωπή του Γουόρς και η στάση της FOMC

Τζούλη Καλημέρη
Boeing: Μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι αναμενόταν λόγω του κόστους του Air Force One
World

Πλήγμα στη Boeing από τα... προεδρικά Air Force One

Η Boeing κατέγραψε ζημίες ύψους 280 εκατ. δολαρίων από το πρόγραμμα κατασκευής δύο νέων αεροσκαφών «Air Force One», το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά

Δημήτρης Σταμούλης
Κίνα: Ξεκινά την παραγωγή εγχώριων εργαλείων κατασκευής τσιπ DUV με τη μέθοδο εμβάπτισης
Τεχνολογία

Η Κίνα ξεκινά αντεπίθεση στην ASML - Παραγωγή εργαλείων DUV για chip

Η προσπάθεια παραγωγής DUV στην Κίνα βρίσκεται υπό την ηγεσία της ελάχιστα γνωστής εταιρείας Aishengna από τη Σαγκάη

Δημήτρης Σταμούλης
Στενά του Ορμούζ: Οι χώρες του Κόλπου συμφώνησαν σε εθελοντικά τέλη
Ναυτιλία

Ορμούζ: «Ναι» σε τέλη υπέρ του Ιράν από χώρες του Κόλπου

Το Ομάν έπεισε τις γείτονες χώρες να συναινέσουν στο σχέδιο για καταβολή εθελοντικών τελών για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

ΤτΕ: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα το 2025
Τράπεζες

ΤτΕ: Ενισχυμένος ο χρηματοπιστωτικός τομέας το 2025

Ισχυρή κερδοφορία και βελτιωμένη κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων καταγράφει η ετήσια έκθεση της ΤτΕ

Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος: Η Γερμανία χαρτογραφεί τις αδυναμίες της Κίνας σε περίπτωση εμπλοκής
World

Πού θα χτυπήσει η Γερμανία την Κίνα σε περίπτωση εμπορικού πολέμου

Το Βερολίνο ψάχνει τα τρωτά οικονομικά σημεία του Πεκίνου, σε τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής

Γρηγόρης Τραγγανίδας
H Canon μετατρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση
Business

Η Canon ενισχύει την αποδοτικότητα του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Με οδηγό την πρωτοποριακή πλατφόρμα Therefore by Canon, ο Όμιλος Eπιχειρήσεων Σαρακάκη εμπιστεύτηκε την Canon για την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών του

ΟΚΕ: Νέος πρόεδρος ο κ. Σάκης Ιωαννίδης
Economy

Νέος πρόεδρος της ΟΚΕ ο κ. Σάκης Ιωαννίδης

Ο νέος πρόεδρος της ΟΚΕ είναι οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γκουτέρες: Ισχυρή δέσμευση για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό
Κόσμος

Γκουτέρες: Ισχυρή δέσμευση για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό

Ο Γκουτέρες ξεκίνησε την επίσκεψη του στην Κύπρο με Χριστοδουλίδη, είδε και Ερχιουμάν. Όπως είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ η λύση στο Κυπριακό «εξαρτάται από τους λαούς και τις εγγυήτριες δυνάμεις».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γαλλία – Ισπανία: Πάνω από 1,2 εκατ. στρέμματα έχουν κάψει οι μεγα-πυρκαγιές
Κόσμος

Στάχτη 1,2 εκατ. στρέμματα από τις φωτιές σε Γαλλία - Ισπανία

Η νομαρχία της Ζιρόντ στη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με συνολικά 93 πυροσβέστες να έχουν τραυματιστεί

Ευρώπη: Ο Ρήνος «στεγνώνει» και απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Ο Ρήνος «στεγνώνει» και απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια

Η πρωτοφανής πτώση της στάθμης των νερών στον Ρήνο δυσκολεύει τη μεταφορά άνθρακα και καυσίμων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies