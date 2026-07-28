Η διαχείριση των hydration breaks στη La Liga

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Το ζήτημα των διακοπών για ενυδάτωση (hydration breaks ή cooling breaks) βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων και κριτικής κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρωτοβουλία της FIFA και του Τζάνι Ινφαντίνο να καταστήσουν τις διακοπές αυτές υποχρεωτικές σε όλα τα παιχνίδια –ανεξαρτήτως των πραγματικών καιρικών συνθηκών– προκάλεσε αντιδράσεις. Η κύρια αιχμή της κριτικής εστίασε στο γεγονός ότι οι διακοπές αυτές χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά ως τηλεοπτικά «παράθυρα» για την προβολή διαφημίσεων, αλλοιώνοντας τον ρυθμό των αγώνων προς χάριν των εμπορικών εσόδων.

Στον αντίποδα αυτής της τακτικής, η ισπανική La Liga επιλέγει να διατηρήσει ένα εντελώς διαφορετικό, αυστηρά αθλητικό και υγειονομικό πλαίσιο, όπως επιβεβαιώνει η εφημερίδα Mundo Deportivo. Το ισπανικό πρωτάθλημα αρνείται να ακολουθήσει το εμπορικό μοντέλο της FIFA, διατηρώντας αμετάβλητους τους κανονισμούς που ορίζονται από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF).

Οι προϋποθέσεις και το αυστηρό πλαίσιο της La Liga

Στη La Liga, η διακοπή για ενυδάτωση δεν αποτελεί αυτόματο ή υποχρεωτικό τηλεοπτικό συμβάν, αλλά ένα μέτρο προστασίας της υγείας των ποδοσφαιριστών που ενεργοποιείται μόνο υπό συγκεκριμένες και μετρήσιμες συνθήκες:

Θερμοκρασιακό όριο: Η διακοπή επιτρέπεται και εξετάζεται αποκλειστικά όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εποχικός περιορισμός: Το μέτρο εφαρμόζεται μόνο κατά τους θερμούς μήνες της αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Συμφωνία και διαιτητική απόφαση: Οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμφωνήσουν για τη διεξαγωγή του cooling break πριν από τη σέντρα του αγώνα. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συλλόγων, την αποκλειστική και τελική ευθύνη φέρει ο διαιτητής, ο οποίος αξιολογεί τις συνθήκες και αποφασίζει αν συντρέχει λόγος προστασίας της σωματικής ακεραιότητας των αθλητών. Χρονικός προγραμματισμός: Οι διακοπές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως δύο φορές σε ένα παιχνίδι –μία σε κάθε ημίχρονο– περίπου στο 30ό και στο 75ο λεπτό. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία λεπτά. Πλήρης αναπλήρωση χρόνου: Όλος ο χρόνος που αναλώνεται κατά τη διάρκεια της διακοπής υπολογίζεται ακριβώς και προστίθεται στις καθυστερήσεις του εκάστοτε ημιχρόνου, διασφαλίζοντας ότι δεν χάνεται ωφέλιμος αγωνιστικός χρόνος.

Απαγόρευση εμπορικής εκμετάλλευσης

Η ειδοποιός διαφορά του ισπανικού μοντέλου έγκειται στην αυστηρή απαγόρευση της εμπορευματοποίησης αυτών των διαλειμμάτων. Αντίθετα με όσα συνέβησαν στο Μουντιάλ, στη La Liga απαγορεύεται ρητά η διακοπή της ροής της μετάδοσης για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

Με τον τρόπο αυτό, η ισπανική λίγκα καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της σύγχρονης αθλητικής επιστήμης για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών σε ακραίες θερμοκρασίες και στην προστασία της αυθεντικότητας του αθλήματος. Η διακοπή παραμένει ένα καθαρά τεχνικό και ιατρικό εργαλείο στα χέρια των ομάδων και των διαιτητών, μακριά από σκοπιμότητες μάρκετινγκ, διασφαλίζοντας ότι η υγεία των αθλητών και ο σεβασμός στο παιχνίδι παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα.

Πηγή: in.gr