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Ουκρανία: Έχει εντοπίσει ένα νέο σημείο πίεσης στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας

Οι επιθέσεις που ξεδιπλώνει η Ουκρανία με drones εναντίον της ρωσικής εταιρείας Wildberries έχουν εντείνει την πίεση στην πολεμική οικονομία της Μόσχας

World 29.07.2026, 15:16
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Ουκρανία: Έχει εντοπίσει ένα νέο σημείο πίεσης στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας
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Οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας εναντίον της Wildberries, του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανοπωλητή της Ρωσίας, έχουν εντείνει την πίεση στην πολεμική οικονομία της Μόσχας, με το Κίεβο να επιδιώκει να αναγκάσει τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά από σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια πολέμου.

Η Ουκρανία έχει στοχεύσει μεγάλα κέντρα εφοδιαστικής, όπως τον ρωσικό γίγαντα λιανικής πώλησης τύπου «Amazon»

Η Ουκρανία έχει στοχεύσει μεγάλα κέντρα εφοδιαστικής, όπως τον ρωσικό γίγαντα λιανικής πώλησης τύπου «Amazon», στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να διαταράξει σοβαρά τις εφοδιαστικές αλυσίδες της χώρας και να αυξήσει το οικονομικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι ρωσικές τράπεζες και επιχειρήσεις.

Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση των ουκρανικών δυνάμεων, μετά από μήνες επιθέσεων με drones μεγάλου βεληνεκούς που στόχευαν τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, επισημαίνει το CNBC.

Η Wildberries εκκένωσε μια αποθήκη στην πόλη Ριαζάν της κεντρικής Ρωσίας το πρωί της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, μετά από επιθέσεις ουκρανικών drones σε διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Στήριξη της Μόσχας στη Wildberries

Η ρωσική κυβέρνηση αναγνώρισε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να στηρίξει την Wildberries, όπως μετέδωσε το Reuters την Τρίτη, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές, ενώ η κρατική τράπεζα VTB αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει όταν επικοινώνησε μαζί του το CNBC.

Η ρωσική Sberbank, εν τω μεταξύ, φέρεται να έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δανείων για τους προμηθευτές της Wildberries, εν μέσω φόβων ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν κύμα πτωχεύσεων μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, οι ρωσικές επιχειρήσεις έχουν αντιμετωπίσει πολυάριθμες διαταραχές λόγω του πολέμου, σύμφωνα με τη Νατάλια Κοβάλεβα, ερευνήτρια στο πρόγραμμα για τη Ρωσία και την Ευρασία του Chatham House.

«Οι δυτικές κυρώσεις διακόψαν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι αυξήσεις των φόρων συμπίεσαν τα περιθώρια κέρδους. Οι διακοπές του διαδικτύου προκάλσεσαν πολλές διαταραχές σε λειτουργίες. Και η πρόσφατη έλλειψη καυσίμων οδήγησε σε αύξηση του κόστους, ενώ ενίσχυσε τις πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε η Κοβάλεβα την Τρίτη σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο.

«Οι Ρώσοι επιχειρηματίες έχουν απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους κλυδωνισμούς. Ωστόσο, οι ουκρανικές επιθέσεις κατά της Wildberries αποτελούν μια σημαντική νέα εξέλιξη, που αντανακλά την ευρύτερη προσπάθεια του Κιέβου να εντείνει την οικονομική πίεση στις επιχειρήσεις και στους απλούς Ρώσους πολίτες».

Η Κοβαλέβα ανέφερε ότι η ελπίδα της Ουκρανίας είναι πως, αυξάνοντας το κόστος του πολέμου για τις ρωσικές επιχειρήσεις, θα ενταθεί η εσωτερική αντιπολίτευση και ο Πούτιν ενδέχεται να αναγκαστεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων — ή τουλάχιστον να σταματήσει τους βομβαρδισμούς των πόλεων της Ουκρανίας.

«Μένει να δούμε αν αυτή η στρατηγική θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρόλο που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να δραστηριοποιείται κανείς επιχειρηματικά στη Ρωσία, οι ελίτ της χώρας φαίνονται πιο εξαρτημένες από – και πιο επιφυλακτικές απέναντι στο – Κρεμλίνο [από] ποτέ», δήλωσε η Κοβάλεβα.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αποθήκες που έγιναν στόχος ουκρανικών drones εμπλέκονταν στην προμήθεια εξαρτημάτων drones, εξοπλισμού πλοήγησης και άλλων στρατιωτικών εξαρτημάτων στις ρωσικές δυνάμεις.

Η Wildberries είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής της Ρωσίας και το αντίστοιχο του αμερικανικού γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2004, απασχολεί σήμερα περίπου 48.000 άτομα.

«Η Ρωσία είναι ευάλωτη»

Παράλληλα με τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών κέντρων εφοδιαστικής, αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η ρωσική οικονομία είναι ενδεχομένως ευάλωτη στην προοπτική εκτεταμένων αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είχε συζητήσει τις άδειες για την παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot και τη σημασία της αναζωογόνησης της διπλωματικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια μιας «καλής συνάντησης», όπως την περιέγραψε, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν όσο και η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν φτάσει σε κρίσιμα σημεία. Ο Τραμπ έχει αναστείλει τις αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στη διπλωματία, ενώ ο Ζελένσκι έχει ενθαρρυνθεί από μια σειρά επιτυχιών σε επιθέσεις βάθους στο ρωσικό έδαφος.

Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι συνέπεσε επίσης με μια ανανεωμένη πρωτοβουλία του Κογκρέσου για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Μόσχας, με το νομοσχέδιο που προώθησε ο αείμνηστος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ να ξεπερνά το πρώτο εμπόδιο στη Γερουσία.

«Η ρωσική οικονομία έχει σταματήσει», δήλωσε η Ελίνα Ριμπάκοβα, ανώτερη ερευνήτρια στο Peterson Institute for International Economics, στην εκπομπή «Europe Early Edition» του CNBC την Τετάρτη.

Μηδενική ανάπτυξη

«Φέτος θα σημειώσει μηδενική ανάπτυξη — στην καλύτερη περίπτωση, παρατηρήσαμε συρρίκνωση της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο, καθώς και συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής. Η συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής σημαίνει ότι και ο αμυντικός τομέας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά. Επομένως, η Ρωσία είναι ευάλωτη».

Η Ριμπάκοβα ανέφερε ότι η ρωσική νομοθεσία για τις ενεργειακές κυρώσεις έχει τη δυνατότητα να ασκήσει «εξαιρετικά ισχυρή επίδραση» στην πολεμική οικονομία του Πούτιν, ιδίως σε μια περίοδο που οι συγκρούσεις της Ρωσίας και του Ιράν φαίνεται να συγκλίνουν.

Το Κίεβο εξαπέλυσε το Σάββατο επίθεση εναντίον ενός ιρανικού εμπορικού πλοίου στην Κασπία Θάλασσα, ένα περιστατικό που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού και τον τραυματισμό αρκετών άλλων. Η Ισλαμική Δημοκρατία απείλησε με αντίποινα για την επίθεση.

«Αυτό που δίνει ώθηση στην κατάσταση είναι και πάλι αυτή η σύνδεση με το Ιράν», δήλωσε η Ριμπάκοβα. Το γεγονός ότι το Ιράν είναι σε θέση να κλείσει το Στενό του Ορμούζ ωθεί προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου και, φυσικά, παρέχει στη Ρωσία έναν ακόμη τρόπο να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, πρόσθεσε.

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