Apple: Σε ιστορικό υψηλό η μετοχή της εν μέσω αλλαγής φρουράς και νέου CEO

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Συνεχίζει η Apple να αποδεικνύεται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» της αγοράς. Ακόμη και ενώ οι ευρύτερες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και οι μετοχές με δυναμική έχουν παρουσιάσει πτώση, η Apple έχει καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά.

Οι επενδυτές θεωρούν τον γίγαντα του Cupertino ως μοναδικά «υπεράνω των συγκρούσεων», καθώς παραμένει σε μεγάλο βαθμό προστατευμένη από τους εκτυφλωτικούς κύκλους κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) των hyperscalers εταιρειών, αποφεύγοντας παράλληλα την έκθεση στην αλυσίδα εφοδιασμού που αντιμετωπίζουν οι εξειδικευμένοι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών. Έχει επίσης, μέχρι στιγμής, αποφύγει μέρος των δυσκολιών που έχουν υποστεί πρόσφατα ορισμένοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τελευταία τηλεδιάσκεψη του Τιμ Κουκ σε μια κρίσιμη στιγμή για την Apple

Η τελευταία τηλεδιάσκεψη του Τιμ Κουκ ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Apple πραγματοποιείται την ίδια εβδομάδα που ο κατασκευαστής του iPhone έφτασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίηση και ξεπέρασε την Nvidia ως την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο. Ωστόσο, δεν υπάρχει χρόνος για εορτασμούς.

Ακόμη και με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και να έχει σημειώσει άνοδο 25% φέτος, ξεπερνώντας τις ομοειδείς εταιρείες με τεράστια κεφαλαιοποίηση, η Apple αντιμετωπίζει έλλειψη μνήμης και μια έντονη ζήτηση για παραγωγική ικανότητα κατασκευής τσιπ, η οποία αναγκάζει την εταιρεία να αυξήσει τις τιμές των συσκευών της. Εν τω μεταξύ, η Apple δεν έχει ακόμη παρουσιάσει στο κοινό την ανασχεδιασμένη Siri, το πιο κραυγαλέο παράδειγμα του πόσο πολύ έχει μείνει πίσω η εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Με τον Kουκ να αποχωρεί από τη θέση του CEO την 1η Σεπτεμβρίου και να αναλαμβάνει το ρόλο του εκτελεστικού προέδρου, οι αναδυόμενες προκλήσεις θα καταλήξουν στα χέρια του Τζον Τέρνους, ενός βετεράνου της Apple με 25 χρόνια εμπειρίας και επικεφαλής του τμήματος υλικού. Ο Τέρνους δεν είπε πολλά κατά την προηγούμενη τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα τον Απρίλιο, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση της αλλαγής στη θέση του CEO.

Οι επενδυτές αναμένεται να θέσουν περισσότερες απαιτήσεις στον Τέρνους την Πέμπτη, αφού η εταιρεία ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους. Θα γίνει ο δεύτερος μόλις διευθύνων σύμβουλος από τότε που ο Στιβ Τζομπς παραιτήθηκε λίγους μήνες πριν από το θάνατό του το 2011. Η 15ετής θητεία του Κουκ στην ηγεσία της εταιρείας χαρακτηρίστηκε από αύξηση κατά 14 φορές της αξίας της εταιρείας, παρά την αδυναμία της να λανσάρει μια σημαντική πλατφόρμα υλικού μετά το iPhone και τις δυσκολίες της να βρει μια μεγάλη αγορά για το ακριβό headset εικονικής πραγματικότητας Vision Pro που κυκλοφόρησε το 2024.

«Ο Τιμ Κουκ είναι ένας πραγματικά ταλαντούχος επαγγελματίας στον τομέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και πιστεύω ότι έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά στην αντιμετώπιση του περιβάλλοντος», δήλωσε σε συνέντευξή της η Μελίσα Όττο, επικεφαλής της έρευνας Visible Alpha στην S&P Global. «Θα έχουμε κάποια εικόνα ή τουλάχιστον κάποια σχόλια σχετικά με το τρέχον περιβάλλον και τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν.»

Τον περασμένο μήνα, η Apple, επικαλούμενη την παγκόσμια έλλειψη μνήμης, αύξησε τις αρχικές τιμές των iPad και των Mac κατά τουλάχιστον 100 δολάρια, ενώ σε ορισμένα μοντέλα η αύξηση ξεπέρασε τα 1.000 δολάρια. Οι αναλυτές αναμένουν αυξήσεις στις τιμές των iPhone φέτος. Εν τω μεταξύ, η Apple ανακοίνωσε την Τρίτη ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την Klarna, έναν πάροχο δανείων τύπου «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», το οποίο θα επιτρέπει στους πελάτες στις ΗΠΑ να μισθώνουν ένα iPhone για διάστημα έως και δύο ετών, με τιμή που ξεκινά από 17,99 δολάρια το μήνα.

Οι αυξήσεις των τιμών, που φτάνουν έως και το 20% σε ορισμένες συσκευές, ανακοινώθηκαν λίγο πριν το τέλος του τριμήνου, οπότε ο αντίκτυπός τους δεν θα γίνει αισθητός παρά μόνο στην τρέχουσα περίοδο. Για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, οι αναλυτές αναμένουν συνολική αύξηση των εσόδων κατά περίπου 16%, με τον ρυθμό ανάπτυξης να υποχωρεί στο 12% κατά την τρέχουσα περίοδο.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές είναι το πώς οι υψηλότερες τιμές θα επηρεάσουν τη ζήτηση κατά το τρίμηνο του Δεκεμβρίου, το σημαντικότερο της χρονιάς για την Apple.