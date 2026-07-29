 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(20) "Consumer Electronics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Apple: Σε ιστορικό υψηλό η μετοχή της εν μέσω αλλαγής φρουράς και νέου CEO

Οι επενδυτές θεωρούν τον γίγαντα του Cupertino, Αpple, ως μοναδικά «υπεράνω των συγκρούσεων»

Τεχνολογία 29.07.2026, 21:19
Σχολιάστε
Apple: Σε ιστορικό υψηλό η μετοχή της εν μέσω αλλαγής φρουράς και νέου CEO
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίζει η Apple να αποδεικνύεται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» της αγοράς. Ακόμη και ενώ οι ευρύτερες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και οι μετοχές με δυναμική έχουν παρουσιάσει πτώση, η Apple έχει καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά.

Οι επενδυτές θεωρούν τον γίγαντα του Cupertino ως μοναδικά «υπεράνω των συγκρούσεων», καθώς παραμένει σε μεγάλο βαθμό προστατευμένη από τους εκτυφλωτικούς κύκλους κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) των hyperscalers εταιρειών, αποφεύγοντας παράλληλα την έκθεση στην αλυσίδα εφοδιασμού που αντιμετωπίζουν οι εξειδικευμένοι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών. Έχει επίσης, μέχρι στιγμής, αποφύγει μέρος των δυσκολιών που έχουν υποστεί πρόσφατα ορισμένοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τελευταία τηλεδιάσκεψη του Τιμ Κουκ σε μια κρίσιμη στιγμή για την Apple

Η τελευταία τηλεδιάσκεψη του Τιμ Κουκ ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Apple πραγματοποιείται την ίδια εβδομάδα που ο κατασκευαστής του iPhone έφτασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίηση και ξεπέρασε την Nvidia ως την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο. Ωστόσο, δεν υπάρχει χρόνος για εορτασμούς.

Ακόμη και με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και να έχει σημειώσει άνοδο 25% φέτος, ξεπερνώντας τις ομοειδείς εταιρείες με τεράστια κεφαλαιοποίηση, η Apple αντιμετωπίζει έλλειψη μνήμης και μια έντονη ζήτηση για παραγωγική ικανότητα κατασκευής τσιπ, η οποία αναγκάζει την εταιρεία να αυξήσει τις τιμές των συσκευών της. Εν τω μεταξύ, η Apple δεν έχει ακόμη παρουσιάσει στο κοινό την ανασχεδιασμένη Siri, το πιο κραυγαλέο παράδειγμα του πόσο πολύ έχει μείνει πίσω η εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Με τον Kουκ να αποχωρεί από τη θέση του CEO την 1η Σεπτεμβρίου και να αναλαμβάνει το ρόλο του εκτελεστικού προέδρου, οι αναδυόμενες προκλήσεις θα καταλήξουν στα χέρια του Τζον Τέρνους, ενός βετεράνου της Apple με 25 χρόνια εμπειρίας και επικεφαλής του τμήματος υλικού. Ο Τέρνους δεν είπε πολλά κατά την προηγούμενη τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα τον Απρίλιο, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση της αλλαγής στη θέση του CEO.

Οι επενδυτές αναμένεται να θέσουν περισσότερες απαιτήσεις στον Τέρνους την Πέμπτη, αφού η εταιρεία ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους. Θα γίνει ο δεύτερος μόλις διευθύνων σύμβουλος από τότε που ο Στιβ Τζομπς παραιτήθηκε λίγους μήνες πριν από το θάνατό του το 2011. Η 15ετής θητεία του Κουκ στην ηγεσία της εταιρείας χαρακτηρίστηκε από αύξηση κατά 14 φορές της αξίας της εταιρείας, παρά την αδυναμία της να λανσάρει μια σημαντική πλατφόρμα υλικού μετά το iPhone και τις δυσκολίες της να βρει μια μεγάλη αγορά για το ακριβό headset εικονικής πραγματικότητας Vision Pro που κυκλοφόρησε το 2024.

«Ο Τιμ Κουκ είναι ένας πραγματικά ταλαντούχος επαγγελματίας στον τομέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και πιστεύω ότι έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά στην αντιμετώπιση του περιβάλλοντος», δήλωσε σε συνέντευξή της η Μελίσα Όττο, επικεφαλής της έρευνας Visible Alpha στην S&P Global. «Θα έχουμε κάποια εικόνα ή τουλάχιστον κάποια σχόλια σχετικά με το τρέχον περιβάλλον και τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν.»

Τον περασμένο μήνα, η Apple, επικαλούμενη την παγκόσμια έλλειψη μνήμης, αύξησε τις αρχικές τιμές των iPad και των Mac κατά τουλάχιστον 100 δολάρια, ενώ σε ορισμένα μοντέλα η αύξηση ξεπέρασε τα 1.000 δολάρια. Οι αναλυτές αναμένουν αυξήσεις στις τιμές των iPhone φέτος. Εν τω μεταξύ, η Apple ανακοίνωσε την Τρίτη ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την Klarna, έναν πάροχο δανείων τύπου «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», το οποίο θα επιτρέπει στους πελάτες στις ΗΠΑ να μισθώνουν ένα iPhone για διάστημα έως και δύο ετών, με τιμή που ξεκινά από 17,99 δολάρια το μήνα.

Οι αυξήσεις των τιμών, που φτάνουν έως και το 20% σε ορισμένες συσκευές, ανακοινώθηκαν λίγο πριν το τέλος του τριμήνου, οπότε ο αντίκτυπός τους δεν θα γίνει αισθητός παρά μόνο στην τρέχουσα περίοδο. Για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, οι αναλυτές αναμένουν συνολική αύξηση των εσόδων κατά περίπου 16%, με τον ρυθμό ανάπτυξης να υποχωρεί στο 12% κατά την τρέχουσα περίοδο.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές είναι το πώς οι υψηλότερες τιμές θα επηρεάσουν τη ζήτηση κατά το τρίμηνο του Δεκεμβρίου, το σημαντικότερο της χρονιάς για την Apple.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Airbus: Απογειώθηκαν με 54% τα κέρδη για το β΄τρίμηνο
World

Στα ύψη , με άνοδο 54% τα κέρδη της Airbus στο β΄τρίμηνο
Microsoft: Στα 35,77 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη του τριμήνου
World

Πάνω από τις προβλέψεις τα αποτελέσματα τριμήνου της Microsoft
Γαλλία: Ιστορική ξηρασία εν αναμονή του επόμενου καύσωνα
World

Ιστορική ξηρασία εν αναμονή του επόμενου καύσωνα στη Γαλλία
Wall Street: Στα «κόκκινα» υπό τον φόβο του πληθωρισμού
Wall Street

Στα «κόκκινα» η Wall Street υπό τον φόβο του πληθωρισμού
Labubu: Έγινε γλυκό και τινάζει τη μπάνκα στη Σιγκαπούρη
World

Η Labubu έγινε.. γλυκό - Το opening στη Σιγκαπούρη
Γουόρς: Θα επιστρέψουμε τον πληθωρισμό στο 2%
World

Δέσμευση Γουόρς για πληθωρισμό 2%

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα «καρφιά» για το ρωσικό φυσικό αέριο
Business

Εξάρχου: Νέα «καρφιά» στην Ε.Ε. για το ρωσικό αέριο και LNG

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR προβλέπει δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη - Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Επιταχύνουμε σε cloud, κυβερνοασφάλεια και AI – Βλέπει σταθερό β’ εξάμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Ενισχύουμε το διεθνές αποτύπωμα – Συμβόλαιο 45 εκατ. ευρώ με το ΝΑΤΟ

Ο Κώστας Νεμπής κατά τη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών τόνισε τη διψήφια δυναμική στα έσοδα ICT, την επέκταση σε data centers και AI agents για B2B

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα έσοδα αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά όχι αρκετά γρήγορα
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα έσοδα από ΑΙ αυξάνονται αλλά όχι με πολύ γρήγορους ρυθμούς

Η απόδοση των δαπανών ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι εξαιρετικά αβέβαιη

Δημήτρης Σταμούλης
Εταιρείες ημιαγωγών: Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση από την Παρασκευή
Tεχνητή νοημοσύνη

Εξανεμίστηκαν 1,3 τρισ. σε 3 ημέρες από τις εταιρείες ημιαγωγών

Είκοσι από τις πιο αξιόλογες μετοχές από εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως έχασαν 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή

Δημήτρης Σταμούλης
Σίντλερ (FSB): Μπορεί να είναι φούσκα η AI – Θυμίζει dotcom και 2008
Markets

Σίντλερ (FSB): Μπορεί να είναι φούσκα η AI – Θυμίζει dotcom και 2008

Ο γ.γ. του FSB σε συνέντευξη στο Politico προειδοποιεί για τις αποτιμήσεις των εταιρειών της AI - Πόσο κινδυνεύει ο χρηματοπιστωτικός τομέας

Τζούλη Καλημέρη
Ακρίβεια: Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές
Economy

Γιατί η κυβέρνηση δεν αγγίζει ΦΠΑ και ΕΦΚ

Η ακρίβεια γεμίζει τα δημόσια ταμεία, αλλά εξαντλεί τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γαλλία: Ιστορική ξηρασία εν αναμονή του επόμενου καύσωνα
World

Ιστορική ξηρασία εν αναμονή του επόμενου καύσωνα στη Γαλλία

Το κόστος των επιπτώσεων από την ξηρασία στη Γαλλία ξεπέρασε το επίπεδο-ρεκόρ των 5,6 δισ. ευρώ του 2022

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Τεχνολογία
Microsoft: Στα 35,77 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη του τριμήνου
World

Πάνω από τις προβλέψεις τα αποτελέσματα τριμήνου της Microsoft

Η Microsoft ξεπέρασε τις προσδοκίες για το 4ο τρίμηνο στον τομέα του cloud, καθώς τα έσοδα του Azure για ολόκληρο το έτος ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια

Η Google DeepMind «διέλυσε» την ομάδα του βραβευμένου με Νόμπελ AlphaFold
Tεχνητή νοημοσύνη

Η DeepMind «διέλυσε» την ομάδα του βραβευμένου με Νόμπελ AlphaFold

Το εμβληματικό έργο της DeepMind που έλυσε το πρόβλημα της αναδίπλωσης πρωτεϊνών δίνει τη θέση του σε έναν ευρύτερο αγώνα για την ανάπτυξη συστημάτων AI για επιστημονικές ανακαλύψεις

Apple: Σε ιστορικό υψηλό η μετοχή της εν μέσω αλλαγής φρουράς και νέου CEO
Τεχνολογία

Ιστορικό υψηλό για τη μετοχή της Apple - Το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» της αγοράς

Οι επενδυτές θεωρούν τον γίγαντα του Cupertino, Αpple, ως μοναδικά «υπεράνω των συγκρούσεων»

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα μοντέλα της OpenAI ,που «ξέφυγαν», επιτέθηκαν σε 4 ακόμη πλατφόρμες εκτός της Hugging Face
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα μοντέλα της OpenAI επιτέθηκαν σε ακόμα 4 πλατφόρμες

Το Reuters έγραψε ότι η OpenAI δεν είχε παρατηρήσει τη «δραπέτευση» του μοντέλου της παρά μόνο αφού είχε περιοριστεί η απειλή και ενημερωθεί το FBI

Apple: Κρατά σταθερές τις τιμές του iPhone και «τρέχει» τις πωλήσεις
Τεχνολογία

Apple: Κερδίζει έδαφος χωρίς «υπερεπενδύσεις» στην AI

Το ισχυρότερο τρίτο τρίμηνο πενταετίας αναμένουν οι αναλυτές για την Apple, αλλά αυξάνονται τα ερωτήματα για πιθανές ανατιμήσεις

Εταιρείες ημιαγωγών: Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση από την Παρασκευή
Tεχνητή νοημοσύνη

Εξανεμίστηκαν 1,3 τρισ. σε 3 ημέρες από τις εταιρείες ημιαγωγών

Είκοσι από τις πιο αξιόλογες μετοχές από εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως έχασαν 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή

Δημήτρης Σταμούλης
Ερμότι (UBS): Απολύτως υγιής η αντίδραση των επενδυτών στην AI
World

Ερμότι (UBS): Απολύτως υγιής η αντίδραση των επενδυτών στην AI

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα από το γεωπολιτικό μέτωπο ενδέχεται να δημιουργήσει προσωρινές αντίξοες συνθήκες, είπε ο CEO της UBS Σέρτζιο Ερμότι

Latest News
Airbus: Απογειώθηκαν με 54% τα κέρδη για το β΄τρίμηνο
World

Στα ύψη , με άνοδο 54% τα κέρδη της Airbus στο β΄τρίμηνο

Τα λειτουργικά κέρδη της Airbus διαμορφώθηκαν στα 2,43 δισ. ευρώ - Ανοδος για τα έσοδα κατά 28% στα 20,53 δισ. ευρώ

Microsoft: Στα 35,77 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη του τριμήνου
World

Πάνω από τις προβλέψεις τα αποτελέσματα τριμήνου της Microsoft

Η Microsoft ξεπέρασε τις προσδοκίες για το 4ο τρίμηνο στον τομέα του cloud, καθώς τα έσοδα του Azure για ολόκληρο το έτος ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια

Γαλλία: Ιστορική ξηρασία εν αναμονή του επόμενου καύσωνα
World

Ιστορική ξηρασία εν αναμονή του επόμενου καύσωνα στη Γαλλία

Το κόστος των επιπτώσεων από την ξηρασία στη Γαλλία ξεπέρασε το επίπεδο-ρεκόρ των 5,6 δισ. ευρώ του 2022

Αλέξανδρος Καψύλης
Wall Street: Στα «κόκκινα» υπό τον φόβο του πληθωρισμού
Wall Street

Στα «κόκκινα» η Wall Street υπό τον φόβο του πληθωρισμού

Η πτώση του Dow στη Wall Street ξεπέρασε τις 1.150 μονάδες, στη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2025, λόγω των φόβων ότι η Fed υστερεί στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού

Labubu: Έγινε γλυκό και τινάζει τη μπάνκα στη Σιγκαπούρη
World

Η Labubu έγινε.. γλυκό - Το opening στη Σιγκαπούρη

Η Pop Mart διαφοροποιεί τις δραστηριότητές της ανοίγοντας το πρώτο διεθνές αρτοποιείο Labubu στη Σιγκαπούρη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γουόρς: Θα επιστρέψουμε τον πληθωρισμό στο 2%
World

Δέσμευση Γουόρς για πληθωρισμό 2%

Ο Γουόρς υπογράμμισε ότι στόχος της Fed είναι να επιστρέψει ο πληθωρισμό στο 2% αλλά δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα έσοδα αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά όχι αρκετά γρήγορα
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα έσοδα από ΑΙ αυξάνονται αλλά όχι με πολύ γρήγορους ρυθμούς

Η απόδοση των δαπανών ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι εξαιρετικά αβέβαιη

Δημήτρης Σταμούλης
FIFA: «Πουλά» το Παγκόσμιο Κύπελλο ή «εκδημοκρατίζει» το ποδόσφαιρο;
Business of Sport

«Πουλά» το Μουντιάλ ή «εκδημοκρατίζει» το ποδόσφαιρο;

Ο Ινφαντίνο δέχεται πυρά για τα σχέδιά του να πουλήσει τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου

Η Google DeepMind «διέλυσε» την ομάδα του βραβευμένου με Νόμπελ AlphaFold
Tεχνητή νοημοσύνη

Η DeepMind «διέλυσε» την ομάδα του βραβευμένου με Νόμπελ AlphaFold

Το εμβληματικό έργο της DeepMind που έλυσε το πρόβλημα της αναδίπλωσης πρωτεϊνών δίνει τη θέση του σε έναν ευρύτερο αγώνα για την ανάπτυξη συστημάτων AI για επιστημονικές ανακαλύψεις

MERE’s Future in Greece in Doubt After Sanctions Hit Owner
English Edition

MERE’s Future in Greece in Doubt After Sanctions Hit Owner

The Russian discount supermarket chain abruptly shut its 11 Greek stores after EU sanctions targeted its ownership, leaving about 170 employees facing an uncertain future

Dimitris Charontakis
Apple: Σε ιστορικό υψηλό η μετοχή της εν μέσω αλλαγής φρουράς και νέου CEO
Τεχνολογία

Ιστορικό υψηλό για τη μετοχή της Apple - Το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» της αγοράς

Οι επενδυτές θεωρούν τον γίγαντα του Cupertino, Αpple, ως μοναδικά «υπεράνω των συγκρούσεων»

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια – Τρεις διαφωνίες στην FOMC
World
Upd: 21:12

Αμετάβλητα τα επιτόκια από μια διχασμένη Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%

Τζούλη Καλημέρη
Renault: Επιστροφή στην κερδοφορία μέσω EV παρά την άνοδο των κινεζικών εταιρειών
Ηλεκτροκίνηση

Ξανά κερδοφόρα η Renault - Colpo grosso με τα EV

Η Renault ανέφερε ότι οι πωλήσεις της σε πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 47,6%

Greece’s Unemployment Rate Edges Up to 8% in June
English Edition

Greece’s Unemployment Rate Edges Up to 8% in June

Greece’s unemployment rate rose slightly to 8% in June, but remained well below the 9.2% recorded a year earlier

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Διέκοψαν το τριήμερο ανοδικό σερί
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Διέκοψαν το τριήμερο ανοδικό σερί οι ευρωαγορές

Ο τομέας των ειδών πολυτελείας ηγήθηκε των απωλειών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Deutsche Bank – UBS: Άλμα κερδών πάνω από τις προβλέψεις στο β΄ τρίμηνο
World

Άλμα κερδών για Deutsche Bank - UBS - Ανοδικά οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Η UBS, η Deutsche Bank και η Standard Chartered ​κατέγραψαν αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και η ισχυρή λιανική δραστηριότητα

Δημήτρης Σταμούλης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies