Μέση Ανατολή: Τώρα θέλουν και οι Χούθι να βάλουν τέλη στην εμπορική ναυτιλία από την Ερυθρά Θάλασσα

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Οι Χούθι της Υεμένης σκέφτονυαι να εποβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τη νότια Ερυθρά Θάλασσα, μια εβδομάδα μετά την κήρυξη ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία.

Η οργάνωση κήρυξε στις 20 Ιουλίου ναυτικό εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στον πόλεμο του Ιράν και επεκτείνοντας τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια σε νερά πέρα ​​από τον Κόλπο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Χούθι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής τελών στο μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας μέσω της στενής θαλάσσιας πύλης Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, η οποία συνδέει τη νότια Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου.

Δεν έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα σε αυτό το στάδιο για την εφαρμογή της, πρόσθεσαν.

Ιρανοί σύμβουλοι

Αξιωματούχοι των Χούθι ταξίδεψαν στο Ιράν τον Ιούλιο για την τελετή κηδείας του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπου Ιρανοί ομόλογοί τους συζήτησαν μαζί τους το ζήτημα της επιβολής τελών στις διελεύσεις από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, δήλωσαν στο Reuters δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την Τεχεράνη.

Οι στόχοι μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν η ομαλοποίηση της πρακτικής επιβολής τελών στις διεθνείς πλωτές οδούς και η αύξηση της πίεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν οι πηγές.

Τα κινεζικά πλοία θα εξαιρούνταν από τέτοια τέλη και οι Χούθι υποστήριζαν τη συμφωνία, πρόσθεσαν.

Η Κίνα έχει πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τους Χούθι για να επιτρέψει στα δεξαμενόπλοιά της να πλεύσουν στη νότια Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να δεχθούν επιθέσεις, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας στον κόσμο.

Οι αξιωματούχοι των Χούθι που επέστρεψαν αεροπορικώς από την Τεχεράνη συνοδεύονταν από Ιρανούς συμβούλους για να τους καθοδηγήσουν στη σύσταση μιας πιθανής αρχής που θα ρυθμίζει τα τέλη μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, δήλωσε ένας Άραβας αξιωματούχος στην περιοχή.

«Οι Χούθι θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και θα προσπαθήσουν να επιτεθούν σε πλοία αν το κάνουν», δήλωσε στο Reuters η Άφρα αλ-Ζούμπα, υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Αντιδράσεις και συνέπειες

Μια τέτοια κίνηση θα αντιμετώπιζε έντονη αντίδραση από τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη, αν και οι διεθνείς ναυτικές δυνάμεις δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να παρέχουν επαρκή προστασία στην εμπορική ναυτιλία και υπάρχει μικρή πολιτική όρεξη για να αλλάξει αυτό, δήλωσαν δύο Δυτικοί διπλωμάτες.

Η Τεχεράνη απέκλεισε την πρόταση του Ομάν για περιφερειακή κοινή διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, η οποία θα περιλαμβάνει εθελοντικά τέλη από τα πλοία, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, εξανεμίζοντας τις ελπίδες για επίλυση του αδιεξόδου που έχει βάλει φρένο στο εμπόριο του Κόλπου σε αυτό το σημείο συμφόρησης εδώ και μήνες.

Το κλείσιμο του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα στερούσε από τη Σαουδική Αραβία μια κρίσιμη εναλλακτική λύση στα Στενά του Ορμούζ και θα αύξανε τους φόβους για ελλείψεις στην προμήθεια πετρελαίου.

Η κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα δεν έχει ανακάμψει πλήρως από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των Χούθι στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης τον Νοέμβριο του 2023, σε αυτό που η οργάνωση χαρακτήρισε ως πράξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Οι επιθέσεις της οργάνωσης σε εμπορικά πλοία έληξαν μόνο με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο.

Τουλάχιστον ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση την περασμένη εβδομάδα στα ανοικτά του νότιου σαουδαραβικού λιμανιού Τζιζάν, κοντά στην Υεμένη, και οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη.

Οι Χούθι φέρονταν προηγουμένως να εισπράττουν τέλη από ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες που διέσχιζαν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν κατά την κορύφωση της ναυτικής τους εκστρατείας το 2024, σε αντάλλαγμα για ασφαλή διέλευση, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ του 2024, η οποία ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

Αυτές οι αμοιβές εκτιμήθηκε ότι έφταναν τα 180 εκατομμύρια δολάρια το μήνα, αν και αυτές οι λεπτομέρειες δεν επαληθεύτηκαν.

Η πλεύση μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ασία διαρκεί κατά μέσο όρο 16 ημέρες, έναντι 50 ημερών εάν τα φορτία μεταφέρονται μέσω της βόρειας Ερυθράς Θάλασσας, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και στη συνέχεια μέσω της νότιας Αφρικής.