Το FBI άνοιξε έρευνα για τον ιδιοκτήτη των Λος Άντζελες Λέικερς

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Στο επίκεντρο ομοσπονδιακής έρευνας στις ΗΠΑ βρίσκεται ο ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Λέικερς και των Λος Άντζελες Ντότζερς, Μαρκ Ουόλτερ, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, το FBI κατέσχεσε το κινητό τηλέφωνο και τον φορητό υπολογιστή του στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για τις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεών του.

Όπως αναφέρεται, η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, έπειτα από ένταλμα έρευνας που εκτελέστηκε σε αεροδρόμιο του Σικάγου, την ώρα που ο 66χρονος επιχειρηματίας επρόκειτο να ταξιδέψει με ιδιωτικό αεροσκάφος. Το τοπικό γραφείο του FBI στο Σικάγο επιβεβαίωσε ότι κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και ένας φορητός υπολογιστής, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Τι λένε στις ΗΠΑ για τον ιδιοκτήτη των Λέικερς

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δύο ασφαλιστικές εταιρείες που συνδέονται με τον Ουόλτερ, καθώς και η επενδυτική εταιρεία Guggenheim Partners, αποτελούν αντικείμενο έρευνας από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς του Μανχάταν για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες.

Ο Ουόλτερ απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τους Λος Άντζελες Λέικερς από την οικογένεια Μπας, σε συμφωνία που εκτιμάται ότι έφτασε τα 10 δισ. δολάρια.

Η ενασχόλησή του με τον επαγγελματικό αθλητισμό ξεκίνησε το 2012, όταν η επενδυτική κοινοπραξία Guggenheim Baseball Management εξαγόρασε τους Λος Άντζελες Ντότζερς έναντι 2,15 δισ. δολαρίων, ποσό-ρεκόρ εκείνη την εποχή για ομάδα του MLB. Στο επενδυτικό σχήμα συμμετείχε και ο θρύλος των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον.

Υπό τη διοίκηση του Ουόλτερ, οι Ντότζερς κατέκτησαν τρεις τίτλους World Series (2020, 2024 και 2025), ενώ ο Αμερικανός επιχειρηματίας διαθέτει ακόμη συμμετοχή στους Λος Άντζελες Σπαρκς του WNBA, στην Professional Women’s Hockey League, καθώς και μειοψηφικό πακέτο μετοχών στην αγγλική Τσέλσι.