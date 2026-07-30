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Ασιατικά χρηματιστήρια: Αβεβαιότητα και αρνητικά πρόσημα

Ο ασταθής δείκτης Kospi δεν δείχνει σημάδια χαλάρωσης - Ο τεχνολογικός κλάδος στο επίκεντρο

Ασία 30.07.2026, 10:45
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Ασιατικά χρηματιστήρια: Αβεβαιότητα και αρνητικά πρόσημα
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Με αρνητικό πρόσημο κινούνται τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τον τεχνολογικό κλάδο να παραμένει στο επίκεντρο των πιέσεων εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ασιατικές εταιρείες που κατασκευάζουν τσιπ βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα, μετά από μια έντονη ρευστοποίηση στις νοτιοκορεατικές μετοχές που εξαφάνισε περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια από την αγοραία αξία τους και αύξησε την ανησυχία των επενδυτών για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, η απότομη αύξηση της καμπύλης αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, οι αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για τη βιομηχανία ημιαγωγών και τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σημαίνουν ότι οι αγορές είναι πιθανό να παραμείνουν ασταθείς βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Vasu Menon, διευθύνων σύμβουλος επενδυτικής στρατηγικής στην OCBC.

Στη Νότια Κορέα ο δείκτης KOSPI σημειώνει μικρές απώλειες 0,1%. Ο δείκτης χάνει περίπου 15% από την αρχή της εβδομάδας κάτι που οδήγησε τις αρχές της χώρας να παρουσιάσουν μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς.

Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng κινείται με μικρές απώλειες 0,1%, με τον τεχνολογικό δείκτη Hang Seng Tech να χάνει 1,2%.

Στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης CSI300 υποχωρεί 0,9%, ενώ ο Shanghai Composite διολισθαίνει 0,7%.

Ο ιαπωνικός Nikkei στο μεταξύ κερδίζει 0,8%.

Στην αβεβαιότητα λόγω Fed

Οι ασιατικές μετοχές δυσκολεύτηκαν να βρουν κατεύθυνση στις ασταθείς συναλλαγές την Πέμπτη, μετά από μια εβδομάδα αναταραχής στην αγορά που προκλήθηκε από την νευρικότητα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η διχασμένη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επέλεξε σταθερά τα επιτόκια και άφησε τις αγορές ομολόγων αβέβαιες για την επόμενη κίνηση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κάτω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, αφού είχαν σημειώσει άνοδο άνω του 7% μια ημέρα νωρίτερα, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν.

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