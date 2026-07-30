Το Ηράκλειο γίνεται «πόλη πρότυπο»: Υπερυψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα

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Ψηλά στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται η προσβασιμότητα και η ασφάλεια της μετακίνησης των πεζών, όπως φαίνεται από τον ευρύτερο σχεδιασμό που υλοποιείται, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στην κατασκευή υπερυψωμένων και έξυπνων διαβάσεων, για τη δραστική βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της κινητικότητας στην πόλη.

Η ασφάλεια των μαθητών στο επίκεντρο και με 8 χιλιόμετρα νέων πεζοδρομίων

Ήδη, στο Ηράκλειο κατασκευάστηκαν 27 υπερυψωμένες διαβάσεις και νέα πεζοδρόμια μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων περιμετρικά από σχολικά συγκροτήματα, γειτονιές και περιοχές αυξημένης κίνησης πεζών. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σε εθνικό επίπεδο έργο, μεγάλης έκτασης, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 2.700.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός των υπερυψωμένων διαβάσεων δίνει προτεραιότητα στους πεζούς, βελτιώνει την προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία και βελτιώνει το αστικό περιβάλλον. Η ανύψωση του οδοστρώματος στο ύψος του πεζοδρομίου αναγκάζει τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα στην πόλη του Ηρακλείου, στην οποία το όριο των 30 χιλιομέτρων έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ως το ανώτατο επιτρεπόμενο εντός του αστικού ιστού.

Η πρακτική των υπερυψωμένων διαβάσεων εφαρμόζεται πολλά χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και με αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Την ίδια αλλαγή φιλοσοφίας η οποία δίνει προτεραιότητα στους πεζούς, προωθούν και οι 24 «έξυπνες» διαβάσεις οι οποίες κατασκευάζονται έξω από 19 σχολικά συγκροτήματα και δρόμους της πόλης του Ηρακλείου. Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και φορέα υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, οι «έξυπνες» διαβάσεις αναβαθμίζουν την οδική ασφάλεια με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων.

Διαθέτουν, μεταξύ άλλων, αισθητήρα κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED στο οδόστρωμα και φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης που προειδοποιούν τους οδηγούς για τη διέλευση πεζών. Πρόκειται για ένα ζωντανό διαδραστικό σύστημα ασφάλειας για μικρούς και μεγάλους που υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι οι πεζοί έχουν πάντα προτεραιότητα.

Τα παραπάνω έργα συναρθρώνονται με το project των «Πεζών Διαδρομών» που υλοποιείται παράλληλα, ένα σχέδιο του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού που προβλέπει την δημιουργία απρόσκοπτων και ασφαλών διαδρομών για πεζούς από τις συνοικίες στο κέντρο της πόλης, σε πρώτη φάση, και μεταξύ των συνοικιών, σε επόμενο στάδιο.