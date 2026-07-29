NOVAL PROPERTY: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2026

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Σε 20,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από μισθώματα της Noval Property στο πρώτο εξάμηνο 2026 σημειώνοντας αύξηση 3,0 εκατ. ευρώ (+17%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2025.

Η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) ανήλθε σε 13,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση σε ετήσια βάση, ενώ η εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδύσεων ανήλθε 706,9 εκατ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 13,3 εκατ. ευρώ (+2%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Τα έσοδα από μισθώματα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ, έναντι 17,7 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2025

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της εταιρείας, ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property δήλωσε:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Εταιρεία συνέχισε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, δίνοντας έμφαση στην πρόοδο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και στην ενεργητική και αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της. Η ολοκλήρωση και παράδοση του κτηρίου γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας 199 στο Μαρούσι, αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη για την Εταιρεία, καθώς εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό ακίνητο υψηλών προδιαγραφών και ενισχύει περαιτέρω την ποιότητα και τη δυναμική του. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, βασική προτεραιότητα παραμένει η πρόοδος των εργασιών στο συγκρότημα γραφείων “The Grid” στο Μαρούσι, με στόχο την ολοκλήρωσή του.

Παράλληλα, η Εταιρεία εξακολουθεί να εστιάζει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων ακινήτων της και στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική και τους μακροπρόθεσμους στόχους της».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου της Noval Property

Τα έσοδα από μισθώματα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ, έναντι 17,7 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,0 εκατ. ευρώ (+17%). Η εν λόγω αύξηση προκύπτει πρωτίστως από την ενσωμάτωση των μισθωμάτων των ακίνητων που ολοκληρώθηκαν το 2025, τη σύναψη νέων μισθώσεων καθώς και στην ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων με πιο ευνοϊκούς όρους. Παράλληλα, η αυξημένη επισκεψιμότητα και δραστηριότητα στα εμπορικά μας ακίνητα συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών των μισθωτών, μέρος του οποίου αποδίδεται στην Εταιρεία μέσω των μισθωμάτων.

Η Εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο γραφείων της με την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός σύγχρονου, υψηλών προδιαγραφών κτηρίου γραφείων. Συγκεκριμένα το Κ199, επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, παραδόθηκε στην αγορά, με τον πρώτο μισθωτή να εισέρχεται στο κτήριο τον Φεβρουάριο με στόχο την πλήρη μίσθωση του ακινήτου έως το τέλος του έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (a-EBITDA) για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2026 ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ, έναντι 11,0 εκατ. ευρώ κατά τη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3 εκατ. ευρώ (+21%) και αναδεικνύοντας τη σημαντική βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της Εταιρείας.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7,0 εκατ. ευρώ για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2025. Η εν λόγω μεταβολή κατά 2,7 εκατ. ευρώ, ήτοι 38%, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μισθωμάτων.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων1 της Noval Property την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 706,9 εκατ. ευρώ, έναντι 693,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 13,3 εκατ. ευρώ (+2%). Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες καθώς επίσης και στην αύξηση της αξίας της συμμετοχής σε κοινοπραξίες.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 45,5 εκατ. ευρώ, έναντι 47,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) την 30η Ιουνίου 2026 ήταν 563,6 εκατ. ευρώ (4,47 ευρώ ανά μετοχή), ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2025 ήταν 554,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 2%). Η μεταβολή αυτή αντανακλά το αποτέλεσμα της περιόδου μετά την καταβολή του μερίσματος, καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του προγράμματος αγορών Ιδίων μετοχών.

Συνολικά, οι επιδόσεις του α΄ εξαμήνου 2026 αναδεικνύουν περαιτέρω τα οφέλη του καλά ισορροπημένου χαρτοφυλακίου σε ένα ασταθές μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Η Noval Property επιβεβαιώνει την εκτίμησή της για i) έσοδα από μισθώματα 41,5 – 43,5 εκατ. ευρώ, ii) αναπροσαρμοσμένο EBITDA 28,0 – 30,0 εκατ. ευρώ και iii) Κεφαλαια από Λειτουργικές δραστηριότητες 20,0 – 22,0 εκατ. ευρώ για το 2026.

Σημαντική σημείωση: Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Noval Property για την περίοδο από 01.01 έως 30.06.2026 και έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Όλα τα μεγέθη, στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται σε μη ελεγμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη και περιλαμβάνουν εκτιμήσεις της Διοίκησης και προβλέψεις που αφορούν σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ή άλλα γεγονότα του πρώτου εξαμήνου του 2026. Στο διάστημα που θα ακολουθήσει έως τη δημοσίευση της επισκοπημένης εξαμηνιαίας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Noval Property για την περίοδο 01.01.-30.06.2026, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων τα οποία θα επηρέαζαν ουσιωδώς τα μεγέθη, στοιχεία και πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν, η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.