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Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά φόρων 661 εκατ. ευρώ για το α΄εξάμηνο

Τα αποτελέσματα που εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα θέτουν ισχυρά θεμέλια και στηρίζουν την αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων μας για το 2026, είπε ο κ. Μυλωνάς

Τράπεζες 30.07.2026, 18:26
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Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά φόρων 661 εκατ. ευρώ για το α΄εξάμηνο
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Κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ύψους €661 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα το Α’ εξάμηνο 2026, αποτυπώνοντας τη δυναμική των οργανικών εσόδων.

Η θετική δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους ενισχύει τις εκτιμήσεις για υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2026.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους ενισχύθηκε περαιτέρω το δεύτερο τρίμηνο 2026, ανερχόμενη σε +2,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της υγιούς πιστωτικής επέκτασης και της ανοδικής πορείας των επιτοκίων, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανέκαμψε από το επίπεδο του Α’ τριμήνου 2026.

Τι θα δώσει ώθηση στην Εθνική Τράπεζα

Η ανοδική πορεία των επιτοκίων αναφοράς – εφόσον διατηρηθεί – θα προσφέρει περαιτέρω στήριξη στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Η αύξηση των εσόδων από προμήθειες επιταχύνθηκε σημαντικά κατά το Β’ τρίμηνο 2026 (+14% σε τριμηνιαία βάση), οδηγώντας σε διψήφια αύξηση το Α’ εξάμηνο 2026 (+10% σε ετήσια βάση).

Η επίδοση τροφοδοτήθηκε κυρίως από τη Λιανική Τραπεζική, με αιχμή του δόρατος την αύξηση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων (cross selling) της Τράπεζας και την ευρεία καταθετική μας βάση.

Αποτυπώνει, επίσης, την θετική δυναμική στην Εταιρική Τραπεζική, ως αποτέλεσμα των ισχυρών προμήθειων χρηματοδοτήσεων

Οι λειτουργικές δαπάνες του Α’ εξαμήνου 2026, αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση και μειωμένες κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, ευθυγραμμίζονται με τον στόχο που έχουμε θέσει για το 2026, αντανακλώντας την ισορροπία μεταξύ της συγκράτησης του κόστους και της δέσμευσής μας για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, διατηρώντας παράλληλα την ηγετική μας θέση στις επενδύσεις σε τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές.

Εθνική Τράπεζα

Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν την παραγωγικότητα, την εμπορική αποτελεσματικότητα, τις ψηφιακές δυνατότητες, καθώς και την προστασία της Τράπεζας έναντι των κινδύνων του κυβερνοχώρου.

Η απόδοση ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων ύψους 15,5%1,2 (15,7% σε δημοσιευμένη βάση), σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για το Β’ εξάμηνο 2026, μας επέτρεψε να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω τον στόχο μας για το 2026 σε ποσοστό άνω του 15%, πριν από την αναπροσαρμογή για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1.

Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας και η υψηλή μας κεφαλαιακή θέση παρέχουν λειτουργική ανθεκτικότητα και στρατηγική ευελιξία.

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εκταμιεύσεις δανείων παρουσίασαν επιτάχυνση κατά το Β’ τρίμηνο 2026 (+20% περίπου σε τριμηνιαία βάση).

Σε συνδυασμό με την ισχυρή επίδοση του Α’ τριμήνου 2026, παρά την εποχικότητα, η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε €2,1 δισ. από την αρχή του έτους το Α’ εξάμηνο 2026.

Η ισχυρή δυναμική στις εκταμιεύσεις του Β’ τριμήνου 2026 προήλθε κυρίως από χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και συναλλαγών δομημένης χρηματοδότησης στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της ναυτιλίας

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 6% ετησίως, χάρη στην αύξηση των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου κατά +8% ή +€3,8 δισ. σε ετήσια βάση, συνεπικουρούμενη την αυξημένη δραστηριότητα εταιρικών πελατών στα τέλη του Β’ τριμήνου 2026 (εκδόσεις ομολόγων, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου).

Εθνική Τράπεζα

Παράλληλα, το μερίδιο αγοράς στα αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκε κατά περίπου 50 μ.β. από την αρχή του έτους, ενώ τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια (FuM) αυξήθηκαν κατά σχεδόν €2 δισ., ενισχύοντας τη δημιουργία εσόδων από προμήθειες

Το κόστος χρηματοδότησής μας παραμένει κάτω από τις 70 μ.β., στο χαμηλότερο επίπεδο της εγχώριας αγοράς, αντανακλώντας το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας o Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 2,4%, αποτυπώνοντας τη διατήρηση ευνοϊκών τάσεων στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου το Β’ τρίμηνο 2026, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η ΕΤΕ διατηρεί παράλληλα έναν από τους υψηλότερους δείκτες κάλυψης προβλέψεων στην Ευρώπη

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 17,3%, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,0% o Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου παρέμεινε ισχυρή το Β’ τρίμηνο 2026, καθώς η κερδοφορία απορρόφησε την επιταχυνόμενη πιστωτική επέκταση και τις υψηλές διανομές προς τους μετόχους.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 17,3% μετά την πρόβλεψη για διανομή κερδών3, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,0% o O δείκτης MREL του Ομίλου ανήλθε σε 28,4%, υπερβαίνοντας την απαίτηση MREL ύψους 26,7%

Μυλωνάς: Ισχυρά αποτελέσματα για την Εθνική Τράπεζα το α’ εξάμηνο

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της εθνικής ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας ανέφερε τα εξής: «Η Ελληνική οικονομία διατήρησε τη θετική της δυναμική το Α’ εξάμηνο 2026, παραμένοντας σε τροχιά υπεραπόδοσης έναντι της Ευρωζώνης, παρά την αναζωπύρωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η ανάπτυξη εξακολουθεί να στηρίζεται στην ανθεκτικότητα του τουρισμού, στην ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων και στην έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Παράλληλα, τα ενισχυμένα δημοσιονομικά αποθέματα, η βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση του ιδιωτικού τομέα και οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης συνεχίζουν να ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Η ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής μας, μας επέτρεψε να καταγράψουμε ισχυρά αποτελέσματα κατά το Α’ εξάμηνο 2026. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €661 εκατ.¹, ήτοι σε €1,451,2 κέρδη ανά μετοχή, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται σε 15,5%1,2. Η επιταχυνόμενη ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους που αντανακλά την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την ευνοϊκότερη του αναμενομένου πορεία των επιτοκίων αναφοράς, η ισχυρή δυναμική στα έσοδα από προμήθειες και η ανθεκτικότητα της ποιότητας του δανειακού μας χαρτοφυλακίου συνιστούν βασικούς παράγοντες της επίδοσης του Α’ εξαμήνου 2026.

Τα αποτελέσματα αυτά θέτουν ισχυρά θεμέλια για το υπόλοιπο του έτους και στηρίζουν την αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων μας για το 2026. Η κεφαλαιακή μας θέση παρέμεινε ισχυρή, ενισχύοντας περαιτέρω ένα από τα βασικά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνετή αξιοποίηση του κεφαλαίου μας, όπως καταδεικνύεται και από τις πρόσφατες συναλλαγές μας στους τομείς του bancassurance και των ακινήτων

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 17,3%, απορροφώντας την ισχυρή επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά €2,1 δισ. από την αρχή του έτους και τις υψηλές διανομές προς τους μετόχους³, αναδεικνύοντας την ισχύ του Ισολογισμού και του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Τα υψηλά κεφαλαιακά μας αποθέματα ενισχύουν την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε ένα αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον, δημιουργώντας παράλληλα στρατηγική ευελιξία για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνετή αξιοποίηση του κεφαλαίου μας, όπως καταδεικνύεται και από τις πρόσφατες συναλλαγές μας στους τομείς του bancassurance και των ακινήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιοτική οργανική ανάπτυξη και τις υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους. Κοιτάζοντας μπροστά, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων και στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας.

Οι συνεχείς επενδύσεις μας στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο Σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών, μία από τις πλέον σύγχρονες τραπεζικές πλατφόρμες στην Ευρώπη, ενισχύουν περαιτέρω τη λειτουργική μας ανθεκτικότητα, την ικανότητα κλιμάκωσης των εργασιών μας και τις δυνατότητές μας στην καινοτομία. Σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ισολογισμού μας, τη συνετή αξιοποίηση του κεφαλαίου μας και τις ευνοϊκές μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να επιτύχει ή και να υπερβεί τους στρατηγικούς της στόχους.»

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