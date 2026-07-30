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Ο Κέβιν Γουόρς απαντά στην αβεβαιότητα με τη σιωπή του

Με αγανακτισμένους καταναλωτές και αβέβαιες επιχειρήσεις για το πώς να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους, η στρατηγική της «ήσυχης» Fed θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ

Reuters Breakingviews 30.07.2026, 09:29
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Ο Κέβιν Γουόρς απαντά στην αβεβαιότητα με τη σιωπή του
Gabriel Rubin

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Reuters Breakingviews

Μια στιγμή αβεβαιότητας φαίνεται περίεργη για τον κορυφαίο υπεύθυνο χάραξης οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ να ξεκινήσει να δοκιμάζει μια μοναστική σιωπή. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Kevin Warsh, εφαρμόζει το όραμά του για μια πιο «ήσυχη» κεντρική τράπεζα, η οποία περιορίζει τις μελλοντικές της κατευθύνσεις και επιτρέπει στους επενδυτές να αναλύουν τα δεδομένα μόνοι τους. Με τους καταναλωτές αγανακτισμένους από τις υψηλές τιμές και τις επιχειρήσεις αβέβαιες για το πώς να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους, η στρατηγική αυτή θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ.

Η ανακοίνωση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη παρείχε ελάχιστα σχόλια σχετικά με το γιατί τα εννέα μέλη της πλειοψηφίας ψήφισαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σταθερών, εν μέσω τριών αρνητικών ψήφων. Ούτε υπήρξε κάποια εικόνα σχετικά με το τι θα απαιτούσε μια αύξηση επιτοκίων ή πώς τα δεδομένα πληθωρισμού και απασχόλησης των τελευταίων έξι εβδομάδων επηρέασαν τις σκέψεις της επιτροπής.

Ο Warsh επέλεξε τη στρατηγική ασάφεια αντί να χρησιμοποιήσει τη δεύτερη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση για να εκφράσει την άποψή του σχετικά με τα συνεχιζόμενα σοκ στην προσφορά και τη βραχυπρόθεσμη πορεία των επιτοκίων. Ωστόσο, οι αγορές ομολόγων -ιδιαίτερα για τα διετή και δεκαετή ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου- έχουν σημειώσει σημαντική αυστηροποίηση ενόψει των αναμενόμενων αυξήσεων επιτοκίων αργότερα φέτος. Ακόμη πιο κοντά στα πράγματα, τα τρία μέλη της επιτροπής που ψήφισαν υπέρ της αύξησης των επιτοκίων θα εξηγήσουν τις αποφάσεις τους, ενώ ο Warsh έδωσε το σήμα ότι θα παραμείνει σιωπηλός. «Θα αφήσω όσους διαφώνησαν να μιλήσουν οι ίδιοι», δήλωσε την Τετάρτη.

Εάν ο στόχος του Warsh είναι να απογαλακτίσει το κοινό του από τη συνεχόμενη «έτοιμη τροφή» της Fed, αποκόπτοντας ταυτόχρονα τον πληθωρισμό, τις πρώτες οκτώ εβδομάδες έχει δώσει κάποιες αποδείξεις της αποτελεσματικότητας της ιδέας του, καθώς η αγορά έχει αυστηροποιηθεί. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυξανόμενων προσδοκιών για τον πληθωρισμό μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν και την επιβολή νέων παγκόσμιων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ, η απόδοση του διετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 35 μονάδες βάσης. Μετά την απόφαση της Fed να μην αυξήσει τα επιτόκια την Τετάρτη, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Φυσικά, το να ενεργούν οι αγορές με βάση τα δεδομένα και όχι να «παίζουν το παιχνίδι της Fed» μπορεί επίσης να σημαίνει απλώς ότι η Fed βρίσκεται πολύ πίσω από τις εξελίξεις. Αφού επέκρινε δριμύτατα τους προκατόχους του επειδή απέτυχαν να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για πέντε χρόνια, ο Warsh μέχρι στιγμής μένει με τα χέρια σταυρωμένα. Η Fed «δεν χρειάζεται να είναι πάντα και παντού το επίκεντρο της προσοχής», δήλωσε ο Warsh την Τετάρτη. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να ανεβαίνει, ενδέχεται να συρθεί παρά τη θέλησή του στο προσκήνιο.

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