Wall Street: Άνοδος και θετικό κλείσιμο σε έναν ασταθή Ιούλιο

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Οι κύριοι δείκτες της Wall Street έκλεισαν σημαντικά υψηλότερα την Παρασκευή, την τελευταία συνεδρίαση του Ιουλίου, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και οι μετοχές της Amazon σημείωσαν άνοδο.

Ο δείκτης Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 1% κλείνοντας στις 25.373,853 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,70% και έκλεισε στις 7.489,72 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με άνοδο 276,97 μονάδων, ή 0,53% κλείνοντας τελικά στις 52.485,03 μονάδες.

Η απόδοση των 30ετών ομολόγων του Δημοσίου εκτοξεύθηκε αυτή την εβδομάδα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007. Τελευταία διαπραγματευόταν γύρω στο 5,26%. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αναφοράς του αμερικανικού Δημοσίου ανέβηκε πάνω από το 4,7% κατά τη διάρκεια της ημέρας, το υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2025.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώθηκαν καθώς οι επενδυτές έχασαν την εμπιστοσύνη τους στη δέσμευση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, να περιορίσει τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να σημειώσουν άνοδο. Αν και ο Γουόρς δήλωσε ότι είναι αποφασισμένος να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, ανέφερε αυτή την εβδομάδα: «Δεν διαθέτουμε μαγικό ραβδί».

«Καθώς [η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου] πλησιάζει το 5%, το 5% είναι ίσως ένα επίπεδο που θα προκαλέσει ανησυχία στο επενδυτικό κλίμα και θα ασκήσει πίεση στις αποτιμήσεις», δήλωσε ο Τέρι Σάντβεν, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών στην US Bancorp Asset Management, στο CNBC.

Ο στρατηγικός αναλυτής υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια αγορά που μοιάζει με τρενάκι του λούνα παρκ, γεμάτη ανησυχία και ευκαιρίες».

«Από τη μία πλευρά, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στο περιβάλλον της αγοράς. Ο πληθωρισμός είναι σχετικά σταθερός, τα επιτόκια κινούνται εντός συγκεκριμένου εύρους και τα κέρδη είναι ισχυρά», ανέφερε ο Σάντβεν. «Αντίθετα, υπάρχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία συνεχίζεται και ωθεί τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω, κάτι που φυσικά έχει πληθωριστικές επιπτώσεις».

Τα κέρδη των εταιρειών «hyperscaler» και άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης επηρέασαν επίσης το κλίμα των επενδυτών.

Η Amazon σημείωσε άνοδο 15% μετά την ανακοίνωση εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Τα αποτελέσματα, τα οποία ενισχύθηκαν από τη δυναμική της δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα του cloud computing, ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Apple, αντίθετα, σημείωσε πτώση άνω του 9%. Τα έσοδα της εταιρείας για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες, χάρη στην αύξηση κατά 22% στις πωλήσεις iPhone, αν και η μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες οδήγησε τη μετοχή της σε πτώση.

Το ETF iShares Semiconductor σημείωσε άνοδο άνω του 1%, με πρωτοστάτες τις Micron και AMD. Η άνοδος αυτή έρχεται να προστεθεί στην άνοδο 8,5% που κατέγραψε το αμοιβαίο κεφάλαιο την Πέμπτη — η οποία ήταν η καλύτερη επίδοσή του από τις 9 Απριλίου 2025.

Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν μια ισχυρή ανάκαμψη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης, με πρωτοστάτη τη Microsoft — η οποία σημείωσε άνοδο 16% αφότου ο γίγαντας του λογισμικού ανακοίνωσε ισχυρότερη από το αναμενόμενο ανάπτυξη της υπηρεσίας cloud Azure. Η ανάκαμψη ήρθε μετά από μια δύσκολη συνεδρίαση την Τετάρτη, όταν ο Dow έπεσε κατά περισσότερο από 1.100 μονάδες, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025.

Παρά τις απότομες διακυμάνσεις της εβδομάδας, οι κύριοι δείκτες παρέμειναν σε τροχιά για να κλείσουν με άνοδο. Ο Dow σημείωσε άνοδο περίπου 0,9% για την εβδομάδα, όπως και ο S&P 500. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο περίπου 1,2%.

Ωστόσο, ο S&P 500 και ο Nasdaq κατευθύνονταν προς μηνιαίες απώλειες, ενώ ο Dow παρουσίαζε οριακή άνοδο για τον Ιούλιο.