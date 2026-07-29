Apple: Κρατά σταθερές τις τιμές του iPhone και «τρέχει» τις πωλήσεις

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Η απόφαση της Apple να κρατήσει τις τιμές του iPhone σταθερές αναμένεται να τροφοδοτήσει την ισχυρότερη ανάπτυξη πωλήσεων για το τρίτο τρίμηνο (που έληξε τον Ιούνιο) τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά οι επενδυτές θα θέλουν να ξέρουν για πόσο ακόμη μπορεί να αντισταθεί σε μια πιθανή αύξηση.

Η εταιρεία ανέβασε τις τιμές για iPad και MacBook τον προηγούμενο μήνα καθώς προσπαθούσε να αντισταθμίσει την αύξηση του κόστους λόγω έλλειψης μνημών και τσιπ αποθήκευσης που προκλήθηκε από τη μαζική δημιουργία κέντρων δεδομένων AI, σημειώνεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Ωστόσο, αυτό που έμεινε ανέπαφο είναι το πραγματικό χρυσωρυχείο της Apple, δηλαδή τα iPhone, ακόμα και καθώς οι ανταγωνιστές της στην αγορά smartphone αναγκάστηκαν να μετακυλίσουν τα υψηλότερα κόστη, που προκάλεσαν πτώση στις παγκόσμιες αποστολές συσκευών στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών.

Η απόφαση της Apple απέδωσε: οι αποστολές iPhone αυξήθηκαν κατά 3% και το μερίδιο αγοράς της εταιρείας ανέβηκε σχεδόν στο ένα πέμπτο, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας Counterpoint.

Αυτό, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει ξοδέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων, την έχουν βοηθήσει να ανακτήσει τον τίτλο της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο από την Nvidia μετά από δύο χρόνια, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για το μπαμ της AI.

Οι μετοχές της Apple, που έχουν ανέβει σχεδόν 25% μέχρι τώρα φέτος, για λίγο ώθησαν την αξία της εταιρείας πάνω από τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά την Τρίτη, και έχουν αποδώσει πολύ καλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες μετοχές ανάμεσα στους «Magnificent 7».

«Η Apple αρχικά περιφρονήθηκε από πολλούς επενδυτές επειδή δεν μπήκε στον κύκλο επενδύσεων για την AI. Τώρα, στην πραγματικότητα ανταμείβεται καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τη σχέση μεταξύ των δαπανών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και της απόδοσης της επένδυσης», είπε ο Νταν Μόργκαν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Synovus Trust, η οποία κατέχει μετοχές της Apple.

Την περασμένη εβδομάδα, η Alphabet εξέπληξε τους επενδυτές με αρνητική ελεύθερη ροή μετρητών για πρώτη φορά στην ιστορία της, σημειώνει το Reuters.

Ο Μόργκαν είπε επίσης ότι περιμένει η Apple να αυξήσει τις τιμές αργότερα φέτος, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση και να ασκήσει πίεση σε μια εταιρεία της οποίας η υψηλή αποτίμηση δεν αφήνει «πολύ χώρο για λάθη». Οι αναλυτές περιμένουν η Apple να αυξήσει τις τιμές όταν κυκλοφορήσει τη νέα σειρά iPhone της, κάτι που συνήθως γίνεται τον Σεπτέμβριο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία αύξησε την τιμή του Apple Music και του Apple One, ενός πακέτου συνδρομής για πολλές υπηρεσίες της Apple.

Το iPhone θα οδηγήσει σε ισχυρή αύξηση εσόδων

Η εταιρεία αναμένεται να αναφέρει ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 15,5% φτάνοντας τα 108,65 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος,δηλαδή για τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους της Apple, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε η LSEG. Αυτό είναι ελαφρώς πιο «αργό» σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, αλλά σηματοδοτεί την ισχυρότερη ανάπτυξη τρίτου τριμήνου των πωλήσεων από το 2021.

Αναμένεται επίσης ότι η αύξηση των κερδών θα επιβραδυνθεί ελαφρώς στο 18,1%, καθώς το μικτό περιθώριο μειώνεται στο 47,9% από 49,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Μερικοί αναλυτές είπαν ότι η δημοφιλία των συσκευών της Apple και το ισχυρό οικοσύστημά της πιθανότατα θα αποτρέψουν οποιαδήποτε μεγάλη πτώση της ζήτησης για τα iPhone λόγω των αυξήσεων τιμών, κάτι που θα μπορούσε να προστατεύσει τα περιθώρια κέρδους.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley είπαν: «Η ζήτηση για τα βασικά προϊόντα της Apple ήταν κάπως ανελαστική, με το iPhone να είναι το πιο ανελαστικό προϊόν μέσα στο οικοσύστημα προϊόντων της Apple, ακολουθούμενο από το Mac και μετά το iPad. Αυτό γενικά σημαίνει ότι οι πρόσφατες αυξήσεις τιμών δεν είναι πιθανό να διαταράξουν ουσιαστικά τη ζήτηση, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις προκλήσεις στην προσφορά από τους ανταγωνιστές».

Οι πωλήσεις iPhone πιθανότατα αυξήθηκαν κατά 20,8% την περίοδο, σηματοδοτώντας επίσης την ισχυρότερη ανάπτυξη τρίτου τριμήνου από το 2021.

Η αύξηση των εσόδων από τα Mac αναμένεται να βελτιωθεί σε 8,7% από 5,7% το προηγούμενο τρίμηνο, παρά την αύξηση τιμών, αλλά οι πωλήσεις iPad αναμένεται να επιβραδυνθούν ελαφρώς στο 5,2% από 8% το δεύτερο τρίμηνο.