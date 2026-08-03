Ρεκόρ ταχύτητας ανέμου έφερε το φετινό μελτέμι – Πού καταγράφηκαν ριπές 150 χλμ/ώρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών κάνουν λόγο το Meteo μετά τις εντυπωσιακές μετρήσεις της ταχύτητας ανέμου τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Σε πολλούς από τους σταθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα, οι ριπές ανέμου ήταν οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, σημείωσε η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το ρεκόρ φαίνεται πως ανήκει στην Παξιμάδα Καρύστου, όπου καταγράφηκε στις 31 Ιουλίου ριπή 150 km/h, η ισχυρότερη από τότε που τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός το 2013.

Στον Φουρφουρά Αμαρίου Ρεθύμνου καταγράφηκε στις 29 Ιουλίου ριπή 111 χιλιομέτρων ανά ώρα, νούμερο-ρεκόρ για τον σταθμό που λειτουργεί από το 2010.

Στον Πλακιά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου καταγράφηκε στις 30 Ιουλίου ριπή 114 km/h, η μεγαλύτερη που έχει μετρηθεί στον σταθμό από το 2012 που τέθηκε σε λειτουργία.

Στην Πεντέλη, ριπή των 108 km/h που μετρήθηκε στις 31 Ιουλίου ήταν η δεύτερη ισχυρότερη που έχει καταγραφεί τους καλοκαιρινούς μήνες, μετά τα 113 km/h που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022.

Σε έναν δεύτερο σταθμό της Πεντέλης κατέγραψε την ίδια ημέρα ριπή 150 km/h, ωστόσο ο σταθμός λειτουργεί μόνο το τελευταίο έτος και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για το παρελθόν.

Στην Πάρνηθα καταγράφηκε στις 31 Ιουλίου ριπή 109 km/h, η δεύτερη μεγαλύτερη τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Αύγουστο του 2015, όταν είχε φτάσει τα 111 km/h.