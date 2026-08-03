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Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita

Οι πωλήσεις της Puig κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 2,4%, αλλά τα κέρδη μειώθηκαν κατά 4,4%

World 03.08.2026, 12:00
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Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita
Ο José Manuel Albesa, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Puig
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη κινήθηκε ο ισπανικός κολοσσός Puig που είδε τις πωλήσεις του το πρώτο εξάμηνο του 2026 να αυξάνονται κατά 2,4% κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, φτάνοντας τα 2.354 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη της μειώθηκαν κατά 4,4% στα 263 εκατομμύρια ευρώ, λόγω «έκτακτων εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές που καταγράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και μιας δυσμενούς βάσης σύγκρισης με τα έκτακτα έσοδα που αναγνωρίστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025», όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία έκθεσή της, όπου γίνεται και σαφής αναφορά στο αποτύπωμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην πορεία της εταιρείας.

Puig

Η Puig κατέχει, από το 2019, μειοψηφικό μερίδιο στην Kama Ayurveda, την μάρκα προϊόντων ομορφιάς και ευεξίας της Αγιουρβέδα στην Ινδία.

«Η Puig παρουσίασε ένα σταθερό πρώτο εξάμηνο του 2026, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς σε όλες τις κατηγορίες και τις περιοχές. Η αύξηση των καθαρών πωλήσεων κατά 4,4% αντανακλά τη δύναμη της σύνδεσής μας με τους καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο και τον ξεχωριστό χαρακτήρα των εμπορικών σημάτων μας», δήλωσε ο José Manuel Albesa, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου.

Η απόδοσή μας ήταν σταθερή και ισορροπημένη, με πρωτοστάτες τους τομέα των Αρωμάτων και του Μακιγιάζ. Η Carolina Herrera οδήγησε την ανάπτυξη στην κατηγορία Prestige, ενώ το χαρτοφυλάκιο αρωμάτων εξειδικευμένης αγοράς μας, με επικεφαλής την Byredo, συνέχισε να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό. Ο τομέας του Μακιγιάζ διατήρησε την εξαιρετική του απόδοση, με κινητήρια δύναμη τη Charlotte Tilbury, ενώ η Uriage συνέχισε να ενισχύει την ανταγωνιστική της θέση στον τομέα της Περιποίησης του Δέρματος, παρά τη συγκρατημένη τάση που παρατηρήθηκε στην κατηγορία Premium αυτού του τομέα», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως τόσο στον τομέα της μόδας όσο και στον τομέα των αρωμάτων, η Puig δραστηριοποιείται με τα εμπορικά σήματα Nina Ricci, Carolina Herrera και Paco Rabanne. Στον τομέα της μόδας, είναι επίσης ο κύριος μέτοχος των Jean Paul Gaultier και Dries Van Noten. Στον τομέα των αρωμάτων, δραστηριοποιείται με τις εταιρείες L’Artisan Parfumeur, Penhaligon’s και με την άδεια των εμπορικών σημάτων Christian Louboutin, Comme des Garçons, Adolfo Dominguez, Antonio Banderas, Shakira και Benetton. Ενώ στα καλλυντικά δραστηριοποιείται μέσω της γαλλικής Uriage, της πλειοψηφικής θυγατρικής, της βρετανικής Charlotte Tilbury και της ελληνικής Apivita, καθώς και της ισπανικής κοινοπραξίας Isdin.

Puig

Η Puig απέκτησε το 2024 πλειοψηφικό μερίδιο στη γερμανική μάρκα μοριακών καλλυντικών Dr. Barbara Sturm

Τα best seller της Puig

Ανά τομέα, τα Αρώματα και η Μόδα πραγματοποίησαν πωλήσεις ύψους 1.716 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, που αντιστοιχούν σε αύξηση 3,8% σε συγκρίσιμη βάση. Αυτό το τμήμα αντιπροσώπευε το 73% των πωλήσεων του ομίλου κατά τη διάρκεια της περιόδου, και η εταιρεία πέτυχε μερίδιο αγοράς 11,2% στην επιλεκτική αρωματοποιία. Η αύξηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, υποστηρίχθηκε από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το λιανικό εμπόριο ταξιδιωτικών προϊόντων και τη Βόρεια Αμερική. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, ο τομέας αυτός κατέγραψε καθαρές πωλήσεις ύψους 819 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε συγκρίσιμη βάση.

Ο τομέας των καλλυντικών, από την άλλη, κατέγραψε καθαρές πωλήσεις ύψους 359 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εξάμηνο —αύξηση 9,1% σε συγκρίσιμη βάση— και αντιπροσώπευε το 15% των καθαρών πωλήσεων της εταιρείας. Το δεύτερο τρίμηνο, ο τομέας σημείωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 188 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε συγκρίσιμη βάση. «Η επίδοση αυτή υποστηρίχθηκε από τις ισχυρές πωλήσεις της Charlotte Tilbury και την επέκτασή της στο δίκτυο Boots UK κατά τη διάρκεια της περιόδου», όπως διευκρίνισε ο όμιλος

Τέλος, η σειρά προϊόντων περιποίησης δέρματος συνέβαλε με καθαρές πωλήσεις ύψους 279 εκατομμυρίων ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με αύξηση 2,3% σε συγκρίσιμη βάση· ο τομέας αυτός αντιπροσώπευε το 12% των καθαρών πωλήσεων της Puig κατά τη διάρκεια της περιόδου και, κατά το δεύτερο τρίμηνο, απέφερε 132 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,3% σε συγκρίσιμη βάση.

Ανά γεωγραφική περιοχή, η περιοχή EMEA κατέγραψε πωλήσεις ύψους 1.221 εκατομμυρίων ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε συγκρίσιμη βάση και αντιπροσωπεύοντας το 52% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου. Η περιοχή της Αμερικής σημείωσε πωλήσεις ύψους 859 εκατομμυρίων ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους —αύξηση 2,6% και αντιπροσωπεύοντας το 37% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου—, ενώ η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε 273 εκατομμύρια ευρώ —αύξηση 20,9% σε συγκρίσιμη βάση και 12% του συνόλου.

Puig

Η Apivita εξαγοράστηκε τον Μάρτιο του 2017 από τον ισπανικό όμιλο Puig

Επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Στην εξαμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων του, ο Όμιλος Puig δεν κάνει καμία αναφορά στην απόπειρα συγχώνευσής του με τον αμερικανικό κολοσσό Estée Lauder, η οποία τέθηκε σε αναστολή τον περασμένο Μάιο. Αυτό που αναφέρει, ωστόσο, είναι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, είχε αρνητικές επιπτώσεις ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ στις δραστηριότητές του κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ποσό που αντιπροσωπεύει το 0,6% των συνολικών πωλήσεων για την περίοδο και είναι «ελαφρώς χαμηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις».

Όσον αφορά άλλους βασικούς οικονομικούς δείκτες, ο όμιλος αναφέρει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένα κατά 5,2% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. «Η βελτίωση αυτή αντανακλά μια ευνοϊκή τάση στα οικονομικά αποτελέσματα και μεγαλύτερη συνεισφορά από τις συνδεδεμένες εταιρείες, παρά την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026».

Εν τω μεταξύ, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 460 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3,2%. Επιπλέον, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 75,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το 75,8% που καταγράφηκε την ίδια περίοδο του 2025.

Τέλος, η Puig διατηρεί τις προβλέψεις της για ολόκληρο το οικονομικό έτος 2026 και «αναμένει να συνεχίσει να ξεπερνά τις επιδόσεις της αγοράς καλλυντικών premium και να διατηρήσει σταθερό το περιθώριο του προσαρμοσμένου EBITDA, σύμφωνα με το οικονομικό έτος 2025», αναφέρει στην έκθεσή της.

Επιπλέον, σημειώνει ότι η εταιρεία αύξησε τη συμμετοχή της στη μάρκα Charlotte Tilbury κατά 6,5% (έναντι 260 εκατ. ευρώ), ανεβάζοντας τη συμμετοχή της στο 85% τον Απρίλιο του 2026, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την πλήρη εξαγορά της μάρκας το 2031.

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