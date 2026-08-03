ΕΘΕΑΣ: Καθυστερεί η πρόσκληση για τα αντιχαλαζικά

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Την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης της παρέμβασης για την ενεργητική προστασία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αναδεικνύει η ΕΘΕΑΣ με επιστολή της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση των παραγωγών για επενδύσεις προσαρμογής στην κλιματική κρίση.

Ειδικότερα, η ΕΘΕΑΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την καθυστέρηση έκδοσης της πρόσκλησης της Παρέμβασης που αφορά την ενεργητική προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτύων, αντιπαγετικών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού προστασίας.

Η ΕΘΕΑΣ προτείνει ανακατανομή διαθέσιμων πόρων εντός του ΣΣ της ΚΑΠ, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις

«Η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον μία μελλοντική πρόκληση, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα. Οι ακραίες χαλαζοπτώσεις, οι παγετοί και τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν κάθε χρόνο τεράστιες απώλειες στην αγροτική παραγωγή, οδηγώντας σε απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς, διατάραξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας και σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού μέσω των αποζημιώσεων», επισημαίνεται.

Τι ζητά η ΕΘΕΑΣ

Για τον λόγο αυτό, η ΕΘΕΑΣ, θεωρεί απολύτως αναγκαίο να εκδοθεί άμεσα η πρόσκληση της Παρέμβασης, προκειμένου οι παραγωγοί να μπορέσουν να προγραμματίσουν έγκαιρα τις επενδύσεις τους.

Επίσης, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, καθώς είναι ήδη γνωστό ότι η ζήτηση θα είναι πολλαπλάσια των διαθέσιμων πόρων. Ένας περιορισμένος προϋπολογισμός θα οδηγήσει, για ακόμη μία φορά, στον αποκλεισμό εκατοντάδων επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για επενδύσεις που συμβάλλουν άμεσα στην προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.

Η ΕΘΕΑΣ προτείνει στο Υπουργείο να εξετάσει την ανακατανομή διαθέσιμων πόρων εντός του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις από παρεμβάσεις στις οποίες διαπιστώνεται περιορισμένη απορρόφηση ή αδιάθετο υπόλοιπο, όπως ενδεικτικά από τη Βιολογική Γεωργία ή άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις, εφόσον αυτό είναι θεσμικά και δημοσιονομικά εφικτό.

«Η επιλογή αυτή δεν αυξάνει απλώς τις δαπάνες του Προγράμματος, αντιθέτως μεταφέρει διαθέσιμους πόρους σε μία παρέμβαση με εξαιρετικά υψηλή προστιθέμενη αξία με μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα», επισημαίνεται.