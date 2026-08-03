 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "National News"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
}

Τσίπρας: Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι «δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση» – Συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών πυροσβεστών

Πολιτική 03.08.2026, 13:21
Σχολιάστε
Τσίπρας: Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε ανάρτηση για τις πυρκαγιές προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), τονίζοντας ότι πρέπει να απαντήσουμε στη δραματική ερώτηση που θέτει η κλιματική αλλαγή και να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψη της ίδιας τραγωδίας.

«Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας»

Αναλυτικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει: «Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη».

Στη συνέχεια προσθέτει: «Και δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν. Αλλά η δραματική ερώτηση. Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της».

Τσίπρας: Δεν είναι τώρα η ώρα για απόδοση ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες

«Ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας. Είναι ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος.

Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου, που έπεσαν στη δύσκολη μάχη. Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας», προσθέτει ο Αλέξης Τσίπρας.

Η σχετική ανάρτηση στο Facebook:

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ολυμπία Οδός: Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης
Μεταφορές

Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Έγραψε» τις 2.600 μονάδες το ΧΑ
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέτρα στήριξης οικογενειών θυμάτων πυρκαγιών
Τράπεζες

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέτρα στήριξης οικογενειών θυμάτων πυρκαγιών
Καστελλόριζο: Μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ προσέλευσης για το 2ο Near & Far Kastellorizo International Festival
Tέχνη και Ζωή

Στο Καστελλόριζο συναντήθηκαν η τέχνη, ο πολιτισμός και η διασπορά
ΕΚΤ: Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη- Τα νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες
World

ΕΚΤ: Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη- Τα νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες
ΟΑΣΘ: Επιπλέον 171 οδηγοί στο επόμενο διάστημα
Μεταφορές

Επιπλέον 171 οδηγοί στον ΟΑΣΘ στο επόμενο διάστημα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
Εστίαση: Οι νέοι πρωταγωνιστές – Από efood έως McDonald’s σε θέση μάχης
Business

Από το efood στα McDonald's: Τα deals που ξαναγράφουν την εστίαση

Πώς διαμορφώνεται η ελληνική εστίαση σήμερα και ποιες είναι οι τάσεις που καθορίζουν τον κλάδο διεθνώς;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κοσμήματα: Οι ευκαιρίες στη γαλλική αγορά των 5,8 δισ. ευρώ και οι ανταγωνιστές
Business

Η αγορά των 5,8 δισ. και η... ευκαιρία της Ελλάδας

Τι αναφέρει η έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στη Γαλλία για τα ελληνικήα κοσμήματα – Πού πρέπει να ποντάρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις – Τι ζητούν οι καταναλωτές

Γιώργος Μανέττας
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Πυρκαγιές: Ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ σε κόστος στην Ευρώπη
World

Βαρύς ο λογαριασμός των πυρκαγιών - Ξεπερνά ήδη τα 3 δισ. το κόστος

Ανάλυση των Financial Times δείχνει το τεράστιο οικονομικό κόστος στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορά εργασίας: Τα παράδοξα του πρώτου τριμήνου της χρονιάς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα παράδοξα της αγοράς εργασίας - Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ

Η αύξηση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσαν αύξηση κατά 2,1%

Κώστας Παπαδής
Nike: Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα
World

Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα

H Nike απέναντι στην τάση «China Chic», τους εγχώριους ανταγωνιστές και την καταναλωτική συμπεριφορά των νέων της Κίνας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ

Στα τέλη Ιουλίου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές σπανίων γαιών σε 14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Πολιτική
Ρεκόρ ταχύτητας ανέμου έφερε το φετινό μελτέμι – Πού καταγράφηκαν ριπές 150 χλμ/ώρα
Κοινωνία

Ρεκόρ ταχύτητας ανέμου έφερε το φετινό μελτέμι – Πού καταγράφηκαν ριπές 150 χλμ/ώρα

Πεντέλη, Κάρυστος και Ρέθυμνο περιλαμβάνονται στις περιοχές όπου το μελτέμι ήταν ιδιαίτερα ισχυρό.

Φωτιές: Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών – Τι προβλέπεται για τις αποζημιώσεις
Κοινωνία

Ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές - Οι αποζημιώσεις

Στην αποζημίωση που δικαιούνται οι πληγέντες μετά τις καταστροφικές φωτιές σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος

Νέες ταυτότητες: Τέλος τα ταξίδια με τις παλιές
Κοινωνία

Τέλος από σήμερα οι μπλε ταυτότητες - Τι αλλάζει στα ταξίδια

Τι πρέπει να κάνετε αν σχεδιάζετε να φύγετε για εξωτερικό

Φωτιές: Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, μπαράζ 112 – Ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια μέσα
Κοινωνία
Upd: 15:59

Αναζωπυρώσεις σε Πόρτο Γερμενό, Κιθαιρώνα, Κανδήλι και Κεφαλονιά

LIVE οι εξελίξεις από το in - Συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ιράν: Ο Τραμπ αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις από σήμερα
Κόσμος

Ο Τραμπ αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν

«Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε», δηλώνει ο Τραμπ για το Ιράν, και αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις από σήμερα, σημειώνοντας πως υπάρχει συμφωνία για Ορμούζ και πυρηνικά.

Πυρκαγιά στην Ψάθα: «Η Ευρώπη πενθεί με την Ελλάδα και τη Δανία» γράφει η φον ντερ Λάιεν
Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας» υπογραμμίζει σε μήνυμά της η φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων.

Πυρκαγιές: Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου
Επικαιρότητα

Πυρκαγιές: Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου

Ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολιτικά κόμματα εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο του δύο μελών του πληρώματος ελικοπτέρου που επιχειρούσε κατά της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα

Latest News
Ολυμπία Οδός: Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης
Μεταφορές

Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης

Η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 21:00 της Τρίτης 4 Αυγούστου έως τις 06:00 της Τετάρτης 5 Αυγούστου

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Έγραψε» τις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Σε νέα υψηλά 17 ετών βρίσκεται αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,25%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέτρα στήριξης οικογενειών θυμάτων πυρκαγιών
Τράπεζες

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέτρα στήριξης οικογενειών θυμάτων πυρκαγιών

Οι πρωτοβουλίες των συστημικών τραπεζών

Καστελλόριζο: Μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ προσέλευσης για το 2ο Near & Far Kastellorizo International Festival
Tέχνη και Ζωή

Στο Καστελλόριζο συναντήθηκαν η τέχνη, ο πολιτισμός και η διασπορά

Το ακριτικό Καστελλόριζο μετατράπηκε για τέσσερις ημέρες σε έναν ζωντανό διεθνή πυρήνα πολιτισμού, τέχνης και σύνδεσης με τη διασπορά.

ΕΚΤ: Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη- Τα νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες
World

ΕΚΤ: Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη- Τα νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες

Η αβεβαιότητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή «έβαλε κόφτη» στις δαπάνες των νοικοκυριών

ΟΑΣΘ: Επιπλέον 171 οδηγοί στο επόμενο διάστημα
Μεταφορές

Επιπλέον 171 οδηγοί στον ΟΑΣΘ στο επόμενο διάστημα

Στόχος οι νέοι οδηγοί να αρχίσουν να εργάζονται σταδιακά στον ΟΑΣΘ, από τα μέσα Αυγούστου και τον Σεπτέμβριο

ΠΟΜΙΔΑ: Πώς θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»
Ακίνητα

Πώς θα μπουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει πως είναι απόλυτα αναγκαία η δίμηνη παράταση της προθεσμίας για την έκδοση της «βεβαίωσης επιλεξιμότητας» για τα «κλειστά σπίτια»

Go Delivery (efood): Άλμα 74,73% το 2025 – Ο ρόλος του στόλου
Business

Go Delivery (efood): Άλμα 74,73% το 2025 – Ο ρόλος του στόλου

Ο κύκλος εργασιών της Go Delivery διαμορφώθηκε στα 159 εκατ. ευρώ έναντι 91 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 74,73%

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Διστάζει» στις 2.600 μονάδες η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Διστάζει» στις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Το ΧΑ προσπαθεί να αφήσει πίσω του το επίπεδο των 2.500 μονάδων και να ανοίξει το δρόμο προς τον επόμενο στόχο των 2.650 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»
Economy

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»

Το έργο συνιστά μια ολοκληρωμένη δράση παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτών

Γουόρς: Επανεξετάζει το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της Fed
World

Γουόρς: Επανεξετάζει το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της Fed

Οι προτάσεις του Γουόρς για το ρυθμό συνεδριάσεων της Fed για τη νομισματική πολιτική

Société Générale: Η «Οδύσσεια του πετρελαίου»… οι ανατροπές στην Ερυθρά Θάλασσα
World

Η «Οδύσσεια του πετρελαίου» και οι ανατροπές στην Ερυθρά

Τι αναφέρει η Société Générale για την πορεία των τιμών του πετρελαίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρεκόρ ταχύτητας ανέμου έφερε το φετινό μελτέμι – Πού καταγράφηκαν ριπές 150 χλμ/ώρα
Κοινωνία

Ρεκόρ ταχύτητας ανέμου έφερε το φετινό μελτέμι – Πού καταγράφηκαν ριπές 150 χλμ/ώρα

Πεντέλη, Κάρυστος και Ρέθυμνο περιλαμβάνονται στις περιοχές όπου το μελτέμι ήταν ιδιαίτερα ισχυρό.

Τσίπρας: Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει
Πολιτική

Τσίπρας: Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι «δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση» – Συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών πυροσβεστών

Αμπελουργοί: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών
AGRO

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών

Ποιοι αμπελουργοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης

PODCAST | Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ
Economics & Business Talks

Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ

Σε αυτό το επεισόδιο o Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο Πρύτανης του ΟΠΑ συζητούν για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και το μέλλον της διεθνοποίησης.

Ελένη Στεργίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies