Τσίπρας: Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει

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Σε ανάρτηση για τις πυρκαγιές προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), τονίζοντας ότι πρέπει να απαντήσουμε στη δραματική ερώτηση που θέτει η κλιματική αλλαγή και να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψη της ίδιας τραγωδίας.

«Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας»

Αναλυτικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει: «Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη».

Στη συνέχεια προσθέτει: «Και δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν. Αλλά η δραματική ερώτηση. Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της».

Τσίπρας: Δεν είναι τώρα η ώρα για απόδοση ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες

«Ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας. Είναι ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος.

Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου, που έπεσαν στη δύσκολη μάχη. Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας», προσθέτει ο Αλέξης Τσίπρας.

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