UBS: Ανεβάζει την τιμή-στόχο της Eurobank στα 5,10 ευρώ

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Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Eurobank στα 5,10 ευρώ, από 4,90 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η UBS μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, εκτιμώντας ότι η τράπεζα εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα πλέον ελκυστικά αναπτυξιακά προφίλ στην περιοχή.

Η ελβετική τράπεζα θεωρεί ότι, παρά το γεγονός πως η αναθεωρημένη καθοδήγηση για το 2026 έχει ήδη αποτυπωθεί στις αποτιμήσεις, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια υπέρβασης των μεσοπρόθεσμων στόχων.

H UBS διατηρεί μόνο μικρές αλλαγές στις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια

Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου

Η UBS σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Ωστόσο, εκτιμά ότι η αναβάθμιση της καθοδήγησης για το σύνολο του 2026 έχει ήδη ενσωματωθεί στις προσδοκίες των επενδυτών.

Η τράπεζα προχώρησε σε περιορισμένες αναθεωρήσεις των προβλέψεών της, εκτιμώντας προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 43 λεπτών για το 2026, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση. Η πρόβλεψη αυτή βρίσκεται σε ευθυγράμμιση τόσο με τον στόχο της διοίκησης για αύξηση άνω του 10% όσο και με τη μέση εκτίμηση της αγοράς (Refinitiv), επίσης στα 43 λεπτά ανά μετοχή.

Παράλληλα, η UBS διατηρεί μόνο μικρές αλλαγές στις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια, εκτιμώντας ότι η Eurobank μπορεί να υπερβεί τους στόχους του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδίου.

Βλέπει ταχύτερη ανάπτυξη από το επιχειρηματικό πλάνο

Σύμφωνα με την UBS, η Eurobank έχει τη δυνατότητα να επιτύχει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 12,4% την περίοδο 2025-2028, υψηλότερα από τον στόχο περίπου 10% που προβλέπει το επιχειρηματικό της σχέδιο.

Η ελβετική τράπεζα επισημαίνει ακόμη ότι η εξαγορά της Eurolife αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες από το τέταρτο τρίμηνο και μετά.

Παράλληλα, προβλέπει βασικά λειτουργικά κέρδη περίπου 2,01 δισ. ευρώ για το 2026, ουσιαστικά σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη νέα καθοδήγηση της διοίκησης για περίπου 2 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενου στόχου 1,9 δισ. ευρώ.

Η UBS υπογραμμίζει ότι η δυναμική των εσόδων της Eurobank παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή

Οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη δίνουν ώθηση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η UBS στο περιφερειακό επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank, το οποίο, όπως σημειώνει, προσφέρει σημαντική γεωγραφική διαφοροποίηση και συνέβαλε ουσιαστικά στις επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου.

Η κερδοφορία των δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE) αυξήθηκε κατά 19% σε τριμηνιαία βάση, μετά από μια πιο αδύναμη περίοδο. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση των εσόδων, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην ομαλοποίηση των πιστωτικών ζημιών σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Η UBS επισημαίνει ότι το προσωπικό μειώθηκε κατά 3,5% στις δραστηριότητες της περιοχής και κατά 5% στην Κύπρο, ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) διαμορφώθηκε στο 2,82%, υψηλότερα από το 2,23% που καταγράφεται στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση κατά 5 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ξεχωρίζει επίσης τη Βουλγαρία, όπου η έκθεση στη λιανική τραπεζική είναι σημαντικά υψηλότερη, καθώς το 58% του χαρτοφυλακίου δανείων αφορά λιανική τραπεζική, έναντι 37% στην Κύπρο και περίπου 25% στην Ελλάδα. Η πιστωτική επέκταση στη βουλγαρική αγορά παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με ετήσια αύξηση των δανείων κατά 16,7%.

Οι προμήθειες κινούνται ταχύτερα

Η UBS υπογραμμίζει ότι η δυναμική των εσόδων της Eurobank παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 3,2% σε τριμηνιαία βάση, μετά την άνοδο 2,6% του πρώτου τριμήνου, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13% στο πρώτο εξάμηνο, υπερβαίνοντας ήδη τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η υπεραπόδοση αυτή αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες προμήθειες από χορηγήσεις και στη σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Assets under Management).

Η UBS προβλέπει αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 14,6% για τον όμιλο το 2026 και εκτιμά ότι, καθώς η τράπεζα κινείται ήδη πάνω από τους στόχους της κατά το πρώτο εξάμηνο, η πρόσφατη αναβάθμιση της καθοδήγησης για το 2026 πιθανότατα προμηνύει και ανοδική αναθεώρηση των στόχων για το 2028.

Ελκυστική η μετοχή

Παρά τη σημαντική ανατίμηση της μετοχής, η UBS εξακολουθεί να θεωρεί την αποτίμηση της Eurobank ελκυστική. Όπως αναφέρει, η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) περίπου 18% με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 14% μεσοπρόθεσμα.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, εξακολουθώντας να εμφανίζει έκπτωση περίπου 11% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες αποτιμώνται κατά μέσο όρο στις 10,3 φορές τα κέρδη τους.

Η UBS θεωρεί ότι αυτή η αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως τον συνδυασμό υψηλής κερδοφορίας και αναπτυξιακής δυναμικής που εμφανίζει η Eurobank και, για τον λόγο αυτό, αυξάνει την τιμή-στόχο κατά 4%, στα 5,10 ευρώ ανά μετοχή.