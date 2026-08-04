 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. το α’ εξάμηνο

Η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18,8% - Το μήνυμα Νικολάου Πανίκου

Τράπεζες 04.08.2026, 09:08
Σχολιάστε
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. το α’ εξάμηνο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 252 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου στα οικονομικά αποτελέσματά της για το α’ εξάμηνο 2026, εκ των οποίων 131 εκατ. 1 αφορούν το β’ τρίμηνο 2026.

Την ίδια στιγμή, η τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά τον Οκτώβριο 2026.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 11,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε ετήσια βάση, ενώ η καταθετική βάση διαμορφώθηκε στα 22,8 δισ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 3% από τις αρχές του έτους και κατά 9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18,8% και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή στα 0,58 ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 36%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρής λειτουργικής αποδοτικότητας.

Αναλυτικότερα:

Σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων

  • Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €11.4 δις, αυξημένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε ετήσια βάση
  • Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €22.8 δις, αυξημένη κατά 3% από την αρχή του έτους και κατά 9% σε ετήσια βάση

Ελκυστική κερδοφορία

  • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €252 εκατ., εκ των οποίων €131 εκατ. 1 αφορούν το β’ τρίμηνο 2026
  • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.8% για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026
  • Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.58
  • Δείκτης κόστος προς έσοδα2 στο 36%

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

  • Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων που ανήλθε σε καθαρή πίστωση ύψους 12 μ.β., λόγω συγκεκριμένων πελατειακών αναστροφών
  • Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.0%

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση που στηρίζει ελκυστικές διανομές για τους μετόχους

  • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 20.9%3 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 25.8%3
  • Oργανική δημιουργία κεφαλαίων4 ύψους 225 μ.β.
  • Ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά τον Οκτώβριο 2026. Ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) ενδιάμεσου μερίσματος 2026 ύψους 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026

Ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, δήλωσε: «Καταγράψαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο 2026, τα οποία αντανακλούν το διαφοροποιημένο και αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο και τη συνεχιζόμενη ισχυρή μας απόδοση. Η υλοποίηση της στρατηγική μας οδήγησε σε ισχυρή αύξηση των δανείων και καταθέσεων.

Η διαχείριση των εξόδων μας παρέμεινε πειθαρχημένη, όπως αποδεικνύεται από τον δείκτη κόστος προς έσοδα στο 36%. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παρέμεινε υγιής, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται στο 1%. Συνολικά, τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €252 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση και η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 18.8% βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, πιο πάνω από τον στόχο που θέσαμε για το 2026 για επίπεδα mid-teens.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και κατά 5% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από ζήτηση για δάνεια τόσο από την εγχώρια όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση, που στην πλειονότητα της είναι λιανική αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 3% από την αρχή του έτους στα €22.8 δις στις 30 Ιουνίου 2026. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να αποφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 225 μ.β. κατά το α’ εξάμηνο 2026, ενισχύοντας τον ισολογισμό μας.

Αναγνωρίζοντας πρόβλεψη για διανομή μερισμάτων στο 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής μας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθαν σε 20.9% και 25.8% αντίστοιχα. Η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τον τουρισμό τον Ιούνιο 2026 να ανακάμπτει σταδιακά στα επίπεδα-ρεκόρ του 2025.

Οι πρόσφατες επίσημες προβλέψεις εκτιμούν ρυθμό ανάπτυξης ύψους περίπου 2.5%1 για το 2026, που αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής (payout ratio) ύψους 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026.

Για το 2026 παραμένουμε δεσμευμένοι στο στόχο μας για συνολικό ποσοστό συνήθης διανομής (payout ratio) ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής, και πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 20%2 της κερδοφορίας του 2026. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή μας απόδοση για το α’ εξάμηνο 2026 καθώς και τις προβλέψεις για υψηλότερα επιτόκια, αναμένουμε να πετύχουμε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) προς το υψηλότερο άκρο του εύρους των επιπέδων mid-teens για το 2026. Η δέσμευση μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Cenergy: Άλμα πωλήσεων και κερδοφορία το α’ εξάμηνο του 2026 – Αναβαθμίζονται οι εκτιμήσεις για EBITDA
Business

Αυξημένα κατά 45% τα κέρδη της Cenergy το α' 6μηνο του 2026
Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο α΄εξάμηνο
Business

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα εξαμήνου της Παπουτσάνης
Ελληνικές τράπεζες: Η Scope βλέπει υψηλότερα κέρδη το 2026 – Οι νέες προβλέψεις για Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς
Τράπεζες

Scope για ελληνικές τράπεζες: Ακόμη πιο ψηλά τα κέρδη του 2026 
Viohalco: Το πρόγραμμα CAFF ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του
Business

Viohalco: Το πρόγραμμα CAFF ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του
ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Business

ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο
World

Για πόσο καιρό το Ιράν θα κρατά το Ορμούζ ως όπλο;

Το Ιράν μπορεί να κράταει τον έλεγχο του Ορμούζ για περισσότερο από όσο ελπίζει ο υπόλοιπος κόσμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Σε δοκιμασία η παραγωγή – Φόβοι για αύξηση των τιμών
AGRO

Οι φωτιές απειλούν το ελαιόλαδο - Φόβοι για ράλι τιμών

Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδο

Ανθή Γεωργίου
Shein: Πολύτιμος ο Αύγουστος για την πλατφόρμα – Στην τελική ευθεία για την IPO
World

Όλα ή τίποτα για την Shein: Στοχεύει σε IPO με αποτίμηση μαμούθ

Η Shein επιδιώκει αποτίμηση 30-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αρχική δημόσια προσφορά του Χονγκ Κονγκ τον Αύγουστο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 

Τι λέει για τις ελληνικές τράπεζες η Morningstar DBRS και τις αντοχές στις διεθνείς αναταράξεις - Η «ασπίδα» που διαθέτουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Τράπεζες
Cenergy: Άλμα πωλήσεων και κερδοφορία το α’ εξάμηνο του 2026 – Αναβαθμίζονται οι εκτιμήσεις για EBITDA
Business

Αυξημένα κατά 45% τα κέρδη της Cenergy το α' 6μηνο του 2026

Τα κέρδη προ φόρων της Cenergy αυξήθηκαν κατά 43%, φθάνοντας τα 177 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 138 εκατ. ευρώ

Ελληνικές τράπεζες: Η Scope βλέπει υψηλότερα κέρδη το 2026 – Οι νέες προβλέψεις για Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς
Τράπεζες

Scope για ελληνικές τράπεζες: Ακόμη πιο ψηλά τα κέρδη του 2026 

Η ισχυρή πιστωτική επέκταση και τα ανθεκτικά περιθώρια διατηρούν σε τροχιά υψηλής κερδοφορίας τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Viohalco: Το πρόγραμμα CAFF ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του
Business

Viohalco: Το πρόγραμμα CAFF ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του

Σύμφωνα με τη Viohalco δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης για νέους ανθρώπους

ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Business

ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής

Οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και φυσικό περιβάλλον επιβαρύνουν σημαντικά τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής, αναφέρει το ΕΒΕΠ

Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας - Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 

Τι λέει για τις ελληνικές τράπεζες η Morningstar DBRS και τις αντοχές στις διεθνείς αναταράξεις - Η «ασπίδα» που διαθέτουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Η νέα πρόκληση για τις τράπεζες είναι γεωπολιτική – Τι δείχνει η ανάλυση της Morningstar DBRS
World

Η νέα πρόκληση για τις τράπεζες είναι γεωπολιτική – Τι δείχνει η ανάλυση της Morningstar DBRS

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δοκιμάζουν περισσότερο τη διαχείριση κινδύνων των τραπεζών παρά τα κεφάλαιά τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν
Κόσμος

Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν

Μια συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ πιθανή ακόμη και αύριο, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για ασφαλή ναυσιπλοΐα στον πορθμό.

ECB Warns Climate Crisis Threatens Financial Stability
English Edition

ECB Warns Climate Crisis Threatens Financial Stability

Executive Board member Frank Elderson says rising climate-related disasters and ecosystem decline are creating growing risks for banks, economic growth and global financial stability

Chevron: Ειδικό bonus στο προσωπικό μετα τα εντυπωσιακά κέρδη
World

Ειδικό bonus της Chevron στο προσωπικό μετά τα εντυπωσιακά κέρδη

Το μπόνους ανέρχεται στο μισό του μηνιαίου βασικού μισθού για τους περισσότερους υπαλλήλους

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχούν οι traders για τις αγορές
Ομόλογα

Τι ανησυχεί τους traders- Γιατί βλέπουν αναταράξεις

Οι επενδυτές στα αμερικανικά ομόλογα προετοιμάζονται για μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων

Τζούλη Καλημέρη
ΗΠΑ: Υπάρχει δρόμος μέχρι να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα
Κόσμος

ΗΠΑ: Υπάρχει δρόμος μέχρι να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα

Επτά μήνες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, εκπρόσωποι της Ντέλσι Ροντρίγκες και μέλη της αντιπολίτευσης θα πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα στο Καράκας την πρώτη τους σειρά συνομιλιών.

Εξαγωγές: Ποια προϊόντα αλλά και χώρες ενισχύουν την εξωστρέφεια
Economy

Ποια προϊόντα σέρνουν τον χορό των εξαγωγών [γράφημα]

Οι βασικοί «κινητήρες» για τις ελληνικές εξαγωγές - Οι νέες αγορές και ο ρόλος των χωρών της Ευρώπης

Μαρία Σιδέρη
Δήμας: Προχωράνε αρδευτικά έργα σε Νεστόριο και Σελλάνα
AGRO

Δήμας: Προχωράνε αρδευτικά έργα σε Νεστόριο και Σελλάνα

Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού άνω των 86 εκατ. ευρώ, αναφέρει ο Χρίστος Δήμας

Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Η ελπίδα για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν «γκρεμίζει» το πετρέλαιο

Το ενδεχόμενο συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ έφερε πτώση στις τιμές για το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
Cenergy: Άλμα πωλήσεων και κερδοφορία το α’ εξάμηνο του 2026 – Αναβαθμίζονται οι εκτιμήσεις για EBITDA
Business

Αυξημένα κατά 45% τα κέρδη της Cenergy το α' 6μηνο του 2026

Τα κέρδη προ φόρων της Cenergy αυξήθηκαν κατά 43%, φθάνοντας τα 177 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 138 εκατ. ευρώ

Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο α΄εξάμηνο
Business

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα εξαμήνου της Παπουτσάνης

Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατα 5% - Υψηλότερα κατά 8% και τα καθαρά κέρδη στα 3,4 εκατ. ευρώ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά με οδηγό τον τεχνολογικό κλάδο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε νέα ιστορικά υψηλά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Η ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα - Ανοδο 1,7% κατέγραψε ο τεχνολογικός κλάδος

ΗΠΑ: Πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμουζ
Επικαιρότητα

Ρούμπιο: «Βλέπει» πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

Ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Τουρισμός για Όλους: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα

Η υποβολή των αιτήσεων για το Τουρισμός για Όλους θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η ελληνική κοινότητα AI χτίζει γέφυρες με τη διεθνή επιστημονική σκηνή
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς ελληνική κοινότητα AI χτίζει γέφυρες με τη διεθνή επιστημονική σκηνή

Σε ποιο πεδίο θα κριθεί αν το brain circulation μπορεί να μετατραπεί σε επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και παραγωγικές εφαρμογές για Τεχνητή Νοημοσύνη

Ταυτότητες: Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι παλαιές
Κοινωνία

Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι «μπλε» ταυτότητες

'Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες και τη διαδικασία έκδοσής τους

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies