Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές

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Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα εταιρικά αποτελέσματα της Toyota. Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε από τις νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε το Ιράν να συμφωνήσει σε μια συμφωνία, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Toyota ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 10,4% σε ετήσια βάση, βελτιώνοντας το επενδυτικό κλίμα.

Οι δείκτες

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,50%, περιορίζοντας ωστόσο τις αρχικές του απώλειες, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,28% έναντι του γεν, διαμορφούμενο στα 157,60 γεν.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε πτώση 1,35%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,27%. Στην Κίνα, ο Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0,20%, ενώ ο Shenzhen Composite κατέγραψε ισχυρά κέρδη 2,42%. Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,36%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να ανησυχούν για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά εξαιτίας της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η άνοδος σημειώθηκε παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, διατηρώντας την αβεβαιότητα γύρω από τις διπλωματικές προσπάθειες.

Οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν συνεχίζουν να κρατούν τους επενδυτές σε στάση αναμονής, δυσχεραίνοντας τις εκτιμήσεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς πετρελαίου. Όπως επισημαίνει σε έκθεσή της η Westpac, ο σημαντικότερος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος για τις αγορές παραμένει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αυξήσει τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας, μεταφορών και λιπασμάτων.

Στο μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Νότια Κορέα διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Στατιστικής της χώρας, έναντι 3,2% τον Ιούνιο.

Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,2%, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.