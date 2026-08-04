Σούπερ μάρκετ: Μειώθηκαν οι τιμές τον Ιούλιο – Σε ποια προϊόντα έφτασε το -7%

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Μείωση 6,97% στα φρούτα μέχρι αύξηση στις τιμές των έτοιμων γευμάτων κατά 3,75%, έδειξε η νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, καταγράφοντας αρνητικό πληθωρισμό 0,47% στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025.

Από την έρευνα προέκυψε πως ο δείκτης τιμών Ιουλίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2026 είναι μειωμένος κατά 0,77%, καθώς πρόκειται για τη χαμηλότερη μέτρηση από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα. Ενώ συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Αύγουστος 2025-Ιούλιος 2026) καταγράφει αύξηση +1,37%.

Σημειώνεται ότι και οι δύο επιμέρους υποδείκτες (τροφίμων και μη τροφίμων) που συγκροτούν τον συνολικό δείκτη καταγράφουν αρνητική τιμή. Ο υποδείκτης τροφίμων κατά -0,25% και ο υποδείκτης μη τροφίμων κατά -1,47%.

Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 12 παρουσιάζουν αύξηση και οι 11 μείωση. Παράλληλα, οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Μείωση στα νωπά είδη κατέγραψε ο ΙΕΛΚΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στοχευμένης έρευνας του ΙΕΛΚΑ, μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιούλιο 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά με -6,97%, τροφές και είδη για κατοικίδια

με -5,21%, ζύμες νωπές και κατεψυγμένες με -4,27%, είδη πρωινού και ροφήματα με -1,98%, αλλά και τυροκομικά με -1,69%.

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Σημαντική θεωρείται η μείωση που καταγράφεται στα νωπά είδη. Στα φρούτα και λαχανικά λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και στο νωπό κρέας λόγω της ομαλοποίηση των τιμών παραγωγών και εισαγωγών.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Αντιθέτως, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούλιο 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες των έτοιμων γευμάτων με +3,75%, σε νερά, αναψυκτικά, χυμούς με +3,26%, αυγά, βούτυρα και ζώμους με +2,99%, ξηρούς καρπούς με +2,79% όπως και αλλαντικά με +2,71%.

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

-Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

-Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

-Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.