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Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Τράπεζες 04.08.2026, 07:00
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Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Αγης Μάρκου

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Καταλύτη παραγωγής εσόδων, έντοκων και μη, αποτελεί και κατά την εφετινή χρήση η υψηλή πιστωτική επέκταση για τους τέσσερις συστημικούς τραπεζικούς ομίλους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, η καθαρή αύξηση των δανειακών υπολοίπων έφτασε αθροιστικά τα 8,5 δισ. ευρώ στο πρώτο μισό της χρονιάς έναντι 8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Από αυτά, τα 5,1 δισ. ευρώ καταγράφηκαν στο β΄ τρίμηνο του 2026 και τα υπόλοιπα 3,4 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2026. Πρόκειται για επιτάχυνση που προήλθε κατά κύριο λόγο από τα δάνεια των επιχειρήσεων.

τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026, συνολικά για τους 4 συστημικούς ομίλους, αυξημένα κατά 424 εκατ. ευρώ ή 8% σε ετήσια βάση

Ωστόσο, θετική συμβολή είχαν για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια και οι χορηγήσεις λιανικής, μετά το γύρισμα της στεγαστικής πίστης σε θετικούς ρυθμούς. Με αυτά τα δεδομένα, ο αρχικός στόχος των τεσσάρων μεγάλων του κλάδου για πιστωτική επέκταση 12,5 δισ. ευρώ περίπου στο σύνολο της χρήσης, θεωρείται πλέον από τους αναλυτές συντηρητικός.

Όπως εκτιμούν αυτήν την στιγμή, θα μπορούσε να κινηθεί το 2026 γύρω από τη ζώνη των 14 δισ. ευρώ.

τράπεζες

Οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες

Αναλυτικότερα, η επίσημη καθοδήγηση ανά τράπεζα είναι η εξής:

‎Alpha Bank

Το αρχικό business plan προβλέπει οργανική αύξηση των δανείων κατά 2,5 δισ. ευρώ το 2026. Μετά το πέρας του α΄ εξαμήνου, έχει ήδη καλυφθεί σχεδόν το 90% του στόχου, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να φτάνει τα 2,1 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας δεν προχώρησε σε αναβάθμιση του ετήσιου στόχου, ωστόσο αναλυτές θεωρούν δεδομένη την υπέρβασή του.

Eurobank

Η πιστωτική επέκταση έφτασε στο α΄ εξάμηνο 2026 σε 2,7 δισ. ευρώ, καλύπτοντας πάνω από το 70% του αρχικού στόχου των 3,8 δισ. ευρώ.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η διοίκησή της προχώρησε σε προς τα πάνω αναθεώρησή του στην περιοχή των 4,5 δισ. ευρώ για το 2026.

Εθνική Τράπεζα

Στο πρώτο μισό της εφετινής χρήσης η οργανική ανάπτυξη των δανειακών υπολοίπων έφτασε τα 1,9 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 65% του στόχου των 3 δισ. ευρώ για το 2026.

Η διοίκησή της δεν προχώρησε σε αναβάθμισή του, ωστόσο ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ότι θα ξεπεραστεί ο πήχης των 3 δισ. ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς

Πέτυχε πιστωτική επέκταση 1,8 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026, με τον ετήσιο στόχο της να παραμένει πάνω από τα 3 δισ. ευρώ. Άρα έχει ήδη πιάσει το 60% της επίδοσης που προβλέπει το επιχειρησιακό της πλάνο για εφέτος.

Όπως επισήμανε η διοίκησή της κατά τη διάρκεια του call με αναλυτές, παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη καθαρής πιστωτικής επέκτασης άνω των 3 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε επίσης πως ο υφιστάμενος ρυθμός κινείται ήδη στο άνω εύρος της αρχικής εκτίμησης.

τράπεζες

Η επίδραση στα έσοδα για τις τράπεζες

Υπενθυμίζεται ότι τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026, συνολικά για τους 4 συστημικούς ομίλους, αυξημένα κατά 424 εκατ. ευρώ ή 8% σε ετήσια βάση.

Το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου, περί τα 256 εκατ. ευρώ προήλθε από μη τοκοφόρες εργασίες και τα υπόλοιπα 168 εκατ. ευρώ από το έντοκο εισόδημα.

Αναλυτικότερα, τα σχετικά μεγέθη κινήθηκαν ως εξής:

– Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 4,27 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,10% σε σχέση με τα 4,1 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Πρόκειται για μία άνοδο την οποία οι διοικήσεις των τραπεζών συνέδεσαν κατά κύριο λόγο με τη μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου τους και δευτερευόντως με την αναπροσαρμογή των δεικτών euribor από το Μάρτιο και μετά.

– Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ έναντι 1,14 δισ. ευρώ που είχαν ανακοινώσει πριν από ένα χρόνο οι τράπεζες για το α΄ εξάμηνο του 2025.

Η αύξησή τους κατά 22% σε ετήσια βάση είναι αποτέλεσμα τόσο της ανάπτυξης των εργασιών σε τομείς όπως το bancassurance, το asset management και η επενδυτική τραπεζική, όσο και των εξαγορών που έχουν ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, οι διοικήσεις των τραπεζών ανέφεραν πως σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι περισσότερες εισπράξεις προμηθειών που επιβάλλονται στα δάνεια.

Άρα και σε αυτό το πεδίο, η πιστωτική επέκταση συνέβαλε στην ενίσχυση των τραπεζικών μεγεθών.

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