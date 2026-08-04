Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος

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Η εταιρική αναδιάρθρωση, σε συνδυασμό με την ασθενέστερη ζήτηση που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, επηρέασε τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου της Puma.

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά σχεδόν 10% σε λίγο κάτω από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, επισήμανε η γερμανική εταιρεία αθλητικών, με τη χονδρική πώληση στην Αμερική και την Ευρώπη να αποδεικνύεται ιδιαίτερα αδύναμη.

Οι δείκτες που προβληματίζουν

Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά περίπου 180 μονάδες βάσης στο 48,0%, χάρη στις χαμηλότερες τιμές προμήθειας —συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων από την επιστροφή δασμών— καθώς και στις συναλλαγματικές επιδράσεις και τη σύνθεση των καναλιών διανομής.

Το EBIT βελτιώθηκε στα -53,1 εκατ. ευρώ από -109,1 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2025, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων από την επιστροφή δασμών ύψους 11,5 εκατ. ευρώ.

Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 15,3% στα 1.821,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των χαμηλότερων όγκων αγορών· η αποεπένδυση αποθεμάτων προχωρά σύμφωνα με το πρόγραμμα και η ομαλοποίηση αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σημαντικά στα 328,8 εκατ. ευρώ (2ο τρίμηνο του 2025: 94,9 εκατ. ευρώ), κυρίως χάρη στη βελτιωμένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και στις χαμηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX).

«Κατά το δεύτερο τρίμηνο, συνεχίσαμε την αναδιάρθρωση της Puma δίνοντας έμφαση στο εμπορικο σήμα. Παρουσιάσαμε επιτυχημένα προϊόντα υψηλής απόδοσης που ενσωματώνουν την κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία NITRO™, τόσο στον τομέα του τρεξίματος όσο και στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία της υβριδικής προπόνησης και των αγώνων, όπου επωφελούμαστε από την αποκλειστική συνεργασία μας με την HYROX. Με το μοντέλο ULTRA 7, εισάγαμε επίσης για πρώτη φορά την τεχνολογία NITRO™ στα ποδοσφαιρικά παπούτσια.

Οι αθλητές μας πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις. Στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, είχαμε 60 αθλητές της Puma μεταξύ των 100 πρώτων γυναικών και των 100 πρώτων ανδρών. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Puma ολοκλήρωσαν τη σεζόν με εντυπωσιακές επιδόσεις, με τη Μάντσεστερ Σίτι να κατακτά τόσο το FA Cup όσο και το Carabao Cup, την RC Lens να κερδίζει το Coupe de France και την PSV Eindhoven να εξασφαλίζει τον τίτλο της ολλανδικής Eredivisie. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026, οι 11 ομοσπονδίες μας και περισσότεροι από 80 παίκτες, δημιούργησαν αξέχαστες στιγμές», τόνισε ο Arthur Hoeld, CEO της PUMA.

Το μειονέκτημα της Puma

Η Puma βίωνε για χρόνια την έντονη εξάρτησή της από τη χονδρική πώληση με γνώμονα τον όγκο, ειδικά στους μεγάλους εμπόρους της Βόρειας Αμερικής, σε μια κίνηση που την άφησε με μειωμένα περιθώρια κέρδους και μια αποδυναμωμένη μάρκα.

Η λύση; Μια ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης με απόσυρση των προϊόντων, περικοπή των παραγγελιών, μείωση των προωθητικών ενεργειών.

Κι όμως, τα εξαμηνιαία αποτελέσματα έδειξαν πως η εταιρεία παραμένει στο κόκκινο. Η προσαρμοσμένη ζημία προ τόκων και φόρων (EBIT) διευρύνθηκε στα 41,9 εκατομμύρια ευρώ, από 24,5 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος. Συνολικά, η καθαρή ζημία μειώθηκε κατά λίγο πάνω από 70% στα 72,8 εκατομμύρια ευρώ λόγω των σημαντικά χαμηλότερων εφάπαξ εξόδων.

Ο ρόλος της κινεζικής Anta

Υπενθυμίζεται πως μερίδιο περίπου 29% στην Puma συμφώνησε να αγοράσει η κινεζική Anta Sports Products Ltd. έναντι 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ στα τέλη Ιανουαρίου, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο μέτοχο της γερμανικής εταιρείας και επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των δυτικών αθλητικών εμπορικών σημάτων της.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά περίπου 43 εκατομμυρίων μετοχών της Puma από την Artémis, την εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας δισεκατομμυριούχων Πινό της Γαλλίας, έναντι 35 ευρώ η καθεμία. Αυτό ισοδυναμεί με premium 62% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της Puma. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η αγορά μεριδίου της Puma βασίζεται στο αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο δυτικών εμπορικών σημάτων της Anta για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση των Κινέζων καταναλωτών για προϊόντα αθλητικής ψυχαγωγίας.