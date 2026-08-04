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UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη

Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» του

World 04.08.2026, 07:00
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UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
Γρηγόρης Τραγγανίδας

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Όταν το Βέλγιο νίκησε τις ΗΠΑ στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, οι Βέλγοι παίκτες πανηγύρισαν μιμούμενοι ειρωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ να χορεύει.

Ήταν μια διαμαρτυρία προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είχε καυχηθεί ότι έπεισε τη FIFA να άρει την τιμωρία του σταρ επιθετικού της Αμερικής, ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί εναντίον του Βελγίου.

Τώρα, όπως γράφει στους Financial Times ο Gideon Rachman, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο χορεύει ξανά για μια νίκη: Η UEFA, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της ηπείρου, μόλις ανάγκασε τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αποσύρει το σχέδιο πώλησης μεριδίου του Παγκόσμιου Κυπέλλου, σε ιδιώτες επενδυτές.

Αμερικανοποιώντας την μπάλλα

Φαινομενικά, η διαμάχη αφορούσε απλώς το «κουμάντο» του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο.

Αλλά το γεωπολιτικό υποκείμενο είναι αδιαμφισβήτητο.

Ο κύριος επενδυτής στην προτεινόμενη ιδιωτικοποίηση ήταν μέλος της ευρύτερης οικογένειας Τραμπ, ο Τζος Κούσνερ, αδελφός του γαμπρού του προέδρου, Τζάρεντ.

Ο Ινφαντίνο έχει περάσει χρόνια προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή του Τραμπ.

Εφηύρε ένα βραβείο ειρήνης της FIFA για να το δώσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η FIFA άνοιξε ένα γραφείο στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη και ο Ινφαντίνο παρευρέθηκε στην έναρξη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ.

Το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, που διοργανώθηκε, κατά ένα μεγάλο μέρος του στις ΗΠΑ, προκάλεσε πολλές ευρωπαϊκές γκρίνιες για την αμερικανοποίηση του αθλήματος, με την προσθήκη «διαλειμμάτων ενυδάτωσης», για να δημιουργηθεί τηλεοπτικός χρόνος προς πώληση, καθώς και ένα παρατεταμένο ημίχρονο, που έκανε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου να μοιάζει με Super Bowl.

Όλη αυτή η υποβόσκουσα δυσαρέσκεια ήρθε στο φως όταν διέρρευσε το σχέδιο πώλησης του Ινφαντίνο.

Το γεγονός ότι είχε καταρτιστεί ιδιωτικά με τον Κούσνερ – χωρίς, δηλαδή, ανοιχτή διαδικασία υποβολής προσφορών – συνέβαλε στην αρνητική αντίδραση.

Το 2015, οι ΗΠΑ είχαν ηγηθεί της μάχης κατά της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο.

Αρκετοί αξιωματούχοι της FIFA συνελήφθησαν μετά από έρευνα που διεξήγαγε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το FBI. Αλλά τώρα η ευρύτερη οικογένεια του Τραμπ κατηγορούνταν ότι είχε στήσει μια ύποπτη συμφωνία που θα υπονόμευε το ποδόσφαιρο.

Το ποσδόσφαιρο ως αφορμή γεωπολιτικής ενότητας

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο των FT, h δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ ήταν μια αρκετά ταπεινωτική εμπειρία για την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε μια εμπορική συμφωνία που αποδέχτηκε πειθήνια τους δασμούς των ΗΠΑ, χωρίς αντίποινα. Ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, χαμογέλασε φιλικά καθώς ο Τραμπ υποτίμησε και απείλησε τα ευρωπαϊκά μέλη της συμμαχίας.

Αλλά στη μάχη για το μέλλον του ποδοσφαίρου, οι Ευρωπαίοι βρήκαν επιτέλους ένα ζήτημα στο οποίο μπορούσαν να σταθούν ενωμένοι, να συγκεντρώσουν παγκόσμια υποστήριξη και να κερδίσουν.

Η ανακοίνωση της UEFA ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες θα μποϊκοτάρουν το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, εκτός εάν αποσυρθεί το σχέδιο Ινφαντίνο, υποστηρίχθηκε από την Ασιατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την Ομοσπονδία της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

Μέσα σε λίγες μέρες, ο Ινφαντίνο απέσυρε την πρότασή του. Το μέλλον του ως προέδρου της FIFA είναι πλέον αμφίβολο.

Γιατί οι Ευρωπαίοι ήταν τόσο αποτελεσματικοί στο ποδόσφαιρο, όταν ήταν τόσο αναποτελεσματικοί στο εμπόριο και την ασφάλεια; Επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένας τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας όπου η Ευρώπη κυριαρχεί. Οι πλουσιότεροι σύλλογοι στον κόσμο έχουν την έδρα τους εκεί. Πέντε από τα τελευταία έξι Παγκόσμια Κύπελλα κατακτήθηκαν από ευρωπαϊκές ομάδες.

«Σημείο ασφυξίας»

Όπως έχει επισημάνει ο συγγραφέας Edward Fishman , η διεθνής πολιτική ισχύς περιστρέφεται ολοένα και περισσότερο γύρω από τον έλεγχο των οικονομικών «σημείων ασφυξίας».

Η Κίνα αντεπιτέθηκε στους δασμούς του Τραμπ εκμεταλλευόμενη την κυριαρχία της στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά. Οι «σπάνιες γαίες» της Ευρώπης αποδείχθηκαν ποδοσφαιριστές όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και ο Λαμίν Γιαμάλ.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν συμμετείχε άμεσα στα σχέδια της FIFA διευκόλυνε πολύ τους Ευρωπαίους πολιτικούς να εμπλακούν στη διαμάχη. Το να ζητήσεις την παραίτηση του Ινφαντίνο είναι πολύ πιο εύκολο από το να ξεκινήσεις έναν καβγά απευθείας με τον Τραμπ.

Όλη η υπόθεση επιβεβαίωσε επίσης την αντίστροφη σχέση της οικογένειας Κούσνερ με τον Μίδα στην Ευρώπη. Ο Τσαρλς Κούσνερ, πατέρας του Τζος και του Τζάρεντ, υπηρετεί ως πρέσβης του Τραμπ στη Γαλλία. Αλλά οι σχέσεις του με την κυβέρνηση Μακρόν είναι τόσο κακές που του απαγορεύτηκε να συναντηθεί με Γάλλους υπουργούς νωρίτερα φέτος.

Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες του Τζάρεντ να χτίσει ένα πολυτελές θέρετρο σε ένα νησιωτικό φυσικό καταφύγιο στην Αλβανία έχουν προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες .

Η «επανάσταση των φλαμίνγκο» στην Αλβανία έχει συγκλονίσει την κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Αλλά ο Αλβανός πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε προβλέψει τα προβλήματα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ έχει ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψει τα σχέδια για την κατασκευή ενός Πύργου Τραμπ στη θέση του πρώην γιουγκοσλαβικού υπουργείου Άμυνας στη Σερβία.

Αφού οι εισαγγελείς κατά του οργανωμένου εγκλήματος ξεκίνησαν έρευνα για πτυχές του έργου στο Βελιγράδι, η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ αποσύρθηκε, σημειώνοντας με «ευλάβεια» ότι «τα ουσιαστικά έργα πρέπει να ενώνουν, όχι να διχάζουν».

Ο Ινφαντίνο δικαιολόγησε επίσης την απόσυρση των σχεδίων του με το σκεπτικό ότι είχαν απροσδόκητα «δημιουργήσει διχασμούς». Αλλά ενώ το σχέδιο Ινφαντίνο όντως χώρισε την παγκόσμια «ποδοσφαιρική οικογένεια», ένωσε την Ευρώπη.

Δυστυχώς, όμως, για την Ευρώπη, το να αποτελεί το «σημείο ασφυξίας» για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι μάλλον λιγότερο χρήσιμο από τον έλεγχο του παγκόσμιου ημιαγωγών ή πετρελαίου.

Το ποδόσφαιρο, όπως αρέσκεται να παρατηρεί ο Γιούργκεν Κλοπ, ο προπονητής της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας, είναι απλώς «το πιο σημαντικό από τα ασήμαντα πράγματα».

Και η κυριαρχία επί «ασήμαντων πραγμάτων» είναι κάτι σαν ευρωπαϊκή ειδικότητα, σχολιάζουν οι FT.

Η νίκη της γηραιάς ηπείρου επί της FIFA και η αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου θα προσφέρουν μόνο φευγαλέα ικανοποίηση.

Εκτός αν οι Ευρωπαίοι μπορέσουν να ενωθούν σε μερικά σημαντικά πράγματα.

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