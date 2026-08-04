Saudi Aramco: Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 33% λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου εν μέσω πολέμου με το Ιράν

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Αύξηση 33% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου ανακοίνωσε η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, καθώς οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου αύξησαν τα κέρδη παρά τον χαμηλότερο όγκο πωλήσεων παρά τις αναταράξεις στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ειειδκότερα, ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 33,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο έως τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 25,2 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης και χημικών προϊόντων, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τον χαμηλότερο όγκο πωλήσεων, το υψηλότερο λειτουργικό κόστος και τους αυξημένους φόρους. Τα κέρδη από την παραγωγή της Aramco αυξήθηκαν κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη από την παραγωγή σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στα ισχυρότερα περιθώρια κέρδους διύλισης.

Η Aramco δήλωσε ότι διατήρησε τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της αναταραχής, βασιζόμενη στον αγωγό Ανατολής-Δύσης, την αποθηκευτική ικανότητα και τους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής, επιτρέποντάς της να διατηρήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές. Η εταιρεία επανατοποθέτησε το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας ως στρατηγικό κόμβο για τις αποστολές της δυτικής περιοχής.

Η Aramco στέλνει πετρέλαιο δυτικά μέσω αγωγού

Ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους και του Ιράν εισήλθε στον έκτο μήνα του, με τη ναυτιλία μέσω του Ορμούζ να εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό διαταραγμένη, αν και οι ανανεωμένες διπλωματικές προσπάθειες έχουν αυξήσει τις ελπίδες για το άνοιγμα της πλωτής οδού μέσω της οποίας διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Ο Πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο, αφού η Σαουδική Αραβία και άλλες κυβερνήσεις του Κόλπου κάλεσαν την Ουάσινγκτον να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Το Ομάν και άλλοι περιφερειακοί μεσολαβητές επιδιώκουν προτάσεις για το άνοιγμα του στενού και την αναβίωση ευρύτερων ειρηνευτικών συνομιλιών, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τις ναυτιλιακές ρυθμίσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία έχει διατηρήσει τη ροή των εξαγωγών αργού πετρελαίου στέλνοντας περισσότερο πετρέλαιο δυτικά σε όλο το βασίλειο μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Aramco προς το Γιανμπού, παρακάμπτοντας το Πορθμό του Ορμούζ. Από το Γιανμπού, τα δεξαμενόπλοια έχουν μεταφέρει αργό πετρέλαιο νότια μέσω του Πορθμού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ σε Ασιάτες πελάτες, ενώ τα φορτία που προορίζονται για την Ευρώπη μπορούν να μετακινηθούν βόρεια μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και στη συνέχεια μέσω της Διώρυγας του Σουέζ της Αιγύπτου ή του αγωγού Sumed.

Το εναλλακτικό δίκτυο έχει βοηθήσει την Aramco να διατηρήσει τις εξαγωγές και να περιορίσει τον αντίκτυπο της διαταραχής στον Περσικό Κόλπο, αν και δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τους όγκους που συνήθως μεταφέρονται μέσω του Ορμούζ.

Αυτή η λύση απειλείται ολοένα και περισσότερο, καθώς οι μαχητές Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εντείνουν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά των πετρελαϊκών οδών της Σαουδικής Αραβίας και της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Περαιτέρω αναστάτωση θα μπορούσε να αναγκάσει την Aramco να στείλει περισσότερα φορτία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ ή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, προσθέτοντας χρόνο και κόστος μεταφοράς.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν απότομα τη Δευτέρα, αφού η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναβάλει περαιτέρω στρατιωτική δράση αναζωπύρωσε τις ελπίδες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.