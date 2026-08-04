 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Real Estate"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(30) "Real Estate Buying and Selling"
    [1]=>
    string(14) "Housing Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ακίνητα 04.08.2026, 13:49
Σχολιάστε
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις Κυκλάδες στρέφουν το ενδιαφέρον για εξοχικές κατοικίες οι ξένοι επενδυτές.

Η έρευνα της GEOAXIS τονίζει ότι η φετινή τουριστική περίοδος αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας

Οι πολυτελείς εξοχικές κατοικίες

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της GEOAXIS, η Μύκονος καταγράφει την υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή μονάδος πολυτελών κατοικιών με 16.790 ευρώ/τμ και ακολουθούν η Σαντορίνη με 13.943 ευρώ/τμ και η Πάρος με 10.026 ευρώ/τμ. Η Κέα καταγράφει 6.549 ευρώ/τμ και η Σέριφος 3.984 ευρώ/τμ.

Συγκριτικά με πέρυσι, καταγράφεται οριζόντια αύξηση των διάμεσων ζητούμενων τιμών πώλησης πολυτελών κατοικιών. Αναλυτικότερα, η άνοδος μετρήθηκε στη Μύκονο 4,94% (από
16.000 σε 16.790 ευρώ/τμ), στην Πάρο 5,55% (από 9.499 σε 10.026 ευρώ/τμ), στη Σαντορίνη 4,90% (από 13.292 σε 13.943 ευρώ/τμ), στη Σέριφο 4,10% (από 3.827 σε 3.984 ευρώ/τμ) και στην
Κέα 5,36%, (από 6.216 σε 6.549 ευρώ/τμ).

Από πλευράς επιφανειών, οι μεγαλύτερες θερινές κατοικίες καταγράφονται στην Πάρο και στη Μύκονο με διάμεση επιφάνεια περί τα 275 τ.μ. και 270 τ.μ. αντίστοιχα. Ακολουθεί η Κέα με διάμεση επιφάνεια περί τα 209 τ.μ., η Σαντορίνη με 170 τ.μ. και τέλος η Σέριφος με 136 τ.μ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αγοραστών σε Μύκονο και Σαντορίνη προέρχεται από την αλλοδαπή, ενώ ένα πολύ μικρό κομμάτι αφορά στην απόκτηση Golden Visa

Η διάμεση ηλικία των προς πώληση ακινήτων που υπάρχουν στην αγορά στη Μύκονο, στην Πάρο και στην Κέα είναι τα 8 έτη, όταν στα υπόλοιπα νησιά είναι πάνω από 16 έτη.

Η αγορά των πολυτελών κατοικιών εκτιμούμε ότι καταλαμβάνει περίπου το 5-15% της συνολικής πίτας, ανάλογα το νησί, και απευθύνεται κυρίως σε αγοραστές εκτός Ελλάδος οι οποίοι
αναζητώντας ιδιαίτερα ακίνητα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν σημαντικές υπεραξίες.

Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά που καταγράφεται στις διάμεσες τιμές ζήτησης μεταξύ πολυτελών και τυπικών κατοικιών. Έτσι, στην Μύκονο μια πολυτελής κατοικία μπορεί να κοστίζει
μέχρι και 5,7 φορές περισσότερο από μια τυπική θερινή κατοικία, στην Πάρο 4,2 φορές, στη Σαντορίνη 5,9 φορές, στη Σέριφο 2,4 φορές και στην Κέα 3,0 φορές.

Οι τυπικές εξοχικές κατοικίες

Ως τυπικές θερινές κατοικίες αναφέρουμε παλαιότερης ηλικίας ακίνητα δίχως ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, χωρίς επιπλέον ανέσεις, μη παραθαλάσσια σε ηπειρωτικά σημεία των νησιών και πολλές φορές με κακή πρόσβαση.

Η Μύκονος εξακολουθεί και καταγράφει την υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή μονάδος με 2.969 ευρώ/τμ και ακολουθούν η Πάρος και η Σαντορίνη με 2.384 ευρώ/τμ και 2.363 ευρώ/τμ αντίστοιχα. Η Κέα καταγράφει 2.184 ευρώ/τμ και η Σέριφος 1.676 ευρώ/τμ

Σε σύγκριση με πέρυσι, καταγράφεται οριζόντια άνοδος των ζητούμενων τιμών πώλησης σε μια διάμεση τιμή της τάξης του 4% και για τα πέντε νησιά.

Αναλυτικότερα, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν, η Σέριφος 5,1% (από 1.595 σε 1.676 ευρώ/τμ), η Πάρος 4,8% (από 2.275 σε 2.384 ευρώ/τμ) και η Μύκονος 4,0% (από 2.854 σε 2.969 ευρώ/
τμ). Έπονται η Σαντορίνη 3,4% (από 2.286 σε 2.363 ευρώ/τμ) και η Κέα 3,1% (από 2.118 σε 2.184 ευρώ/τμ).

Από πλευράς επιφανειών, όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγαλύτερες θερινές κατοικίες καταγράφονται στη Μύκονο και στην Πάρο με διάμεση επιφάνεια 176 τμ και 150 τμ αντίστοιχα. Στα υπόλοιπα τρία νησιά, οι διάμεσες επιφάνειες κινούνται μεταξύ 126 – 146τμ.

Η διάμεση ηλικία των κατασκευών που υπάρχουν στην αγορά σε όλα τα νησιά είναι τα 30 έτη.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποτελέσματα της χρονικά βαθύτερης ανάλυσης που προχωρήσαμε για τις τυπικές θερινές κατοικίες, κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται πως σε όλα τα νησιά καταγράφονται οι υψηλότερες αξίες της 10ετίας.

Η Μύκονος καταγράφει την μεγαλύτερη αύξηση 38,7%. Ακολουθεί η Πάρος με αύξηση κατά 34,7%, η Κέα με άνοδο κατά 34,1% και η Σαντορίνη με άνοδο κατά 33,4%, ενώ στη Σέριφο, η άνοδος την περίοδο αυτή δεν έχει υπερβεί το 26,4%.

Η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών σε Μύκονο και Σαντορίνη προέρχεται από το εξωτερικό, ενώ ένα πολύ μικρό τμήμα της ζήτησης αφορά την απόκτηση «χρυσής βίζας».

Όπως καταλήγει η έρευνα της GEOAXIS η φετινή τουριστική περίοδος αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, αν και πέρα από τα γνωστά ζητήματα υποδομών και ακρίβειας, προστίθενται πλέον και  παράγοντες γεωπολιτικής φύσεως. Παρόλα αυτά, φαινόμενα όπως ο υπερτουρισμός, η σημαντική αύξηση του κόστους υλικών, ημερομισθίων και ενέργειας, η δυσκολία εύρεσης συνεργείων,
οι οριακές υποδομές, η κλιματική αλλαγή και το υψηλό κόστος προϊόντων και υπηρεσιών δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να έχουν λειτουργήσει ως ανασταλτικοί παράγοντες στην αύξηση των αξιών, σε μια αγορά που σε μεγάλο βαθμό απευθύνεται στο υψηλότερο εισοδηματικό τμήμα της κοινωνίας.

Συμπερασματικά, αναμένουμε συνέχιση της αύξησης των αξιών, πιθανά όμως με χαμηλότερο ρυθμό, εάν δεν υπάρξει κάποιο ιδιαίτερα αρνητικό γεωπολιτικής φύσεως γεγονός στους επόμενους 12 μήνες

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ενοίκιο: «Ασφυκτική» η Αθήνα για εργένηδες – Τι λέει νέα ευρωπαϊκή έρευνα
Ακίνητα

Απλησίαστα τα ενοίκια στην Αθήνα για εργένηδες - Νέα ευρωπαϊκή έρευνα
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]
Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ
Economy

Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ
Σούπερ μάρκετ: Μειώθηκαν οι τιμές τον Ιούλιο – Σε ποια προϊόντα έφτασε το -7%
Economy

Πτώση στις τιμές των σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα έγραψαν -7%
Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
Economy

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο
Economy

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Αντιπαροχή: Πόσο πωλείται η γη στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακας]
Ακίνητα

Το ιερό δισκοπότηρο του real estate - Οι hot περιοχές [πίνακας]

Οι αλλαγές στον ΝΟΚ επηρεάζουν άμεσα και την αγορά αντιπαροχής - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Ακίνητα
Ενοίκιο: «Ασφυκτική» η Αθήνα για εργένηδες – Τι λέει νέα ευρωπαϊκή έρευνα
Ακίνητα

Απλησίαστα τα ενοίκια στην Αθήνα για εργένηδες - Νέα ευρωπαϊκή έρευνα

Για να ζήσει αξιοπρεπώς ένας εργένης ή μια εργένισσα στην Αθήνα, πληρώνοντας ενοίκιο, θα χρειαστεί σχεδόν το 100% ενός μέσου καθαρού μισθού 1.150 ευρώ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ
Economy

Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ

Τι αναφέρουν σε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι κοινωνικοί εταίροι

Σούπερ μάρκετ: Μειώθηκαν οι τιμές τον Ιούλιο – Σε ποια προϊόντα έφτασε το -7%
Economy

Πτώση στις τιμές των σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα έγραψαν -7%

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα ράφια - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
Economy

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Οι συναντήσεις εντάσσονται στον διάλογο με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο
Economy

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο

Ο δείκτης του ΙΟΒΕ υποχώρησε στις 107,6 μονάδες - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Latest News
ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Business

ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής

Οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και φυσικό περιβάλλον επιβαρύνουν σημαντικά τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής, αναφέρει το ΕΒΕΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διαχειρίζεται με αξιοσημείωτη ψυχραιμία τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που εκδηλώνονται στη σημερινή συνεδρίαση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενοίκιο: «Ασφυκτική» η Αθήνα για εργένηδες – Τι λέει νέα ευρωπαϊκή έρευνα
Ακίνητα

Απλησίαστα τα ενοίκια στην Αθήνα για εργένηδες - Νέα ευρωπαϊκή έρευνα

Για να ζήσει αξιοπρεπώς ένας εργένης ή μια εργένισσα στην Αθήνα, πληρώνοντας ενοίκιο, θα χρειαστεί σχεδόν το 100% ενός μέσου καθαρού μισθού 1.150 ευρώ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο
World

Για πόσο καιρό το Ιράν θα κρατά το Ορμούζ ως όπλο;

Το Ιράν μπορεί να κράταει τον έλεγχο του Ορμούζ για περισσότερο από όσο ελπίζει ο υπόλοιπος κόσμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
AGRO

Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα - Οι δικαιούχοι

Ολοκληρώθηκε από το ΥΠΑΑΤ η οριστικοποίηση των στοιχείων για 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Κικίλιας: «Πάνω από 23,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 281.000 νησιώτες μέσω του Μεταφορικού Ισοδυνάμου»
Ακτοπλοΐα

Μεταφορικό ισοδύναμο: Πάνω από 23 εκατ. ευρώ σε 280 χιλ. νησιώτες

Μέσα στο 2026, έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιωτών

Deloitte: Οι CEOs αισιοδοξούν, οι γεωπολιτικές εξελίξεις πηγής ανησυχίας
Executive

Τα «θέλω» των CEOs εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας [γραφήματα]

Αποκαλυπτική η έρευνα Deloitte CEO Business Barometer 2026 - Ζητούν βελτιστοποίηση κόστους και τεχνητή νοημοσύνη

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Το 83% των ερωτηθέντων στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μείωση φόρων σε τρόφιμα και καύσιμα ζητούν οι πολίτες

Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών

Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ
Economy

Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ

Τι αναφέρουν σε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι κοινωνικοί εταίροι

Shein: Πολύτιμος ο Αύγουστος για την πλατφόρμα – Στην τελική ευθεία για την IPO
World

Όλα ή τίποτα για την Shein: Στοχεύει σε IPO με αποτίμηση μαμούθ

Η Shein επιδιώκει αποτίμηση 30-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αρχική δημόσια προσφορά του Χονγκ Κονγκ τον Αύγουστο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων
World

HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων

Τα κέρδη προ φόρων της HSBC αυξήθηκαν στα 10,1 δισ. δολάρια

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Παρατείνονται οι αιτήσεις για πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων
AGRO

Παρατείνονται οι αιτήσεις για πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητά μείωση του φόρου για επιχειρήσεις στο 20%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μείωση του φόρου για επιχειρήσεις στο 20% - Οι προτάσεις των λογιστών

Τι αναφέρει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών λιγο πριν την 90η ΔΕΘ

Σούπερ μάρκετ: Μειώθηκαν οι τιμές τον Ιούλιο – Σε ποια προϊόντα έφτασε το -7%
Economy

Πτώση στις τιμές των σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα έγραψαν -7%

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα ράφια - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies