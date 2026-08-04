Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]

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Στις Κυκλάδες στρέφουν το ενδιαφέρον για εξοχικές κατοικίες οι ξένοι επενδυτές.

Η έρευνα της GEOAXIS τονίζει ότι η φετινή τουριστική περίοδος αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας

Οι πολυτελείς εξοχικές κατοικίες

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της GEOAXIS, η Μύκονος καταγράφει την υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή μονάδος πολυτελών κατοικιών με 16.790 ευρώ/τμ και ακολουθούν η Σαντορίνη με 13.943 ευρώ/τμ και η Πάρος με 10.026 ευρώ/τμ. Η Κέα καταγράφει 6.549 ευρώ/τμ και η Σέριφος 3.984 ευρώ/τμ.

Συγκριτικά με πέρυσι, καταγράφεται οριζόντια αύξηση των διάμεσων ζητούμενων τιμών πώλησης πολυτελών κατοικιών. Αναλυτικότερα, η άνοδος μετρήθηκε στη Μύκονο 4,94% (από

16.000 σε 16.790 ευρώ/τμ), στην Πάρο 5,55% (από 9.499 σε 10.026 ευρώ/τμ), στη Σαντορίνη 4,90% (από 13.292 σε 13.943 ευρώ/τμ), στη Σέριφο 4,10% (από 3.827 σε 3.984 ευρώ/τμ) και στην

Κέα 5,36%, (από 6.216 σε 6.549 ευρώ/τμ).

Από πλευράς επιφανειών, οι μεγαλύτερες θερινές κατοικίες καταγράφονται στην Πάρο και στη Μύκονο με διάμεση επιφάνεια περί τα 275 τ.μ. και 270 τ.μ. αντίστοιχα. Ακολουθεί η Κέα με διάμεση επιφάνεια περί τα 209 τ.μ., η Σαντορίνη με 170 τ.μ. και τέλος η Σέριφος με 136 τ.μ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αγοραστών σε Μύκονο και Σαντορίνη προέρχεται από την αλλοδαπή, ενώ ένα πολύ μικρό κομμάτι αφορά στην απόκτηση Golden Visa

Η διάμεση ηλικία των προς πώληση ακινήτων που υπάρχουν στην αγορά στη Μύκονο, στην Πάρο και στην Κέα είναι τα 8 έτη, όταν στα υπόλοιπα νησιά είναι πάνω από 16 έτη.

Η αγορά των πολυτελών κατοικιών εκτιμούμε ότι καταλαμβάνει περίπου το 5-15% της συνολικής πίτας, ανάλογα το νησί, και απευθύνεται κυρίως σε αγοραστές εκτός Ελλάδος οι οποίοι

αναζητώντας ιδιαίτερα ακίνητα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν σημαντικές υπεραξίες.

Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά που καταγράφεται στις διάμεσες τιμές ζήτησης μεταξύ πολυτελών και τυπικών κατοικιών. Έτσι, στην Μύκονο μια πολυτελής κατοικία μπορεί να κοστίζει

μέχρι και 5,7 φορές περισσότερο από μια τυπική θερινή κατοικία, στην Πάρο 4,2 φορές, στη Σαντορίνη 5,9 φορές, στη Σέριφο 2,4 φορές και στην Κέα 3,0 φορές.

Οι τυπικές εξοχικές κατοικίες

Ως τυπικές θερινές κατοικίες αναφέρουμε παλαιότερης ηλικίας ακίνητα δίχως ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, χωρίς επιπλέον ανέσεις, μη παραθαλάσσια σε ηπειρωτικά σημεία των νησιών και πολλές φορές με κακή πρόσβαση.

Η Μύκονος εξακολουθεί και καταγράφει την υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή μονάδος με 2.969 ευρώ/τμ και ακολουθούν η Πάρος και η Σαντορίνη με 2.384 ευρώ/τμ και 2.363 ευρώ/τμ αντίστοιχα. Η Κέα καταγράφει 2.184 ευρώ/τμ και η Σέριφος 1.676 ευρώ/τμ

Σε σύγκριση με πέρυσι, καταγράφεται οριζόντια άνοδος των ζητούμενων τιμών πώλησης σε μια διάμεση τιμή της τάξης του 4% και για τα πέντε νησιά.

Αναλυτικότερα, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν, η Σέριφος 5,1% (από 1.595 σε 1.676 ευρώ/τμ), η Πάρος 4,8% (από 2.275 σε 2.384 ευρώ/τμ) και η Μύκονος 4,0% (από 2.854 σε 2.969 ευρώ/

τμ). Έπονται η Σαντορίνη 3,4% (από 2.286 σε 2.363 ευρώ/τμ) και η Κέα 3,1% (από 2.118 σε 2.184 ευρώ/τμ).

Από πλευράς επιφανειών, όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγαλύτερες θερινές κατοικίες καταγράφονται στη Μύκονο και στην Πάρο με διάμεση επιφάνεια 176 τμ και 150 τμ αντίστοιχα. Στα υπόλοιπα τρία νησιά, οι διάμεσες επιφάνειες κινούνται μεταξύ 126 – 146τμ.

Η διάμεση ηλικία των κατασκευών που υπάρχουν στην αγορά σε όλα τα νησιά είναι τα 30 έτη.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποτελέσματα της χρονικά βαθύτερης ανάλυσης που προχωρήσαμε για τις τυπικές θερινές κατοικίες, κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται πως σε όλα τα νησιά καταγράφονται οι υψηλότερες αξίες της 10ετίας.

Η Μύκονος καταγράφει την μεγαλύτερη αύξηση 38,7%. Ακολουθεί η Πάρος με αύξηση κατά 34,7%, η Κέα με άνοδο κατά 34,1% και η Σαντορίνη με άνοδο κατά 33,4%, ενώ στη Σέριφο, η άνοδος την περίοδο αυτή δεν έχει υπερβεί το 26,4%.

Η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών σε Μύκονο και Σαντορίνη προέρχεται από το εξωτερικό, ενώ ένα πολύ μικρό τμήμα της ζήτησης αφορά την απόκτηση «χρυσής βίζας».

Όπως καταλήγει η έρευνα της GEOAXIS η φετινή τουριστική περίοδος αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, αν και πέρα από τα γνωστά ζητήματα υποδομών και ακρίβειας, προστίθενται πλέον και παράγοντες γεωπολιτικής φύσεως. Παρόλα αυτά, φαινόμενα όπως ο υπερτουρισμός, η σημαντική αύξηση του κόστους υλικών, ημερομισθίων και ενέργειας, η δυσκολία εύρεσης συνεργείων,

οι οριακές υποδομές, η κλιματική αλλαγή και το υψηλό κόστος προϊόντων και υπηρεσιών δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να έχουν λειτουργήσει ως ανασταλτικοί παράγοντες στην αύξηση των αξιών, σε μια αγορά που σε μεγάλο βαθμό απευθύνεται στο υψηλότερο εισοδηματικό τμήμα της κοινωνίας.

Συμπερασματικά, αναμένουμε συνέχιση της αύξησης των αξιών, πιθανά όμως με χαμηλότερο ρυθμό, εάν δεν υπάρξει κάποιο ιδιαίτερα αρνητικό γεωπολιτικής φύσεως γεγονός στους επόμενους 12 μήνες