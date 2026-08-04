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Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ

Τι αναφέρουν σε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι κοινωνικοί εταίροι

Economy 04.08.2026, 12:49
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Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ
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Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων σε συνδυασμό με την ανάγκη οι επιχειρήσεις να κρατούν ποιοτικό προσωπικό με ανταγωνιστικές παροχές οδήγησε τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων στην συνυπογραφή αιτήματος προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Πιερρακάκη για την αύξηση του ημερήσιου ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ.

Οπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ, πρέπει να σημειωθεί πως το ποσό αυτό έχει παραμείνει σταθερό στα 6 ευρώ από την ημέρα ψήφισης του νόμου που προέβλεπε την συγκεκριμένη παροχή (3296/2004), παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση και ο επελαύνων πληθωρισμός έχουν συμπιέσει πολλαπλά τα εισοδήματα των εργαζόμενων.

Στην επιστολή αναφέρεται πως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό παροχής σίτισης σε σχέση με τον κατώτατο μισθό είναι υψηλό και φθάνει έως και το 25% αυτού. Στην Ελλάδα, όμως, που το 30% των εργαζόμενων αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, το ποσοστό της παροχής σίτισης φθάνει στο 13,6% του κατώτατου μισθού.

Ταυτόχρονα, είναι γνωστό από τις στατιστικές επεξεργασίες των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat πως οι Έλληνες είναι προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην ΕΕ και πρώτοι στον δείκτη υλικής αποστέρησης, γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι κρίσιμη η λήψη μέτρων για την ανακούφιση του κόσμου της μισθωτής εργασίας, ο οποίος δέχεται περισσότερο από άλλα κοινωνικά στρώματα τις συνέπειες της ακρίβειας, της στεγαστικής και της ενεργειακής κρίσης.

Η ΓΣΕΕ, ωστόσο, θεωρεί πως καμιά κρατική παροχή, όσο καλοδεχούμενη κι αν είναι, δεν επαρκεί για να διασφαλίσει βιώσιμες συνθήκες για τους εργαζόμενους. Επιμένουμε πως η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σε κάθε χώρο της ιδιωτικής οικονομίας είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

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