ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Παρατείνονται οι αιτήσεις για πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων

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Έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων των φυσικών προσώπων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως γεωργικοί σύμβουλοι και να εγγραφούν στο Μητρώο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η παράταση της προθεσμίας, όπως αναφέρει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους υποψηφίους.

Οι γεωργικοί σύμβουλοι και οι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών εντάσσονται στις Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής http://agroadvisors.elgo.gr.

Να σημειωθεί ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το «Εγχειρίδιο οδηγιών για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος και την υποβολή αίτησης Γ.Σ.», είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) και στη διαδικτυακή εφαρμογή http://agroadvisors.elgo.gr.

Οι γεωργικές συμβουλές

Οι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν γεωργικές συμβουλές είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε μέσω των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).

Οι γεωργικοί σύμβουλοι και οι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών εντάσσονται στις Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Γ.Σ.Υ.), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027 και βασικό εργαλείο υποστήριξης των γεωργών στη βιώσιμη διαχείριση της γης και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καλύπτοντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις της γεωργικής δραστηριότητας.

Η πρόσβαση των γεωργών σε ανεξάρτητες, αξιόπιστες και εξατομικευμένες συμβουλές, όπως αναφέρει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του ελληνικού αγροτικού τομέα, τον προσανατολισμό στην αγορά, την επιχειρηματικότητα, τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη διαχείριση κινδύνων.

«Μέσω της ενίσχυσης του δικτύου των πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων και των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στην πράξη, η υποστήριξη των γεωργών στην προσαρμογή τους στις σύγχρονες προκλήσεις και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», επισημαίνεται.