Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές

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Με μικτές τάσεις και περιορισμένες μεταβολές ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές σήμερα τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία στοιχεία για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,03% στις 657 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,08% στις 10.888 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,24% στις 26.139 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,03% στις 8.669 μονάδες.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,12% έναντι του δολαρίου, στα 1,1546 δολάρια, ενώ η στερλίνα κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 0,10%, στα 1,3465 δολάρια.

Τα μάκρο

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στην Ευρωζώνη υποχώρησε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε στο 0,2%. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, οι τιμές παραγωγού παρέμειναν αισθητά υψηλότερες, καταγράφοντας αύξηση 4,6% στην Ευρωζώνη και 4,7% στην ΕΕ.

Η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση προήλθε από τις τιμές της ενέργειας, οι οποίες μειώθηκαν κατά 1,5%, ενώ οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,3% και εκείνες των κεφαλαιουχικών και διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές της ενέργειας κατέγραψαν άνοδο 8,8%, ενώ ακολούθησαν τα ενδιάμεσα αγαθά με αύξηση 6,1%.

Θετικά ήταν τα μηνύματα από τους τελικούς δείκτες PMI της S&P Global, οι οποίοι έδειξαν ότι η οικονομική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα της Ευρωζώνης συνέχισε να βελτιώνεται τον Ιούλιο.

Ο σύνθετος δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 52 μονάδες, από 50 τον Ιούνιο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών. Παράλληλα, ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις υπηρεσίες αυξήθηκε στις 51,7 μονάδες, επιστρέφοντας σε τροχιά ισχυρότερης ανάπτυξης και καταγράφοντας υψηλό πενταμήνου.

Αντίστοιχα θετική ήταν η εικόνα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο σύνθετος δείκτης PMI αυξήθηκε στις 52,2 μονάδες τον Ιούλιο από 49,3 τον Ιούνιο, επιστρέφοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 52,1 μονάδες από 48,8, σηματοδοτώντας την πρώτη επέκταση του κλάδου εδώ και τρεις μήνες. Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν για πρώτη φορά στο ίδιο διάστημα, αν και η απασχόληση συνέχισε να υποχωρεί, καθώς οι επιχειρήσεις υπηρεσιών προχώρησαν σε νέες περικοπές θέσεων εργασίας.