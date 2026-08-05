 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Currencies"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Μπέσεντ: Από trader συναλλάγματος ακτιβιστής νομίσματος – Γιατί παρενέβη στο γιεν

Η προσπάθεια στήριξης του γιεν δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ματαιώσουν συναλλαγές που αντιβαίνουν στα συμφέροντά τους

Συνάλλαγμα 05.08.2026, 06:25
Σχολιάστε
Μπέσεντ: Από trader συναλλάγματος ακτιβιστής νομίσματος – Γιατί παρενέβη στο γιεν
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο πρωταγωνιστής από την πλευρά των ΗΠΑ στην κοινή παρέμβαση Ουάσινγκτον -Τόκιου στις αγορές συναλλάγματος για την ενίσχυση του γιεν δεν ήταν άγνωστος στις αγορές συναλλάγματος.

Ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών, έχτισε την φήμη του ως trader στην επενδυτική εταιρεία του Τζόρτζ  Σόρος στοιχηματίζοντας εναντίον της της στερλίνας το 1992 και του γιέν  το 2013 (μια από τις ενδιαφέρουσες ανατροπές που φέρνει η ιστορία με ειρωνική επίγευση )

Η ιστορική παρέμβαση των ΗΠΑ άφησε άναυδους τους επενδυτές, όπως επισημαίνει ανάλυση των Finanncial Times, μεταξύ άλλων επειδή το γιεν αποδυναμωνόταν σταθερά αντί να παρουσιάζει τις χαοτικές διακυμάνσεις που συνήθως οδηγούν σε συντονισμένη δράση. Ήταν επίσης ασυνήθιστο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ πούλησαν ευρώ για να αγοράσουν γιεν, αντί να χρησιμοποιήσουν δολάρια.

Η συναλλαγή αντανακλούσε την προθυμία του Υπουργείου Οικονομικών του Μπέσεντ να εμβαθύνει τη δραστηριότητά του στις αγορές συναλλάγματος, μετά την επέμβασή του για τη στήριξη του πέσο της Αργεντινής πέρυσι.

«Δεν γίνεται για λόγους “ήπιας δύναμης”, ούτε για το κοινό καλό, οπότε τι κάνουν οι ΗΠΑ;» αναρωτήθηκε μεγάλος επενδυτής σε αμερικανικά ομόλογα.

Μια παρέμβαση που δεν στηρίζεται σε θεμελιώδη μεγέθη

Οι οικονομολόγοι εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών ηγήθηκε της επίσημης προσπάθειας στήριξης ενός νομίσματος ενάντια στα θεμελιώδη μεγέθη των επιτοκίων: η ανησυχία ότι το επιτόκιο πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας στο 1%, δεν αυξάνεται αρκετά γρήγορα για να συμβαδίσει με τις πληθωριστικές πιέσεις και ότι αυτό θα συνεχίσει να επιβαρύνει το νόμισμα δεδομένων των πολύ υψηλότερων επιτοκίων αλλού.

Η παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σηματοδοτεί την άφιξη ενός νέου «σερίφη» στην πόλη

Δεν δίστασε επίσης να προωθήσει επικοινωνιακά τις συναλλαγές, με έναν φωτογράφο να τραβάει μια φωτογραφία της λίστας εργασιών του υπουργού Οικονομικών, στην οποία αναγραφόταν «αγορά ιαπωνικού γιεν (JPY) 5-10 δισ. δολάρια», κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Παρασκευής.

Οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ώθησαν το γιεν σε απότομη άνοδο από τα σχεδόν 164 γιεν ανά δολάριο στις αρχές του μήνα, το χαμηλότερο επίπεδό του από το 1986 σε περίπου 157 γιεν, αν και οι επενδυτές και οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να αντιστραφούν γρήγορα.

Κυβερνητικό ακτιβισμός by the USA

«Η ειρωνεία του γεγονότος ότι κάποιος που εργάζεται για τον Σόρος και τον [Στάνλεϊ] Ντράκενμίλερ —οι οποίοι έφεραν την Τράπεζα της Αγγλίας στα όρια της κατάρρευσης το ’92— προσποιείται ότι μπορεί κανείς να προβεί μόνος του σε παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος και να υπερασπιστεί μακροπρόθεσμα ένα νόμισμα, είναι απλά εκπληκτική» υπογραμμίζει ο Άνταμ Πόζεν, πρόεδρος του Ινστιτούτου Πέτερσον και ειδικός στην ιαπωνική οικονομία.

Οι επενδυτές ανέφεραν ότι η κίνηση αυτή έφερε αβεβαιότητα στις κύριες αγορές συναλλάγματος και σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής κυβερνητικού ακτιβισμού, με τις ΗΠΑ να είναι πρόθυμες να αναλάβουν δράση για να ματαιώσουν μια συναλλαγή που αντιβαίνει στα συμφέροντά τους.

Ιαπωνία

«Η παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σηματοδοτεί την άφιξη ενός νέου «σερίφη» στην πόλη, προειδοποιώντας τους κερδοσκόπους να μην πουλήσουν το γιεν», δήλωσε ο Κρις Τέρνερ, παγκόσμιος επικεφαλής αγορών της ING, προσθέτοντας ότι «σηματοδοτεί την επιστροφή σε μια εποχή συναλλαγματικού ακτιβισμού».

Και οι δύο χώρες είχαν βάσιμο λόγο να παρέμβουν. Οι Ιάπωνες υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούσαν ότι η πτώση του γιεν  παράλληλα με μια βίαιη πτώση των κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας γινόταν υπερβολική, ενώ για τις ΗΠΑ υπήρχαν αυξανόμενες ενδείξεις ότι ασκούσαν πιέσεις πώλησης στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης επισημάνει προηγουμένως τον αντίκτυπο στους Αμερικανούς εξαγωγείς από την υπερβολική ισχύ του δολαρίου.

«Η κυβέρνηση επιθυμεί ένα πιο αδύναμο δολάριο . . . και δεν θέλει οι επενδυτές να ξεφορτωθούν τα κρατικά ομόλογα για να προστατεύσουν τα δικά τους νομίσματα» εξηγεί  ο Rushabh Amin, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Allspring Global Investments. Όσοι επιδιώκουν να πουλήσουν άλλα νομίσματα έναντι του δολαρίου έδειχναν όλο και μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα απέναντι σε μια «προσφορά Μπέσεντ», ανέφερε ο Amin.

Τα αμερικανικά ομόλογα

Τα κρατικά ομόλογα αποτελούν εδώ και καιρό ένα ρευστό περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται από τις κεντρικές τράπεζες για να στηρίξουν τα νομίσματά τους, αλλά οι ΗΠΑ είναι ευαίσθητες σε τυχόν σημάδια μείωσης της ζήτησης για το χρέος τους, σε μια εποχή που το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού τους έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Στην αρχή του πολέμου στο Ιράν, οι ξένες κεντρικές τράπεζες μείωσαν τις συμμετοχές τους σε κρατικά ομόλογα στην Fed στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2012.

Τα ιαπωνικά ομόλογα

Μια ξεχωριστή ανησυχία είναι ότι η αύξηση των αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων από μια περαιτέρω πώληση  θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει τους εγχώριους Ιάπωνες επενδυτές να πουλήσουν κρατικά ομόλογα και να φέρουν χρήματα στην πατρίδα τους.

«Η άποψη του Μπέσεντ είναι ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων είναι υψηλές επειδή οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων είναι υψηλές» σημείωνει ο Brij Khurana, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Wellington. «Επομένως, αν στηρίξεις το γιεν, μειώνεις τις αποδόσεις στην Ιαπωνία και, κατά συνέπεια, στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.»

Η πτώση του γιεν «κινδύνευε να υπονομεύσει» τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα (JGB) και «να συμβάλει στην αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι στο οποίο οι ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες» υπογραμμίζει ο Mark Dowding, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στην RBC BlueBay Asset Management.

Υπήρχε επίσης η πιθανότητα πραγματοποίησης κέρδους από συναλλαγές, με τον Trump να δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι το «οικονομικό όφελος» ήταν ένας παράγοντας που τον ώθησε να προβεί σε αυτή την κίνηση.

«Ήταν μια αρκετά έξυπνη κίνηση, που θυμίζει τη «σωστική γραμμή» του Μπέσεντ προς την Αργεντινή, η οποία είχε μεγάλη επιτυχία», εκτιμά  ο Kenneth Rogoff, καθηγητής στο Χάρβαρντ και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Εκτός αν το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι διατεθειμένο να κρατήσει τεράστιες ποσότητες γιεν — και αυτό θα αποτελούσε μια πραγματικά ριζοσπαστική αλλαγή —, πρόκειται απλώς για ένα προσωρινό μέτρο που θα δώσει στην Τράπεζα της Ιαπωνίας λίγο περισσότερο χρόνο».

Η παρέμβαση αγοράζει χρόνο για την Τράπεζα της Ιαπωνίας

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η παρέμβαση αυτή από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις που ωθούν το γιεν προς τα κάτω, μεταξύ των οποίων η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, η αβεβαιότητα σχετικά με τα σχέδια για κρατικές δαπάνες μεγάλης κλίμακας και οι ανησυχίες για τον σχετικά αργό ρυθμό αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι οι παρεμβάσεις αγοράζουν μόνο χρόνο, η πραγματική βαριά δουλειά θα πέσει στην Τράπεζα της Ιαπωνίας και στη δημοσιονομική πολιτική της Ιαπωνίας» εξηγεί η Μασαχίκο Λού, ανώτερη στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος στην State Street στο Τόκιο.

Για τις ΗΠΑ, ο κίνδυνος είναι η συντονισμένη παρέμβαση να αποτύχει και οι κερδοσκόποι να αρχίσουν να στοχεύουν ξανά το γιεν και πιθανώς τα αμερικανικά ομόλογα.

«Εάν η παρέμβαση δεν λειτουργήσει, οι δευτερογενείς επιπτώσεις [για τα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα]… θα είναι σημαντικές», δήλωσε ο Νταλίπ Σινγκ, επικεφαλής παγκόσμιος οικονομολόγος στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων PGIM. «Οπότε, προσγειωθείτε».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος για το ΧΑ
Πετρέλαιο: Ανεβαίνει και πάλι πάνω από τα 80 δολ.
Commodities

Και πάλι πάνω από τα 80 δολ. το πετρέλαιο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασταθής η ανοδική συνέχεια της αγοράς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασταθής η ανοδική συνέχεια του ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά στα ιστορικά υψηλά οι αγορές, με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κοντά στα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα
Deutsche Bank: Βλέπει τον χρυσό στα 4.600 δολ. το τέταρτο τρίμηνο
Commodities

Η Deutsche Bank βλέπει τον χρυσό στα 4.600 δολ. το τέταρτο τρίμηνο
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. ενώ μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Γιατί τα επιλέγουν οι επενδυτές κεφαλαίων
Ομόλογα

Οι διαχειριστές κεφαλαίων «ψηφίζουν» ευρωπαϊκά ομόλογα

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αναδεικνύονται ως μια ασφαλέστερη επιλογή για τους διαχειριστές κεφαλαίων

Τζούλη Καλημέρη
Standard Oil: Η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
World

Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Macy’s: Η προσωρινή «αποκαθήλωση» – Τι φέρνει η επόμενη μέρα
World

Η προσωρινή «αποκαθήλωση» της Macy's - Η επόμενη μέρα

Η εμβληματική πινακίδα της Macy’s στη Herald Square ανήκει στο παρελθόν - Η Berkshire Hathaway και η αναδιάρθρωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Μερίσματα, δάνεια, εξαγορές – Το σχέδιο με «όπλο» τα κέρδη
Τράπεζες

Τα τραπεζικά σχέδια με «καύσιμο» κέρδη 12 δισ. ευρώ

Μέσα σε 4,5 χρόνια οι συστημικές τράπεζες έχουν πετύχει κερδοφορία άνω των 11,8 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά
World

Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την Τετάρτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Συναυλίες: Κερδίζει έδαφος η online αγορά εισιτηρίων στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Economy

Ανεβαίνει η online αγορά εισιτηρίων στην Ευρώπη

Το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για συναυλίες και άλλα φεστιβάλ - Σε άνοδο οι online αγορές στην Ελλάδα - Η κατηγορία των εισιτηρίων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Συνάλλαγμα
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος για το ΧΑ

O Γενικός Δείκτης καταφέρνει να διατηρεί το θετικό του πρόσημο στη σημερινή συνεδρίαση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασταθής η ανοδική συνέχεια της αγοράς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασταθής η ανοδική συνέχεια του ΧΑ

Οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο Euronext Athens είναι λίγο έως πολύ αναμενόμενες και σήμερα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά στα ιστορικά υψηλά οι αγορές, με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κοντά στα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

Πρόσθετη ώθηση στις ευρωπαϊκές αγορές δίνει η πτώση των τιμών του πετρελαίου

Deutsche Bank: Βλέπει τον χρυσό στα 4.600 δολ. το τέταρτο τρίμηνο
Commodities

Η Deutsche Bank βλέπει τον χρυσό στα 4.600 δολ. το τέταρτο τρίμηνο

Η Deutsche Bank θεωρεί τη διόρθωση στις τιμές του χρυσού ως σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. ενώ μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία

Το πετρέλαιο συνεχίζει να υποχωρεί καθώς οι επενδυτές αναμένουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Γιατί τα επιλέγουν οι επενδυτές κεφαλαίων
Ομόλογα

Οι διαχειριστές κεφαλαίων «ψηφίζουν» ευρωπαϊκά ομόλογα

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αναδεικνύονται ως μια ασφαλέστερη επιλογή για τους διαχειριστές κεφαλαίων

Τζούλη Καλημέρη
Μπέσεντ: Από trader συναλλάγματος ακτιβιστής νομίσματος – Γιατί παρενέβη στο γιεν
Συνάλλαγμα

Μπέσεντ: Από trader συναλλάγματος ακτιβιστής νομίσματος

Η προσπάθεια στήριξης του γιεν δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ματαιώσουν συναλλαγές που αντιβαίνουν στα συμφέροντά τους

Latest News
Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Ελλάδα - Γαλλία συμμαχία για τον GSI

Γκάζι στο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Πέφτουν υπογραφές - Στη γαλλική Meridiam το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών
Tax

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών

Μέχρι το τέλος Ιουλίου, έχουν ολοκληρωθεί 66.578 ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη
Business of Sport

Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση 40.000.000 ευρώ της Φενέρμπαχτσε και ζητάει… αστρονομικό ποσό για να τον παραχωρήσει, ενώ ο ίδιος φέρεται να είναι θετικός.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος για το ΧΑ

O Γενικός Δείκτης καταφέρνει να διατηρεί το θετικό του πρόσημο στη σημερινή συνεδρίαση

Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη – Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ

Τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει μία καινούργια ΔΕΘ το 2030 εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μέση Ανατολή: Σταθερή η ναυτιλιακή κίνηση στον Κόλπο εν μέσω αβεβαιότητας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες
World

Κανονικά οι διελεύσεις πλοίων από τον Κόλπο με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Η ναυτιλιακή κίνηση στα βασικά θαλάσσια σημεία διέλευσης στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, παρουσίασε ελάχιστες αλλαγές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κίνα: Ξεκινά παγκόσμιο αναδρομικό φορολογικό σαφάρι
World

Η Κίνα ξεκινά φορολογικό κυνήγι - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η δημοσιονομική πίεση που αντιμετωπίζει η Κίνα πυροδοτεί αναδρομική εκστρατεία και αυστηρότερους ελέγχους στις μελλοντικές υπεράκτιες ροές κεφαλαίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Ανεβαίνει και πάλι πάνω από τα 80 δολ.
Commodities

Και πάλι πάνω από τα 80 δολ. το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο ανακάμπτει μετά την ανάληψη ευθύνης από τους Χούθι της Υεμένης για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός για όλους: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιοι κάνουν αίτηση την Τετάρτη
Τουρισμός

«Τουρισμός για Όλους»: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις

Αναλυτικά οι ημερομηνίες υποβολής ανά ΑΦΜ - Τι καλύπτει το Τουρισμός για όλους

Ελιά: Ψηφιακή μάχη με τον δάκο
AGRO

Ψηφιακή μάχη με τον δάκο της ελιάς

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου - Προστασία στην ελιά

ΕΕ: Διοχετεύει ακόμη 1,4 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά assets στην Ουκρανία
World

Η ΕΕ δίνει στην Ουκρανία ακόμη 1,4 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαι

Τα κεφάλαια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας παραμένουν δεσμευμένα στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΟΞ: Εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία για την εμπειρία φιλοξενίας
Τουρισμός

«The Lexicon of Greek Hospitality» από την ΠΟΞ - Νέα πρωτοβουλία για τον τουρισμό

Η πρωτοβουλία της ΠΟΞ «The Lexicon of Greek Hospitality» μετατρέπει την ελληνική γλώσσα σε αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας

Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

«Ταύρος» για τις τράπεζες Goldman και Morgan Stanley

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley διατηρούν θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Γιατί ο «Mr Big Short» βλέπει sell off, όπως το 1987
World

Ο «Mr Big Short» βλέπει sell off στη Wall Street, όπως το 1987

Ο Μάικλ Μπέρι εκτιμά ότι οι αμερικανικές μετοχές ενδέχεται να βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική κορυφή

ΕΟΣ Σάμου: Επιδρομές αγριογούρουνων καταστρέφουν τα αμπέλια – Σε απόγνωση οι αμπελουργοί
AGRO

Καταστρέφονται τα αμπέλια της Σάμου - Σε απόγνωση οι αμπελουργοί

Τι αναφέρει για τις συνεχιζόμενες καταστροφές ο ΕΟΣ Σάμου – Επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία

Μαρκόπουλος: Συνάντηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου με τη διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε.
Economy

Συνάντηση Μαρκόπουλου με τη διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε.

Τις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε. επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies