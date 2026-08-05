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Ελλάδα: Στρέφεται στο διάστημα για τη μάχη ενάντια στις δασικές πυρκαγιές

Η Ελλάδα δοκιμάζει κατά πόσον ένας νέος στόλος θερμικών δορυφόρων μπορεί να προσφέρει στους πυροσβέστες έγκαιρη προειδοποίηση

Κοινωνία 05.08.2026, 09:51
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Ελλάδα: Στρέφεται στο διάστημα για τη μάχη ενάντια στις δασικές πυρκαγιές
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Με τις δασικές πυρκαγιές να μαίνονται βορειοδυτικά της Αθήνας, η Ελλάδα δοκιμάζει κατά πόσον ένας νέος στόλος θερμικών δορυφόρων μπορεί να προσφέρει στους πυροσβέστες έγκαιρη προειδοποίηση και μια πιο καθαρή εικόνα των πύρινων μετώπων, που γίνονται ολοένα και πιο δύσκολο να περιοριστούν.

Το Ελληνικό Σύστημα Πυροπροστασίας, ένας αστερισμός τεσσάρων συμπαγών, χαμηλοπτήσεων θερμικών δορυφόρων, μετέδωσε τις πρώτες του εικόνες στη Γη τον Ιούνιο. Το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Σεπτέμβριο, ενώ οι πυροσβέστες εκπαιδεύονται ακόμη στη χρήση του. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι FT, παρέχει ήδη δεδομένα στις αρχές, μεταξύ άλλων για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν δημοφιλή ελληνικά νησιωτικά θέρετρα και περιοχές της Αττικής.

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από τη γερμανική εταιρεία δορυφόρων OroraTech σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

«Έχουμε βρει μια λύση, αλλά τώρα το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η υιοθέτηση αυτής της λύσης», δήλωσε ο Δημήτρης Μπιλζιώτης, υπεύθυνος προγραμμάτων Παρατήρησης της Γης στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. «Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει συνηθίσει την τεχνολογία που χρησιμοποιούσε πριν, οπότε τώρα πρέπει να την εκπαιδεύσουμε στον τρόπο επεξεργασίας των νέων τύπων δεδομένων».

Τεχνολογία και Λειτουργία

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από τη γερμανική εταιρεία δορυφόρων OroraTech σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Οι δορυφόροι της περνούν συχνά πάνω από τις ίδιες περιοχές, αναζητώντας ενεργές πυρκαγιές ή μικρότερες εστίες θερμότητας που θα μπορούσαν να αναζωπυρωθούν.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Λαντούρη, επικεφαλής επιχειρήσεων της OroraTech στην Ελλάδα, το σύστημα μπορεί να εντοπίσει πηγές θερμότητας μικρότερες ακόμη και από 4 επί 4 μέτρα.

«Δεν βγάζει απλώς φωτογραφίες», δήλωσε ο Λαντούρης. «Επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες πάνω στον δορυφόρο και στη συνέχεια τις στέλνουμε κάτω στη Γη».

Στη συνέχεια, το λογισμικό ελέγχει εάν ένα θερμικό σήμα είναι πιθανό να αποτελεί πραγματική πυρκαγιά ή ψευδή συναγερμό, πριν χρησιμοποιήσει δεδομένα για το έδαφος και την ένταση της πυρκαγιάς για να εκτιμήσει πώς θα μπορούσε να εξαπλωθεί.

Πλεονεκτήματα έναντι των παλαιότερων συστημάτων

Οι δορυφόροι χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πυρκαγιών εδώ και χρόνια, αλλά μέχρι τώρα οι περισσότεροι δεν είχαν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό ούτε είχαν αναπτυχθεί. Οι περιορισμοί τους είναι εν μέρει φυσικοί: όσο πιο μακριά βρίσκονται, τόσο λιγότερο συχνά μπορούν να επισκεφθούν το ίδιο μέρος και τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι μια πυρκαγιά προτού γίνει ευδιάκριτη.

Ο Thomas Smith, αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής γεωγραφίας στο London School of Economics, ανέφερε ότι αυτό σήμαινε έναν «συμβιβασμό» μεταξύ της συχνής λήψης εικόνων και της ικανότητας εντοπισμού μικρότερων πυρκαγιών.

Το Ελληνικό Σύστημα Πυροπροστασίας είναι σχεδιασμένο ώστε να δίνει στην Ελλάδα μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το πού και πότε πραγματοποιείται η παρατήρηση. Όταν οι δορυφόροι ταξιδεύουν σε ομάδα, μπορούν να περνούν πάνω από την Ελλάδα πιο συχνά, εντοπίζοντας παράλληλα μικρότερες πυρκαγιές.

Ο κ. Μπιλζιώτης ανέφερε ότι το κύριο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι επιτρέπει στην Ελλάδα να παρακολουθεί περιοχές υψηλού κινδύνου πιο συχνά και σε χρονικές στιγμές που επιλέγονται από τις αρχές.

Παγκόσμια και τοπική προοπτική

Η OrroraTech εκτόξευσε έναν αστερισμό οκτώ δορυφόρων πέρυσι για την παρακολούθηση πυρκαγιών σε παγκόσμια κλίμακα. Οι νέοι δορυφόροι που επικεντρώνονται στην Ελλάδα χρησιμοποιούν θερμικούς αισθητήρες σχεδιασμένους να ανιχνεύουν τη θερμότητα μέσα από τον καπνό, προσφέροντας στους πυροσβέστες μια σαφέστερη εικόνα όταν η ορατότητα είναι χαμηλή.

«Αλλάζει ολόκληρος ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές», δήλωσε ο Λαντούρης. «Δεν χρειάζεται να τηλεφωνήσει πρώτα ένας άνθρωπος στην πυροσβεστική. Και όταν εντοπίσεις τα σημάδια, μπορείς να τα αναλύσεις γρηγορότερα».

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