Μητσοτάκης: Τάζει (ξανά) άμεση στήριξη των πληγέντων – Κάνει το μαύρο άσπρο για την καταστροφή

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Επικοινωνιακή διαχείριση της καταστροφής κάνει, για μία ακόμη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, χωρίς να απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα κενά στην πρόληψη και την Πολιτική Προστασία, επιχαίρει που οι πυρκαγιές στη Δυτική Αττική δεν έκαψαν τα πάντα και δεν επεκτάθηκαν ανατολικά και νότια…

«Θέλω να τονίσω ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Antinero και τα οποία έγιναν στη Δυτική Αττική είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις η περιβαλλοντική ζημιά ήταν πολύ μικρότερη», υποστήριξε ο πρωθυπουργός «των έργων», στη σύσκεψη για τις ενέργειες αποκατάστασης και αποζημιώσεων των πυρόπληκτων περιοχών από την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής.

Όπως τόνισε, μάλιστα, «αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη, αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι ‘η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης’. Διότι έχουμε δαπανήσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία πέντε χρόνια για δράσεις πρόληψης», όπως είπε, την ώρα που οι πολίτες – και στην Αττική – κάθε καλοκαίρι, νιώθουν «στο ίδιο έργο θεατές» με τις πυρκαγιές.

Χαρακτηριστικό είναι, μάλιστα, το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε και μάθημα… γεωπονίας στη σύσκεψη, αφού υπογράμμισε πως «όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται», όπως εξήγησε, «ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη χαλέπιο πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται» (σ.σ. πάλι καλά). Προσέθεσε, επίσης, ότι «αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική» και παρακάλεσε τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, «έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι ‘όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί’ και ότι ‘η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη’».

«Τρέχει» τα αντιπλημμυρικά και τις αποζημιώσεις

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, αύριο, Τετάρτη στο υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει και μίλησε για «περίπου 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα παρουσιαστεί από το υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, αναφερόμενος στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία εκτίμησε ότι «θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους».

Στο θέμα της κρατικής αρωγής και της αποζημίωσης των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «εκτίμησε» – και πάλι – πως «εντός των επόμενων 48 ωρών θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές» και διαβεβαίωσε ότι «αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει».

Τα μέτρα

Ειδικότερα, αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων.

Ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας (534 ευρώ για 3 μήνες) για τους εργαζόμενους στις πληγείσες επιχειρήσεις, όπως και η αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πλειστηριασμών για 12 μήνες., ενώ μετά από συζήτηση που έγινε με τους δημάρχους των πυρόπληκτων περιοχών, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι.

Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Δυτική Αττική.

Πηγή: in.gr