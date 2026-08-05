Τράπεζες: Μερίσματα, δάνεια, εξαγορές – Το σχέδιο με «όπλο» τα κέρδη

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Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η οργανική δημιουργία κεφαλαίου για τις τράπεζες, παρέχοντας στις διοικήσεις τους μεγάλη ευελιξία για την εφαρμογή μίας στρατηγικής πολλαπλών στόχων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε 4,5 χρόνια, από το 2022 έως και το τέλος του α΄ εξαμήνου της εφετινής χρήσης, οι συστημικές τράπεζες έχουν πετύχει κερδοφορία άνω των 11,8 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή επίδοση που καταγράφεται μετά από αρκετές σερί ζημιογόνες χρονιές κατά τη φάση εξυγίανσης του τομέα.

Πλέον, τα χέρια των τραπεζικών διοικήσεων έχουν λυθεί, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα λειτουργεί ως καύσιμο για την υλοποίηση του πολυεπίπεδου επιχειρησιακού τους σχεδιασμού, χωρίς να θιγούν τα ελάχιστα εποπτικά όρια, ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια.

Οι 4 άξονες στρατηγικής για τις τράπεζες

Αναλυτικότερα, το πλάνο τους περιλαμβάνει τα εξής:

– Διανομές μερισμάτων

Η επιβράβευση των μετόχων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των συστημικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια, μετά το πράσινο φως του επόπτη για τη διανομή των κερδών τους.

Για την περυσινή χρήση οι μεγάλοι του κλάδου δρομολόγησαν επιστροφές ύψους 2,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,7 δισ. ευρώ σε μετρητά και 1,1 δισ. ευρώ μέσω προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 60% της καθαρής κερδοφορίας του 2025, ενώ στο χειρότερο σενάριο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και στη χρήση του 2026.

Προβλέπεται δε πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα δοθεί ενδιάμεσο μέρισμα προς το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των CEO των τραπεζών την περασμένη εβδομάδα.

– Πιστωτική επέκταση

Πρόκειται για την αιχμή του δόρατος των τραπεζικών business plans, που προβλέπουν ετήσια αύξηση των δανειακών υπολοίπων κατά 8% περίπου μέχρι και το 2028.

Τέτοια επίπεδα πιστωτικής επέκτασης δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την κεφαλαιακή άνεση που προσφέρει η υψηλή κερδοφορία των τελευταίων ετών.

Σημειώνεται ότι στο εξάμηνο εφέτος η οργανική αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των συστημικών ομίλων έφτασε τα 8,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας κατά 70% τον ετήσιο στόχο.

– Εξαγορές / συγχωνεύσεις

Μπορεί την τελευταία διετία οι τράπεζες να προχώρησαν σε ένα ευρύ κύκλο μη οργανικής μεγέθυνσης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, η επέκτασή τους ωστόσο φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στις πρόσφατες τηλεδιασκέψεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α΄ εξαμήνου 2026, οι διοικήσεις τους σημείωσαν πως είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες περαιτέρω επέκτασης, τομεακής ή γεωγραφικής.

Αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια, όπως μεταξύ άλλων η υψηλή απόδοση της επένδυσης, αλλά και να μην θίγεται η προβλεπόμενη μερισματική πολιτική.

– Απόσβεση αναβαλλόμενου φόρου

Οι τράπεζες έχουν συμφωνήσει με τον επόπτη να επιταχύνουν τη διαδικασία απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου (DTC) στα κεφάλαιά τους.

Η ετήσια επιπλέον απόσβεση ανέρχεται σε 29% επί της διανομής προς τους μετόχους.

Άρα, όσο μεγαλύτερη η κερδοφορία, τόσο ταχύτερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθιστώντας ποιοτικότερα τα κεφάλαιά τους.

Με βάση τα τρέχοντα ποσοστά διανομής, η απόσβεση του DTC διαμορφώνεται γύρω από το 18% επί των ετήσιων κερδών.

Η στρατηγική ανά τράπεζα

Όλες οι τράπεζες στοχεύουν σε υψηλούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης και σε αύξηση των μερισμάτων.

Από την άλλη, ως προς τις εξαγορές, κάθε μία έχει πλέον διαφορετικούς στόχους.

Συγκεκριμένα, με βάση τις τελευταίες παρουσιάσεις στους αναλυτές, προκύπτουν τα εξής:

-Η διοίκηση της Alpha Bank ανέφερε πως μέρος του πλεονάζοντος κεφαλαίου μπορεί να κατευθυνθεί σε νέες συμπληρωματικές εξαγορές (bolt-on acquisitions).

Τα κριτήρια είναι απόδοση επένδυσης άνω του 15% και θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή μέσα σε 2-3 χρόνια.

-Στη Eurobank μετά το μπαράζ εξαγορών σε Ελλάδα και Κύπρο, δεν αποτελούν προτεραιότητα τυχόν νέες κινήσεις μη οργανικής ανάπτυξης, εκτός κι αν παρουσιαστεί κάποια μεγάλη ευκαιρία.

-Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί το ισχυρότερο κεφαλαιακό buffer στην Ελλάδα, το οποίο η διοίκησή της θα μπορούσε να κατευθύνει σε μικρές συμπληρωματικές εξαγορές, όπως ανέφερε στην παρουσίασή της.

Με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί, θα πρέπει να είναι θετικές για κέρδη ανά μετοχή και αποδοτικότητα. Επιπλέον, στοχεύει σε εξαγορές χαρτοφυλακίων από θεραπευμένα δάνεια.

-Η Τράπεζα Πειραιώς θα επικεντρωθεί τα επόμενα χρόνια στην ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην πιστωτική επέκταση και στις διανομές προς τους μετόχους.