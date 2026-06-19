ΑΔΜΗΕ: Οι κρυμμένες υπεραξίες που μαγνήτισαν… 3,25 δισ. ευρώ

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Επενδυτικό ενδιαφέρον υπερυψηλής τάσης συγκέντρωσε ο ΑΔΜΗΕ στην πρώτη του, ουσιαστικά, απόπειρα να βγει στις αγορές.

Ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, δέχτηκε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προσφορές της τάξης των 3,25 δισ. ευρώ κι ενώ ζήτησε από τις αγορές 250 με 260 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος πρόκειται για ένα φυσικό μονοπώλιο που διαχειρίζεται την υψηλή και υπερυψηλή τάση μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά χωρίς να επαναπαυτεί στην προνομιακή του θέση.

Όπως τόνισε και ο πρόεδρος και CEO του Διαχειριστή Μάνος Μανουσάκης, πριν καλά, καλά καταγραφεί επίσημα το επενδυτικό ενδιαφέρον της αγοράς, ο Όμιλος έχει λάβει τριπλή ψήφος εμπιστοσύνης: Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου με 530 εκατ. ευρώ, η τοποθέτηση της Capital Group με 70 εκατ. ευρώ ως corner investor και η στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης με τη χρηματοδότηση μέρους των κεφαλαίων του δημοσίου.

Οι κρυμμένες υπεραξίες του ΑΔΜΗΕ

Ο Διαχειριστής στα εννέα χρόνια ζωής του χρηματοδότησε με ιδία και δανεικά κεφάλαια 4 δισ. ευρώ επενδύσεις για την επέκταση, ενίσχυση και αναβάθμιση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Ένα από τα εμβληματικά του έργα είναι η «Αριάδνη», η υποβρύχια διασύνδεση Κρήτης – Αττικής. Πρόκειται για ένα έργο ισχύος 1 GW και προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής VSC στους Σταθμούς Μετατροπής και με ποντίσεις υποβρυχίων καλωδίων 500 kV μήκους 400 χλμ. σε βάθη έως 1.200 μέτρα, που το κατατάσσουν μέσα στις βαθύτερες διασυνδέσεις του κόσμου.

Τα έργα του ΑΔΜΗΕ έχουν χτίσει μία ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση ύψους 3,8 δισ. ευρώ (εκτίμηση 2026) και με το επενδυτικό πλάνο ύψους 6 δισ. ευρώ που έχει μπροστά του έως το 2029, αυτή αναμένεται να ανέλθει το 2029 στα 7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Optima Bank.

Η απόδοση κεφαλαίων το λεγόμενο WACC θα διαμορφωθεί στο 6,87% το 2026, στο 6,92% το 2027 και το 2028 και στο 7,02% το 2029. Πρόκειται για ισχυρές αποδόσεις, ενώ οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις παρέχουν μία σταθερότητα ταμειακών ροών.

Ο ΑΔΜΗΕ τα επόμενα χρόνια αναμένεται επίσης να υλοποιήσει πολυσύνθετα και στρατηγικής σημασίας έργα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων ύψους 2,9 δισ. ευρώ, των νησιών του Βορείου Αιγαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ και τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας ύψους άνω των 900 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά θα χρηματοδοτηθούν με το 1 δισ. ευρώ από τη μεριά του ΑΔΜΗΕ που συγκεντρώνει με μεγάλη άνεση μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στα 530 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, στα 240 εκατ. ευρώ της κινεζικής State Grid (κατέχει το 24%) και στα 250 με 260 εκατ. ευρώ η συμμετοχή της αγοράς μέσω της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Οι στόχοι και οι μερισματικές αποδόσεις του ΑΔΜΗΕ

βασικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι της ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029 είναι η επίτευξη:

EBITDA ύψους 350-380 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2026, έναντι 305 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 18-25% μεσοπρόθεσμα και

καθαρών κερδών μετά από φόρους ύψους 165-185 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2026, έναντι 130 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 25-30% μεσοπρόθεσμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, η ΑΔΜΗΕ αναμένει να διατηρήσει ποσοστό διανομής μερίσματος ύψους 50% προς τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένης της

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Η διανομή μερίσματος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένεται να διατηρηθεί σε ποσοστό περίπου 100% των διανεμητέων κερδών.

Το αφήγημα της ενεργειακής ασφάλειας

Ο ΑΔΜΗΕ και ο ρόλος του, αναδείχθηκε με εμφατικό τρόπο στη διάρκεια και της νέας ενεργειακής κρίσης που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εκεί φάνηκε πλέον ξεκάθαρα η ανάγκη της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, μέσω εναλλακτικών και πολλαπλών ενεργειακών οδεύσεων, η σημασία των ΑΠΕ και η μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης αλλά και η στρατηγική σημασία της αποθήκευσης ενέργειας. Χωρίς δίκτυα η ενεργειακή αυτονομία της Γηραιάς Ηπείρου δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Ο Διαχειριστής, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, έχει αυτό το αφήγημα και το γεγονός των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και εκείνης με την Κεντρική Ευρώπη αλλά και η συμμετοχή του στα αντίστοιχα projects για τα καλώδια Ελλάδας – Αιγύπτου και με τη Σαουδική Αραβία ενέπνευσαν τους επενδυτές.

Πλέον από εθνικός γίνεται περιφερειακός παίκτης, όπως τόνισε και η διοίκηση του, με πρώτο μέλημα να καταστήσει την Ελλάδα εξαγωγική και κόμβο ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και να συνδράμει στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης.