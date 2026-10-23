CrediaBank: Έκτακτα κέρδη τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της HSBC Malta

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Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta εντός του δεύτερου τριμήνου του 2027, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αναμένεται πριν από το τέλος του 2026, προανήγγειλε η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού, κατά τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας με θέμα την έγκριση της συγχώνευσης της Ευρώπη Holdings.

Όπως υπογράμμισε, η συναλλαγή θα οδηγήσει στον διπλασιασμό των μεγεθών της τράπεζας και θα αποφέρει έκτακτο λογιστικό κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ, λόγω αρνητικής υπεραξίας (negative goodwill).

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε μόλις 200 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της HSBC Malta.

Η κ. Βρεττού διαβεβαίωσε τους μετόχους ότι η διαδικασία προχωρά εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι δοκιμές μετάπτωσης βασικών πληροφοριακών συστημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργική ενοποίηση των δύο τραπεζών.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της CrediaBank, η εξαγορά θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση του ομίλου σε συστημική τράπεζα εντός του 2027, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία που χαρακτηρίζει σήμερα τη λειτουργία του.

Η διοίκηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει την ισχυρή καταθετική βάση της HSBC Malta, διευρύνοντας την παρουσία της τόσο στη λιανική τραπεζική όσο και στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις.

Οι στόχοι για κέρδη

Η κ. Βρεττού επανέλαβε τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του ομίλου, οι οποίοι προβλέπουν σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των χορηγήσεων.

Ειδικότερα, έως το τέλος του 2028 η CrediaBank στοχεύει σε:

-Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ.

-Καθαρά δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ.

-Απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 18%.

-Δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών (CET1) υψηλότερο του 15,5%.

Για το 2030, οι αντίστοιχοι στόχοι ανεβαίνουν σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια που θα ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρώ, απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 19% και δείκτη CET1 πάνω από το 16,5%.

Η διευθύνουσα σύμβουλος αναφέρθηκε και στις επιδόσεις του α΄ εξαμήνου 2026, κατά το οποίο η πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 842 εκατ. ευρώ, με τα υπόλοιπα δανείων να καταγράφουν ετήσια αύξηση 39%.

Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 16%, με εισροή νέων κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 45%.

Η Ευρώπη Holdings

Στο επίκεντρο της έκτακτης γενικής συνέλευσης βρέθηκε η έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, μέσω της οποίας η CrediaBank επιδιώκει να διευρύνει τις δραστηριότητές της στον ασφαλιστικό τομέα.

Η κ. Βρεττού σημείωσε ότι η συναλλαγή έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις και, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τους μετόχους, ολοκληρώνεται μόλις πέντε μήνες μετά την ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της CrediaBank κατά περίπου 8% το 2027, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, και να βελτιώσει τον δείκτη CET1 κατά 100 έως 120 μονάδες βάσης.

Επιπλέον, η συνεισφορά των εταιρειών του ομίλου Ευρώπη στην προ φόρων κερδοφορία αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 45 εκατ. ευρώ το 2028.

Η CEO της CrediaBank επισήμανε ότι οι συνέργειες θα αρχίσουν να αποδίδουν από την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μέσω της αξιοποίησης των δικτύων, της πελατειακής βάσης και της τεχνογνωσίας των δύο πλευρών.

Υπενθύμισε επίσης την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, η οποία ενισχύει την παρουσία της τράπεζας στις κεφαλαιαγορές και στις επενδυτικές υπηρεσίες.

Η θωράκιση στους κινδύνους

Η κ. Βρεττού στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης του ομίλου, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Όπως ανέφερε, οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η ενεργειακή κρίση και η κρίση χρέους στη Γαλλία αποτελούν κινδύνους για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και το τραπεζικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι οι στρατηγικές κινήσεις των τελευταίων ετών, από τις εξαγορές μέχρι την έκδοση ομολόγων και τη φετινή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα, το οποίο υπερβαίνει τον μέσο όρο των υπόλοιπων τραπεζών.

«Οι έγκαιρες κινήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει ενισχύουν την ανθεκτικότητα της CrediaBank και δημιουργούν το περιθώριο αλλά και το δίχτυ ασφαλείας για την επόμενη φάση ανάπτυξής της», τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια, η ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων εξαγορών θα επιτρέψει στον όμιλο να μετατρέψει τις συνέργειες σε διατηρήσιμη κερδοφορία, ενισχύοντας την αξία για τους μετόχους και διευρύνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες.