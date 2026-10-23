Τεμπονέρας: Άμεση έκτακτη ενίσχυση στους εργαζόμενους της Pizza Fan

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Την άμεση καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζόμενους της Pizza Fan ζητά με δήλωσή του ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. Διονύσης Τεμπονέρας, καλώντας το υπουργείο Εργασίας, τη ΔΥΠΑ και τους εμπλεκόμενους φορείς να προστατεύσουν τα εισοδήματα και τις θέσεις εργασίας τους.

«Περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι γίνονται όμηροι και κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά και το μισθό τους μετά τις εξελίξεις και το λουκέτο σε 110 καταστήματα της επιχείρησης “Pizza Fan”, λόγω της υπόθεσης φοροδιαφυγής, που ερευνάται από τις αρχές», αναφέρει.

Τεμπονέρας: Άμεση καταβολή έκτακτης ειδικής ενίσχυσης

«Αν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη γίνονται πάντως, ως συνήθως, τα πρώτα θύματα μιας υπόθεσης, που απειλεί την επιβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους», επισημαίνει ο κ. Τεμπονέρας.

Όπως υπογραμμίζει, «το υπουργείο Εργασίας, η ΔΥΠΑ και οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα προσωρινά μέτρα για να στηριχθεί το εισόδημα των εργαζομένων αλλά και να διαφυλαχθούν οι χιλιάδες θέσεις εργασίας μέχρις ότου να διαλευκανθεί η υπόθεση».

«Αυτό που προέχει τώρα είναι η άμεση καταβολή έκτακτης ειδικής ενίσχυσης για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να επιβιώσουν και να σταθούν στα πόδια τους», τονίζει και καταλήγει: «Και επειδή η εργοδοσία παραμένει εξαφανισμένη είναι η Πολιτεία αρμόδια να φροντίσει οι εργαζόμενοι να έχουν την στήριξη που δικαιούνται».

Τι συνέβη με την Pizza Fan

Η υπόθεση αφορά έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή μέσω «πειραγμένων» ταμειακών συστημάτων στην Pizza Fan.

Χθες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε επιχείρηση, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Ερευνάται μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, με τη φερόμενη δράση να ξεκινά από το 2022.

Συνελήφθησαν εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, υψηλόβαθμο στέλεχος, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 21, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στα καταστήματα, εκτός από τον βασικό κορμό της εταιρείας.

Εντυπωσιακό της απάτης είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μυστική κρύπτη σε δωμάτιο-βεστιάριο σε βίλα του ιδιοκτήτη της εταιρείας στα βόρεια προάστια της Αθήνας, η οποία ήταν χτισμένη σαν διπλός τοίχος με τούβλα και έμπαινες από μια κρυφή πόρτα και μέσα βρήκαν περίπου 1.100.000 ευρώ.

Τα καταστήματα σταμάτησαν να δέχονται παραγγελίες, τηλεφωνικά και διαδικτυακά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αβεβαιότητα για τη λειτουργία του δικτύου και τους εργαζομένους.