Κίνα: Οι πλούσιοι μεταφέρουν περιουσίες στις ΗΠΑ

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Οι εύποροι Κινέζοι στρέφονται ολοένα περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν σε χρηματοπιστωτικά κέντρα όπως η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Η κινητικότητα εντάθηκε μετά την απόφαση του Πεκίνου να εφαρμόσει αναδρομικά νέους φορολογικούς κανόνες στα υπεράκτια καταπιστεύματα, αυξάνοντας την ανησυχία για τον έλεγχο των περιουσιών τους από τις κινεζικές αρχές, σημειώνει το CNBC.

Τραπεζίτες και δικηγόροι που εξυπηρετούν Κινέζους πελάτες αναφέρουν αυξημένα αιτήματα για άνοιγμα αμερικανικών τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορά κεφαλαίων. Σύμφωνα με τον Κιθ Ταν, διευθύνοντα σύμβουλο της Golden Acacia Capital στη Σιγκαπούρη, ορισμένοι πελάτες του ξεκίνησαν να οργανώνουν τη μεταφορά των χρημάτων τους τον Ιούλιο και κατάφεραν να ανοίξουν λογαριασμούς μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες.

Η εξέλιξη συνδέεται με τους νέους κανόνες που ανακοίνωσε το Πεκίνο στις 24 Ιουλίου. Το πλαίσιο προβλέπει φόρο 20% σε συγκεκριμένα κέρδη από περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται σε υπεράκτια καταπιστεύματα, καθώς και στη σχετική εισοδηματική απόδοση. Περιλαμβάνει επίσης υποχρεώσεις για παλαιότερες φορολογικές οφειλές, με ειδική περίοδο συμμόρφωσης για ορισμένες εκκρεμότητες.

Γιατί οι ΗΠΑ προσελκύουν κεφάλαια

Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) του ΟΟΣΑ, μέσω του οποίου περισσότερες από 100 δικαιοδοσίες ανταλλάσσουν αυτομάτως πληροφορίες για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Αντίθετα, τράπεζες στη Σιγκαπούρη και στο Χονγκ Κονγκ υποχρεούνται, υπό τις σχετικές προϋποθέσεις, να διαβιβάζουν πληροφορίες για λογαριασμούς που συνδέονται με φορολογικούς κατοίκους της Κίνας.

Η απουσία αντίστοιχης αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από τις αμερικανικές τράπεζες έχει καταστήσει τη χώρα ελκυστική για ορισμένους πελάτες που αναζητούν μεγαλύτερη διακριτικότητα. Σύμβουλοι περιουσίας αναφέρουν ότι τράπεζες στη Νέα Υόρκη δέχονται αυξημένα αιτήματα, ενώ ορισμένες έχουν επιταχύνει τις διαδικασίες αξιολόγησης νέων πελατών.

Παράλληλα, οικογένειες με παιδιά που διαθέτουν αμερικανική άδεια μόνιμης παραμονής εξετάζουν καταπιστευματικές δομές για τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων. Ωστόσο, η φορολογική μεταχείριση τέτοιων σχημάτων εξαρτάται από τα πραγματικά δεδομένα κάθε περίπτωσης και δεν εξασφαλίζει αυτομάτως απαλλαγή από φόρους.

Η μεταφορά δεν διαγράφει τις υποχρεώσεις προς την Κίνα

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μετακίνηση χρημάτων από τη Σιγκαπούρη ή το Χονγκ Κονγκ προς τις ΗΠΑ δεν εξαλείφει αναδρομικές οφειλές ούτε ακυρώνει την υποχρέωση δήλωσης παγκόσμιου εισοδήματος από όσους θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κίνας.

Ο Κλίφορντ Νγκ, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Zhong Lun στο Χονγκ Κονγκ, επισημαίνει στο CNBC ότι η ίδια η μεταφορά μπορεί να αφήσει ίχνος στις προηγούμενες συναλλαγές. Αντίστοιχα, ο Κρις Κάο της W&H Law Firm στο Πεκίνο τονίζει ότι η μεταφορά περιουσίας σε αμερικανικό λογαριασμό δεν καταργεί από μόνη της το δικαίωμα των φορολογικών αρχών να απαιτήσουν τον οφειλόμενο φόρο.

Επιπλέον, η έξοδος νέων κεφαλαίων από την ηπειρωτική Κίνα γίνεται δυσκολότερη λόγω των περιορισμών στις διασυνοριακές μεταφορές. Έτσι, η δυνατότητα μετακίνησης ήδη υπεράκτιων περιουσιών δεν σημαίνει ότι μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα και κεφάλαια που βρίσκονται ακόμη εντός της χώρας.

Η στροφή προς τις ΗΠΑ αποτυπώνει, τελικά, την προσπάθεια των εύπορων Κινέζων να προσαρμοστούν σε ένα αυστηρότερο φορολογικό περιβάλλον. Το αν θα προσφέρει διαρκή προστασία παραμένει αβέβαιο, καθώς η διεθνής διακίνηση κεφαλαίων δεν αναιρεί αυτομάτως τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φορολογική κατοικία.