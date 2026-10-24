Ο Ρούμπιο καλεί τους Κουβανούς να συνεργαστούν με τη CIA – Τι είπε ο Τραμπ

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Λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε σε συγκέντρωση πως μόλις η χώρα του ξεμπερδέψει με το Ιράν, θα ασχοληθεί με την Κούβα, ο κουβανικής καταγωγής υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τους κατοίκους της Κούβας να γίνουν πληροφοριοδότες της CIA.

To those who seek to create positive change in Cuba – now is the time. The disappointment of failed promises, corruption, and the privileged lives of only a few; seize this opportunity to create the change you desire through a discrete partnership with the CIA. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 23, 2026

Ο Μάρκο Ρούμπιο έγραψε σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, απευθυνόμενος προς όσους «επιδιώκουν να επιφέρουν θετικές αλλαγές στην Κούβα» και διαβεβαιώνοντάς τους πως «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή».

Ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τους Κουβανούς να προδώσουν την πατρίδα τους με το επιχείρημα πως αν νιώθουν «απογοήτευση από τις υποσχέσεις που αθετήθηκαν, τη διαφθορά και την προνομιούχα ζωή μόνο λίγων» να αδράξουν «αυτή την ευκαιρία» για να επιφέρουν την αλλαγή που επιθυμούν «μέσω μιας διακριτικής συνεργασίας με τη CIA».

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Τραμπ: Μόλις παραδοθούν «θα στείλουμε τον Ρούμπιο να ολοκληρώσει την συμφωνία»

«Η Κούβα. Θέλει να μάθει τι γίνεται με την Κούβα. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Μην ανησυχείτε. Θα τακτοποιήσουμε την Κούβα στην επιστροφή μας από το Ιράν. Θα κάνουμε μια μικρή στάση. Όχι. Θα κάνουμε μια μικρή στάση. Βασικά, αυτό που θα κάνουμε με την Κούβα είναι ότι θα επιστρέψουμε από το Ιράν. Αυτά τα πανέμορφα πλοία θα περάσουν από την Κούβα».

Για να συνεχίσει πως «θα βάλουμε ένα από αυτά να σταματήσει περίπου 50 γιάρδες από την ακτή. Θα σηκώσουν τα χέρια τους, και μετά θα στείλουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να ολοκληρώσει τη συμφωνία».

Ο Μάρκο Ρούμπιο την δεδομένη στιγμή ασκεί ήδη τον έλεγχο στη Βενεζουέλα, χειριζόμενος την Ντέλσι Ροντρίγκεζ ως υπηρεσιακή πρόεδρο – «αχυράνθρωπο».