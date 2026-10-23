Βρετανία: Γιατί η κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες να αποθηκεύσουν τρόφιμα και μετρητά

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Το Ηνωμένο Βασίλειο προτρέπει τα νοικοκυριά να αποθηκεύσουν επαρκείς προμήθειες έκτακτης ανάγκης για να επιβιώσουν για τρεις ημέρες σε μια κρίση, στο πλαίσιο μιας νέας εκστρατείας για την ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας.

Η καμπάνια «Να Είστε Έτοιμοι» επικεντρώνεται στην ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για πιο γνωστές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πλημμύρες ή πυρκαγιές, αλλά έρχεται επίσης καθώς οι υπουργοί προειδοποιούν για την πιθανότητα πολέμου.

Με επικεφαλής το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου, ένας ενημερωμένος ιστότοπος της κυβέρνησης συμβουλεύει όλους στη χώρα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προμηθευτούν νερό, μη αλλοιώσιμα τρόφιμα, ιατρικά και άλλα εφόδια.

Παράλληλα, συνιστά τη διατήρηση ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά, για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές δεν θα είναι διαθέσιμες. Στον βασικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται επίσης φακός, ραδιόφωνο FM με μπαταρίες ή χειροκίνητη γεννήτρια, εφεδρικές μπαταρίες και φορητός φορτιστής κινητών συσκευών (power bank).

«Είστε έτοιμοι για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης;»

Η εκστρατεία προβλέπεται να έχει διάρκεια τριών ετών.

«Είστε έτοιμοι για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης;», είναι το ερώτημα που απευθύνει η κυβέρνηση στους πολίτες.

«Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα έως τις κυβερνοεπιθέσεις, οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες βασίζεστε», επισημαίνεται στο ενημερωτικό υλικό.

«Η προετοιμασία για τρεις ημέρες σάς βοηθά να ανταποκριθείτε στην κατάσταση, ενώ η βοήθεια κατευθύνεται σε όσους την έχουν ανάγκη», προστίθεται.

Στην ίδια πλατφόρμα διατίθεται προς λήψη ειδική λίστα ελέγχου («Be Ready Checklist»), η οποία περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες και ενέργειες που μπορούν να ακολουθήσουν οι πολίτες, προκειμένου να ενισχύσουν την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών τους.

Ο ανανεωμένος ιστότοπος «Be Ready» αντικαθιστά προηγούμενη έκδοση που είχε παρουσιαστεί το 2024, με αντίστοιχο στόχο την καλύτερη προετοιμασία του πληθυσμού απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις.

Πηγή: in.gr