 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Αγορές: O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο NYSE και στο Nasdaq καλά κρατεί... - Η IPO της Anthropic αναμένεται ότι θα είναι μια ακόμα επιτυχία για το δεύτερο

Wall Street 25.10.2026, 22:00
Σχολιάστε
Αγορές: O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO
Αλέξανδρος Σιουτζούκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

O Nasdaq αναδεικνύεται πιο δελεαστική αγορά για τους επενδυτές έναντι της αγοράς του New York Stock Excahnnce (NYSE),  όπως δείχνουν τα στοιχεία.

Και οι δύο αγορές έχουν περάσει χρόνια προσπαθώντας να ξεπεράσουν η μια την άλλη, καθώς ανταγωνίζονται για τις πιο περιζήτητες νέες εισαγωγές, προσελκύοντας εταιρείες με την ικανότητά τους να δημιουργούν ενθουσιασμό και προσφέροντας «δώρα» όπως διαφημιστικές πινακίδες και πολυτελείς δεξιώσεις.
Τελευταία, δεν υπάρχει και μεγάλη μάχη.

Το Nasdaq, το οποίο ιδρύθηκε το 1971, έγινε γνωστό κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, εισάγοντας στο χρηματιστήριο νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Apple και η Amazon.com, πριν αυτές εξελιχθούν σε κολοσσούς.
Αν και το NYSE υστερεί έναντι του Nasdaq σε νέες εισαγωγές από το 2019, η φετινή διαφορά είναι ήδη η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ όσον αφορά τον όγκο των IPO. Η τελευταία IPO στην οποία το NYSE υπερίσχυσε του Nasdaq και η οποία συγκέντρωσε τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν αυτή της Uber, το 2019.

Το Χρηματιστήριο Nasdaq έχει εξασφαλίσει την εισαγωγή 59 εταιρειών, συγκεντρώνοντας σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια από παραδοσιακές δημόσιες προσφορές μέχρι και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Dealogic, ενώ το NYSE έχει εξασφαλίσει 32 εταιρείες, συγκεντρώνοντας 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από το συνολικό ποσό του Nasdaq, τα 86 δισεκατομμύρια δολάρια προέρχονται από την SpaceX SPCX, τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ιστορία. Θα μπορούσε να προσθέσει άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου στο σύνολο του, αν ο γίγαντας της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic επιλέξει επίσημα το Nasdaq για την προγραμματισμένη δημόσια προσφορά του τον επόμενο μήνα.

Το ιστόγραμμα δείχνει την απόλυτη κυριαρχία του Nasdaq

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και το Nasdaq έχουν περάσει χρόνια προσπαθώντας να ξεπεράσουν το ένα το άλλο, καθώς ανταγωνίζονται για τις πιο περιζήτητες νέες εισαγωγές, προσελκύοντας εταιρείες με την ικανότητά τους να δημιουργούν ενθουσιασμό και προσφέροντας «δώρα» όπως διαφημιστικές πινακίδες και πολυτελείς δεξιώσεις.
Τελευταία, δεν υπάρχει και μεγάλη μάχη.
Το Χρηματιστήριο Nasdaq έχει εξασφαλίσει την εισαγωγή 59 εταιρειών, συγκεντρώνοντας σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια από παραδοσιακές δημόσιες προσφορές μέχρι και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Dealogic, ενώ το NYSE έχει εξασφαλίσει 32 εταιρείες, συγκεντρώνοντας 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από το συνολικό ποσό του Nasdaq, τα 86 δισεκατομμύρια δολάρια προέρχονται από την SpaceX ,το καμάρι 0 , τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ιστορία. Θα μπορούσε να προσθέσει άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου στο σύνολο του, αν ο γίγαντας της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic επιλέξει επίσημα το Nasdaq για την προγραμματισμένη δημόσια προσφορά του τον επόμενο μήνα.

Ορισμένοι αξιωματούχοι του NYSE διαμαρτύρονται ιδιωτικά ότι η απόφαση του Nasdaq να επιταχύνει την προσθήκη μεγάλων εταιρειών που μόλις εισήχθησαν στο χρηματιστήριο, όπως η SpaceX, στον δημοφιλή δείκτη Nasdaq-100, κατέστησε τον ανταγωνισμό σχεδόν αδύνατο. Για να γίνει η κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, το Χρηματιστήριο του Τέξας, ένα μικρό νεοσύστατο χρηματιστήριο που στοχεύει να αμφισβητήσει το δυοπώλιο της Νέας Υόρκης, άνοιξε για συναλλαγές αυτό το καλοκαίρι και αρχίζει να προσελκύει εταιρείες που είναι ήδη εισηγμένες.

Η δημοσιότητα παίζει ρόλο…

Η πρόεδρος του NYSE, Λιν Μάρτιν ,  η οποία κατέχει τη θέση από το 2022, δεν το βάζει κάτω. Επαναλαμβάνει ένα σύνθημα στους συναδέλφους της που τη βοηθούν να προσελκύσει μεγάλες δημόσιες προσφορές (IPO): «Μέχρι να χτυπήσει το καμπανάκι, μια εταιρεία είναι ακόμα διαθέσιμη».

Η Μαρτιν σημειωνει η WSJ ,  έχει διορίσει νέο επικεφαλής των αμερικανικών κεφαλαιαγορών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ενώ ο επικεφαλής προϊόντων του χρηματιστηρίου έχει αποχωρήσει. Πρόσθετες προσλήψεις, που αποσκοπούν στην ενίσχυση του τομέα των εισαγωγών, αναμένεται να ενταχθούν σύντομα, ανέφερε μία από τις πηγές.

Αν και το NYSE υστερεί έναντι του Nasdaq σε νέες εισαγωγές από το 2019, όπως φαίνεται και στον πίνακα , η φετινή διαφορά είναι ήδη η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ όσον αφορά τον όγκο των IPO. Η τελευταία IPO στην οποία το NYSE υπερίσχυσε του Nasdaq και η οποία συγκέντρωσε τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν αυτή της Uber, το 2019.

Η είσοδος της Anthropic

Οι μετοχές της Nasdaq Inc.  και της Intercontinental Exchange  — η οποία είναι ιδιοκτήτρια του NYSE — έχουν σημειώσει ελάχιστες μεταβολές μέχρι στιγμής φέτος. Ο μειωμένος αριθμός των εισηγμένων εταιρειών και τα στενά περιθώρια κέρδους στον τομέα των συναλλαγών έχουν αναγκάσει και τα δύο χρηματιστήρια να αναζητήσουν νέους τομείς εστίασης, όπως η τεχνολογία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (fintech) και οι υπηρεσίες δεδομένων.

Ωστόσο, η προσέλκυση σημαντικών νέων εισαγωγών παραμένει προτεραιότητα και για τα δύο, ενώ η δημοσιότητα γύρω από τις πολυσυζητημένες εισαγωγές αποτελεί ανεκτίμητο μέσο μάρκετινγκ. Η Anthropic επέλεξε επίσημα το Nasdaq για την προγραμματισμένη IPO της τον επόμενο μήνα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Wall Street

Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
UBS: Στο 15% η αύξηση των ευρωπαϊκών εταιρικών κερδών το 2026 και το 2027 – Οι κλάδοι που ξεχωρίζει
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Επιμένει.. ευρωπαϊκά παρά την αναταραχή – Ποιους κλάδους προτιμά
Αγορές: O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO
Wall Street

O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO
Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών
Ομόλογα

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών
Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Γιατί σορτάρουν τα hedge funds
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Γιατί σορτάρουν τα hedge funds
Goldman Sachs: Μειώνει κατά 25% τον στόχο 12μήνου για τον δείκτη Kospi
Ασία

Goldman Sachs: Μειώνει κατά 25% τον στόχο 12μήνου για τον δείκτη Kospi

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Είδη πολυτελείας: Η αγορά της Κίνας «κόβει» 250 δισ. ευρώ τα κέρδη των μεγάλων ομίλων
World

Η ανάκαμψη που δεν ήρθε για την πολυτέλεια και οι απώλειες 250 δισ.

Τα αποτελέσματα από τη LVMH, την Hermès και την Kering αυτόν τον μήνα υπολείπονταν των ήδη σημαντικά προς τα κάτω αναθεωρημένων εκτιμήσεων της αγοράς για τα είδη πολυτελείας

Μελίνα Ζιάγκου
Ελληνικός τουρισμός: Οι 8 μεγάλες προκλήσεις για την επόμενη μέρα
Τουρισμός

Οι οκτώ μεγάλες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό

Τι αναφέρει έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού - Ο ρόλος της ΑΙ και της κλιματικής αλλαγής

Λάμπρος Καραγεώργος
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Decathlon: Το άλμα στον τζίρο, τα μερίσματα και τα σχέδια για επέκταση – Πού θα ανοίξει το νέο κατάστημα
Business

Με πόσο «τρέχει» ο τζίρος της Decathlon - Το επόμενο βήμα

Νέο υποκατάστημα έχει στα σκαριά η ελληνική θυγατρική της αλυσίδας αθλητικών ειδών Decathlon - Τι μέρισμα θα δώσει από τα κέρδη του 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΤτΕ: Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027
Economy

Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου στον ευρωπαϊκό κανόνα δαπανών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αφοί Χαΐτογλου: Η επιστροφή στην κερδοφορία, το νέο δάνειο και το στοίχημα της επέκτασης στο εξωτερικό
Business

Έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. οι Αφοί Χαΐτογλου

Επανήλθαν σε θετικό πρόσημο τα καθαρά κέρδη της Αφοί Χαΐτογλου - Οι επιδόσεις του 2025, η «ένεση» ρευστότητας και το «αγκάθι» στις εξαγωγές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ

Ο χρόνος πιέζει τον Μασκ για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ύψους 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αλλάξουν τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Wall Street
Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Wall Street

Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο

Μια πλούσια εβδομάδα για τις αγορές, καθώς συνεδριάζουν Fed, ΕΚΤ και BOJ και Big Tech ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τριμήνου

Τζούλη Καλημέρη
Αγορές: O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO
Wall Street

O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο NYSE και στο Nasdaq καλά κρατεί... - Η IPO της Anthropic αναμένεται ότι θα είναι μια ακόμα επιτυχία για το δεύτερο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών
Ομόλογα

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών

Τα δημοσιονομικά προφίλ των αναπτυσσόμενων χωρών εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, πιο υγιή

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Γιατί σορτάρουν τα hedge funds
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Γιατί σορτάρουν τα hedge funds

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στις ΗΠΑ υποχώρησαν περισσότερο από 15%

Goldman Sachs: Μειώνει κατά 25% τον στόχο 12μήνου για τον δείκτη Kospi
Ασία

Goldman Sachs: Μειώνει κατά 25% τον στόχο 12μήνου για τον δείκτη Kospi

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman μείωσαν τον στόχο 12μήνου για τον δείκτη Kospi της Κορέας από τις 12.000 στις 9.000 μονάδες

Αμοιβαία κεφάλαια: Πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα εισροές στα μετοχικά
Markets

Αμοιβαία κεφάλαια: Πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα εισροές στα μετοχικά

Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια διεθνώς κατέγραψαν εισροές ύψους 28,16 δισ. δολαρίων

Πετρέλαιο: Εβδομάδα κερδών- Στα υψηλά εξαμήνου το Brent
Commodities

Τρίτη εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι εκτιμήσεις για επίθεση των ΗΠΑ στον Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο Brent σε υψηλό εξαμήνου

Latest News
Πράγα: Κατασκευαστικός «πυρετός» στην πρωτεύουσα της Τσεχίας
World

Κατασκευαστική έκρηξη 10 δισ. δολαρίων αλλάζει την Πράγα

Αντιμετωπίζοντας μια στεγαστική κρίση, η Πράγα δρομολογεί διάφορα έργα με τη στήριξη ιδιωτών επενδυτών, τα οποία στοχεύουν στη μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών σε νέες κατοικίες και πάρκα

Deckers: Το ρεκόρ εσόδων, η «βουτιά» της μετοχής και οι προβλέψεις για το 2027
World

Deckers: Η αναθεώρηση στο guidance «γκρέμισε» τη μετοχή της

Παρά το σερί κερδών τα τελευταία δύο τρίμηνα, η Deckers αναθεώρησε προς τα κάτω το ετήσιο guidance επηρεάζοντας έτσι την τιμή της μετοχής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή κρίση: Το ακριβότερο πετρέλαιο βρίσκεται παντού στην καθημερινότητα
World

Πώς το ακριβό πετρέλαιο «χτυπάει» την καθημερινότητα των νοικοκυριών

Πέρα από την αύξηση του κόστους μεταφοράς και θέρμανσης, η ενεργειακή κρίση ασκεί επιπλέον πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, της ένδυσης, των συσκευασιών

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Wall Street

Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο

Μια πλούσια εβδομάδα για τις αγορές, καθώς συνεδριάζουν Fed, ΕΚΤ και BOJ και Big Tech ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τριμήνου

Τζούλη Καλημέρη
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ

Ο χρόνος πιέζει τον Μασκ για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ύψους 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αλλάξουν τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Σε ποιές περιοχές οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα [γράφημα]
Τουρισμός

Που ξοδεύουν περισσότερα οι τουρίστες [γράφημα]

Περισσότερα ξόδεψαν το 2025 οι τουρίστες - Σε ποιές περιοχές του κόσμου τουρισμός είχε θετικό πρόσημο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
UBS: Στο 15% η αύξηση των ευρωπαϊκών εταιρικών κερδών το 2026 και το 2027 – Οι κλάδοι που ξεχωρίζει
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Επιμένει.. ευρωπαϊκά παρά την αναταραχή – Ποιους κλάδους προτιμά

Διατηρεί τη θετική της στάση η UBS για τις μετοχές της Ευρωζώνης η ελβετική τράπεζα – Στις 7.100 μονάδες ο στόχος για τον Euro Stoxx 50 τον Ιούνιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγορές: O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO
Wall Street

O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο NYSE και στο Nasdaq καλά κρατεί... - Η IPO της Anthropic αναμένεται ότι θα είναι μια ακόμα επιτυχία για το δεύτερο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ
Κόσμος

Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ

Όποια και να είναι η μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ, θα έχει ο προϋπόθεση την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, σύμφωνα με τον Άντι Μπέρναμ.

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών
Ομόλογα

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών

Τα δημοσιονομικά προφίλ των αναπτυσσόμενων χωρών εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, πιο υγιή

Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ
World

Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ

Η εμφάνιση του CEO της Audi σε προεκλογική συγκέντρωση δίπλα στον Τραμπ

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στους φούρνους και στις εταιρείες-φαντάσματα
Κοινωνία

Α. Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στο «Χωριάτικο» και στις εταιρείες-φαντάσματα

Η επιχειρηματική διαδρομή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, το δίκτυο αρτοποιείων και η έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο εταιρείες-σφραγίδες, «αχυράνθρωποι» και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Γιώργος Μανέττας
Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων
World

Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, αρκετοί ηγέτες έχουν ζητήσει ριζική μεταρρύθμιση του μοντέλου της ΕΕ, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν μόνο μικρές και επιφανειακές αλλαγές

Νατάσα Ρουγγέρη
Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία
World

Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία

Από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έως τον πόλεμο στο Ιράν, δυνάμεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Fed περιπλέκουν τον αγώνα της κατά του επίμονου πληθωρισμού.

Ιράν: Ο πόλεμος που άλλαξε για πάντα τον κόσμο
World

Πώς ο πόλεμος του Ιράν άλλαξε για πάντα τον κόσμο

Κάποιες από τις δραματικές, μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου στο Ιράν μόλις αρχίζουν να γίνονται ορατές και καμία δεν είναι υπέρ των ΗΠΑ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision
English Edition

Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision

Vangelis Liolios and his close associate have finished testifying in the basketball match-fixing case. A decision on detention is expected shortly

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies