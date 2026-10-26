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Wall Street: Άνοδος με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος στην Wall Street βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και άλλων επιχειρήσεων που συνδέονται με την AI

Wall Street 26.10.2026, 15:43
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Wall Street: Άνοδος με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές
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Ανοδικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street σήμερα, με τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου να ενισχύονται και τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και αναμένουν τις αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,42% στις 52.435 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,33% στις 7.649 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,37% στις 26.024 μονάδες.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και άλλων επιχειρήσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μετά την επίσημη κατάθεση από την Anthropic του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία, γνωστή για το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude, σχεδιάζει να εισαχθεί στον Nasdaq με το σύμβολο «ANT». Η επικείμενη δημόσια προσφορά αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό γεγονός για την αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία το ράλι των τεχνολογικών μετοχών έχει χάσει μέρος της δυναμικής του.

Στη σκιά αυτών των εξελίξεων, η Nvidia ενισχύεται κατά 1,4%, η Micron κατά 2,3%, η Broadcom κατά 1,5% και η AMD κατά 1,3%. Η άνοδος έρχεται έπειτα από μια εβδομάδα απωλειών για τη Wall Street, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και οι ρευστοποιήσεις σε περισσότερους κλάδους επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, περιορίζοντας μέρος των πιέσεων που προκάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα η άνοδος του ενεργειακού κόστους. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 1,4%, στα 115,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση 2%, στα 101,01 δολάρια.

Την Παρασκευή, το Brent είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να σχεδιάζουν πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για τις αγορές, καθώς μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις μέσω των τιμών της ενέργειας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Federal Reserve την Τετάρτη. Σύμφωνα με τα συμβόλαια που συνδέονται με το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, οι αγορές αποτιμούν σε περίπου 90% την πιθανότητα να διατηρήσει η Fed αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,75%-4%.

Στο μεταξύ, οι μετοχές των λεγόμενων εταιρειών neocloud, οι οποίες παρέχουν υπολογιστική ισχύ και υποδομές για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, παραμένουν υπό πίεση. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι ορισμένες από αυτές τις επιχειρήσεις ενδέχεται να αναλαμβάνουν υπερβολικό δανεισμό προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την επέκταση των υποδομών τους.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά τις δηλώσεις του Έλον Μασκ, ο οποίος εκτίμησε ότι περισσότερες από 200 εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν κίνδυνο κατάρρευσης. Η εξέλιξη αναδεικνύει τον προβληματισμό γύρω από τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η αγορά αρχίζει να εξετάζει πιο προσεκτικά το κόστος χρηματοδότησης και τις προοπτικές απόδοσης των κεφαλαίων που διοχετεύονται στον κλάδο.

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