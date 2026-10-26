Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικά οι αγορές, με βοήθειες από τις τράπεζες

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Ήπια ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να βρει εκ νέου τις ισορροπίες του μετά από δύο ημέρες ισχυρών πιέσεων, έχοντας όμως αυτή τη φορά τον τραπεζικό κλάδο ως σημαντικό στήριγμα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,57% στις 2.544,79 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 18,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,58% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.495,37 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,63% στις 2.878,76 μονάδες.

Μεταξύ τραπεζών και Allwyn

Μετά το διήμερο ισχυρών πιέσεων, το Χρηματιστήριο Αθηνών αναζητά αντίδραση στη σημερινή συνεδρίαση, με τους κινδύνους, ωστόσο, να παραμένουν. Η S&P διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB/A-2 με σταθερές προοπτικές, ενώ η απόφαση της Moody’s να μην προχωρήσει σε υποβάθμιση της Γαλλίας προσφέρει μια πρόσθετη ανάσα στις αγορές, κάτι που αποτυπώνεται και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Οκτώβριος εξελίσσεται για ακόμη μία φορά σε αρνητικό μήνα για το ΧΑ, με τις πιέσεις να εντείνουν τις απώλειες, παρά το γεγονός ότι μια διόρθωση θεωρείται αναγκαία έπειτα από την μεγάλη άνοδο που έχει προηγηθεί. Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί σε νέα χαμηλά από τις 9 Οκτωβρίου, σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης αγοράς.

Οι αφορμές για την υποχώρηση δεν λείπουν, ωστόσο δεν εξηγούν απαραίτητα την πορεία της αγοράς σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στην Allwyn, υπό το βάρος των εξελίξεων στη Βραζιλία και της πολιτικής αβεβαιότητας γύρω από το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τζόγο. Τυχόν συνέχιση των περιορισμών θα μπορούσε να επηρεάσει την εταιρεία μέσω της συμμετοχής της στην Betano.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank σημειώνει κέρδη 3,11%, με τις Cenergy και Πειραιώς να κερδίζουν λίγο πάνω από 2%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Alpha Bank, Εθνική, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ και Optima Bank, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Λάμδα, Aktor, Metlen και Τιτάν.

Στον αντίποδα, η Allwyn σημειώνει απώλειες 4,17%, με την Coca Cola να διορθώνει κατά 1,46%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΑΑ, Motor Oil, Credia Bank, Helleniq Energy, Jumbo, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ, ενώ η Βιοχάλκο δεν έχει μεταβολή.