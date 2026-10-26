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Pizza Fan: Αποκαλυπτικοί διάλογοι για το «πάρτι» φοροδιαφυγής και τα «διπλά» βιβλία

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δράση του κυκλώματος απάτης με το δίκτυο καταστημάτων της Pizza Fan

Κοινωνία 26.10.2026, 20:20
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Pizza Fan: Αποκαλυπτικοί διάλογοι για το «πάρτι» φοροδιαφυγής και τα «διπλά» βιβλία
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Με περισσότερα από 150 καταστήματα υπό τη διαχείρισή τους σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 2.500 εργαζομένους, τα μεγάλα «κεφάλια» της Pizza Fan ασχολούνταν μόνο με ένα πράγμα. Πώς θα αυξήσουν το «μαύρο» χρήμα σε κάθε υποκατάστημα με την χρήση του παράνομου λογισμικού και το τέχνασμα με το «κέρασμα».

Σύμφωνα με το MEGA μιλώντας συνέχεια στα τηλέφωνα ανέλυαν καθημερινά ποιοι ακολουθούν πιστά την πρακτική του «κεράσματος» και ποιοι δεν απέδιδαν τα αναμενόμενα και πρέπει να τιμωρηθούν.

Διάλογοι «φωτιά»

Αποκαλυπτικοί είναι οι νέοι διάλογοι που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Live News.

– Αρχηγός: Στείλε μου την λίστα με τα μαγαζιά που στο take δεν έχουνε τα κεράσματα που μπορούν να έχουνε, να ψάξω να βρω γιατί το κάνουνε.

– Διαχειριστής «κεράσματος»: Θα σου βγάλω μόνο καθαρά τα μαγαζιά που δεν το χρησιμοποιούνε να είναι μαζεμένο.

– Αρχηγός: Αυτό ναι, γιατί όλα τα άλλα τι να τα κάνω.

– Διαχειριστής «κεράσματος»: Κι αν θες μπορώ να στο βγάζω κάθε μήνα.

– Αρχηγός: Ναι γιατί αν κάποιος δεν θέλει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορώ να του κόψω και το delivery. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην καταλαβαίνουνε, οπότε πρέπει να βρω τι ισχύει. Μην κλαίγονται όμως μετά.

Τιμωρία σε όσους δεν ακολουθούσαν τις οδηγίες

Η οδηγία ήταν ξεκάθαρη. Όποιος δεν ακολουθούσε την γραμμή και δεν έβγαζε αρκετό «μαύρο» χρήμα από τα δήθεν κεράσματα, θα του έκοβαν τα delivery. Με απλά λόγια, μία παραγγελία ενός πελάτη από τη Νέα Σμύρνη, δεν θα την έστελναν στο κατάστημα της Νέας Σμύρνης για να αυξηθεί ο τζίρος του, αλλά στο υπάκουο κατάστημα με τα πολλά «μαύρα», κι ας ήταν χιλιόμετρα μακριά.

– Επιχειρησιακός διευθυντής: Η Λάρισα χρησιμοποιεί μόνο 1,2%.

– Αρχηγός: Δεν έχει πάρει χαμπάρι ρε.

– Διαχειριστής «κεράσματος»: Ναι η Λάρισα μόνο 1,2%.

– Επιχειρησιακός διευθυντής: Υπάρχουν τέτοια άλλα μαγαζιά που έχουν τόσο πολύ κάτω από 5%;

– Διαχειριστής «κεράσματος»: Ο Γέρακας έχει 6,6%.

Κάθε φορά που έβλεπαν ότι κάποιος μπορεί να κάνει περισσότερα «κεράσματα», ο εκνευρισμός της ηγεσίας δεν συγκρατούνταν. Η γραμμή είναι ξεκάθαρη. Όποιος φοβάται να παρανομήσει, θα το πληρώνει ακριβά.

– Διαχειριστής «κεράσματος»: Πάμε να δούμε Νέα Μάκρη; Τρέχει με 14,3%. Και έχει περίπου 6.400 που είναι ακόμα 7,37%.

– Αρχηγός: Θα με τρελάνεις ότι είναι νορμάλ αυτό; Δηλαδή μέσα στο μαγαζί της κοιμάται αυτή. Καλά, δεν καταλαβαίνουν πόσο περιθώριο έχουν; Ή φοβούνται; Τι φοβούνται;

Και εννοείται πως δεν άφηναν ούτε δεκάρα να πέσει κάτω. Έχει πρόβλημα το μαγαζί που πρέπει να έρθουν τα κεντρικά να το λύσουν; Ακόμα και αν χρωστούσαν μικροποσά από τα κεράσματα, πρώτα θα τα εξοφλούσαν και μετά θα λυνόταν το πρόβλημα.

– Λογιστής: Να κάνω μια γρήγορη ερώτηση; Μου είπες να πάρω τον Λ… τηλέφωνο για το μπάνιο. Ο επιθεωρητής μου λέει ότι εδώ ο Λ… μας χρωστάει όμως κεράσματα 300 ευρώ.

– Υπαρχηγός: Άμα είναι κάνε αυτό που καταλαβαίνεις.

– Λογιστής: Εντάξει, φιλιά.

Κάθε υποκατάστημα εξεταζόταν μεμονωμένα και εξονυχιστικά. Οι λίστες με τα χρωστούμενα αναλυτικές στην τελευταία λεπτομέρεια.

Οι λέξεις «κλειδιά»

Για να εξασφαλίσουν ότι το χρήμα θα εξακολουθήσει να ρέει, είχαν φτιάξει κωδικούς επικοινωνίας. «Εκτός» και το όνομα του υπαρχηγού, σήμαινε μετρητά, ενώ όταν λέγανε «ροή» εννοούσαν τα λεφτά στην τράπεζα.

– Επιθεωρητής 1: Πες μου τώρα, Ηράκλειο τι χρωστάει «εκτός» και πόσους μήνες.

– Επιθεωρητής 2: Σίγουρα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο αλλά κάτσε να δω αν έχουμε και Φεβρουάριο ή τον είχαν φέρει.

– Επιθεωρητής 1: Φεβρουάριο δεν πρέπει να έχεις, τον έχουνε δώσει.

– Επιθεωρητής 2: Κι όμως έχει και Φεβρουάριο.

– Επιθεωρητής 1: Πάμε τώρα (όνομα υπαρχηγού).

– Επιθεωρητής 2: (Όνομα υπαρχηγού) είναι 1.595. Το επόμενο είναι 1.173, το επόμενο 1.418, το επόμενο 1.497 και το τελευταίο που βγήκε είναι 1.710.

Η ομάδα τεχνικών

Η ηγετική ομάδα είχε στήσει ολόκληρη ομάδα τεχνικών που διαχειριζόταν την υπηρεσία «κέρασμα», για να λύνει κάθε ζήτημα επί τόπου. Να μην αφήσουν ούτε ευρώ να πάει χαμένο.

– Διαχειριστής: Υπάρχει περίπτωση να γνωρίζετε γιατί η Χαλκίδα δεν έχει κεράσματα; Δεν μπορεί να κάνει κεράσματα, υπάρχει κάποιος λόγος;

– Επιχειρησιακός διευθυντής: Γιατί το έχει κλείσει προφανώς.

– Διαχειριστής: Ναι, αλλά μου λέει ότι εδώ και 4 μήνες ότι δεν μπορεί να το κάνει.

– Επιχειρησιακός διευθυντής: Να πάρουμε τηλέφωνο στους ΙΤ να ανοίξουν τα κεράσματα. (…) Για να έχει συμβεί όμως αυτό, πρέπει να το είχαν ζητήσει οι ίδιες.

– Διαχειριστής: Το είχαν, μου είπαν ότι πριν 3 – 4 μήνες το είχαν ζητήσει γιατί είχε πάει η Εφορία.

Ένας ολόκληρος μηχανισμός, με δομή και πολύ αυστηρή λειτουργία, είχε ένα και μόνο σκοπό. Να ελέγχει καθημερινά αν στα μαγαζιά πατάνε το κουμπί «κέρασμα», όσο περισσότερο γίνεται.

Τα διπλά βιβλία

Όπως αποκάλυψε το Live News στον κεντρικό υπολογιστή της επιχείρησης στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν και τα λεγόμενα διπλά βιβλία με όλες τις παρανομίες. Συνολικά βρέθηκαν σχεδόν 5.000 αρχεία εξέλ που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία και σε αυτά σημειώναν τα «μαύρα» χρήματα που κέρδιζαν από κάθε κατάστημα.

Η χλιδάτη ζωή του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης και δημιουργός της Pizza Fan ζούσε πλουσιοπάροχα και δεν το έκρυβε. Τα μετρητά που βρέθηκαν μαζί με τα κοσμήματα μεγάλης αξίας έδειχναν την οικονομική του επιφάνεια.

Η καθημερινότητά του ξεδιπλωνόταν σε μια εντυπωσιακή υπερπολυτελή βίλα, ένα ακίνητο κόσμημα στην Εκάλη που αντανακλούσε τις οικονομικές του δυνατότητες. Το σπίτι αυτό δεν ήταν απλώς ένας χώρος διαμονής, αλλά το προσωπικό του οχυρό, όπως αποδείχθηκε.

Όταν οι άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας και του Ελληνικού FBI πέρασαν την πύλη της βίλας, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε κινηματογραφική ταινία. Πίσω από μια ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή υπήρχε ένα μυστικό δωμάτιο, προσβάσιμο μόνο στον ίδιο.

Τι βρέθηκε από τις Αρχές

Μέσα στην κρύπτη οι αστυνομικοί βρήκαν στοίβες από χαρτονομίσματα, πανάκριβα κοσμήματα και ρολόγια ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 92 ρολόγια επώνυμων οίκων και δεκάδες ακόμα πανάκριβα και χειροποίητα που μαρτυρούσαν την οικονομική άνεση και τις δυνατότητες του κατηγορούμενου.

Στην ειδική κρύπτη βρέθηκαν ένα διαμαντένιο κολιέ, ένα δαχτυλίδι και 3 πέτρες ροζ χρώματος, 1.175.990 ευρώ σε μετρητά και πιστοποιητικά γνησιότητας για τα πανάκριβα ρολόγια που είχε αγοράσει.

Για χρόνια ο ίδιος δήλωνε πως κατάφερε να γιγαντώσει την Pizza Fan με σωστές και προσεγμένες κινήσεις.

Τα κέρδη από το πειραγμένο λογισμικό της αλυσίδας που εξαφάνιζε ΦΠΑ εκατομμυρίων έδωσε όπως φαίνεται τη δυνατότητα σε ορισμένους για μια ζωή χωρίς περιορισμούς.

Η αγάπη του δημιουργού της αλυσίδας για την πολυτελή ζωή δεν σταματούσε στους τοίχους της βίλας. Στο γκαράζ του επιχειρηματία και των στενών συνεργατών του φιλοξενούνταν πολυτελή οχήματα με τα οποία κυκλοφορούσαν τραβώντας τα βλέμματα. Μία πανάκριβη μοτοσυκλέτα BMW, μία Porsche Macan και μία Porsche Panamera ήταν ανάμεσα στα αποκτήματα του επιχειρηματία.

Πλέον ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της Pizza Fan ετοιμάζεται για την αυριανή του απολογία.

Πηγή: In.gr

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