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Anthropic: Φέρεται να σχεδιάζει τη Δευτέρα την κατάθεση δημόσιων εγγράφων για τεράστια αρχική δημόσια προσφορά

Η Anthropic ενδέχεται να προχωρήσει στην πολυαναμενόμενη IPO ακόμη και σήμερα το απόγαευμα, ώρα Ελλάδος

Tεχνητή νοημοσύνη 26.10.2026, 15:04
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Anthropic: Φέρεται να σχεδιάζει τη Δευτέρα την κατάθεση δημόσιων εγγράφων για τεράστια αρχική δημόσια προσφορά
Newsroom

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Η Anthropic PBC σχεδιάζει να καταθέσει δημόσια τα έγγραφα για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της τη Δευτέρα, γύρω στις 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, καθώς η εταιρεία ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης πλησιάζει σε ένα ντεμπούτο που ενδέχεται να σημειώσει ρεκόρ.

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Claude αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τη διαδικασία προώθησης της αρχικής δημόσιας προσφοράς της, ενδεχομένως ήδη από την εβδομάδα της 9ης Νοεμβρίου, μετέδωσε το Bloomberg News.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το μέγεθος της IPO της θα ισούται ή θα ξεπεράσει εκείνο της SpaceX, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο CNBC.

Anthropic

H Anthropic τολμά ενώ άλλοι αναβάλλουν

Τον χρόνο κατάθεσης των εγγράφων είχε αναφέρει νωρίτερα το Fox Business. Εκπρόσωποι της Anthropic δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η σχεδιαζόμενη IPO της Anthropic αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που προχωρούν, αψηφώντας ένα κύμα καθυστερήσεων και αναβολών στην παγκόσμια αγορά νέων εισαγωγών. Η εταιρεία διαχείρισης κέντρων δεδομένων AirTrunk ανέβαλε την IPO μιας επενδυτικής εταιρείας ακινήτων (REIT) στη Σιγκαπούρη για το επόμενο έτος, λίγες μόλις ημέρες αφότου ναυάγησε η προγραμματισμένη IPO της αυστραλιανής εταιρείας κέντρων δεδομένων Firmus.

Η Anthropic και η ανταγωνίστριά της, OpenAI, βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενο δημόσιο έλεγχο όσον αφορά την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, μετά από μια σειρά περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων υψηλού προφίλ από κακόβουλους δρώντες. Το γεγονός αυτό εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στην είσοδο της Anthropic στην αγορά.

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