Wall Street: Άνοδος με ώθηση από τον τομέα της τεχνολογίας

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Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο την Τρίτη στην Wall Street, καθώς ο ενθουσιασμός γύρω από τις εταιρείες κατασκευής μικροεπεξεργαστών οδήγησε τους επενδυτές να στραφούν προς τις μετοχές αυτές για άλλη μια ημέρα. Οι επενδυτές παρακολούθησαν επίσης την πτώση των τιμών του πετρελαίου και ανέλυσαν μια σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων, ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ξεκίνησε τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς σημείωσε άνοδο 0,6% και έκλεισε στις 7.722,60 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,03%, κλείνοντας στις 52.377,57 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,18% και έκλεισε στις 26.477,81 μονάδες.

Οι μετοχές της Broadcom σημείωσαν άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση από μια συμμαχία τραπεζών — συγκεκριμένα, της Bank of America, της Citi και της Morgan Stanley — καθώς και της Blackstone, σχετικά με χρηματοδότηση ύψους 63 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά της τεχνολογίας της Broadcom από την Anthropic. Άλλοι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών σημείωσαν άνοδο ως επακόλουθο αυτής της εξέλιξης. Η Micron Technology σημείωσε άνοδο σχεδόν 3%, ενώ η Advanced Micro Devices σημείωσε άνοδο 5%.

Οι τελευταίες κινήσεις σε αυτές τις μετοχές προσθέτουν στα κέρδη τους από την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης, κατά την οποία οι κύριοι δείκτες κατέγραψαν θετική συνεδρίαση, χάρη εν μέρει στην άνοδο των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αφού η Anthropic υπέβαλε αίτηση για εισαγωγή στο Nasdaq. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια ακόμη σημαντική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) στον τομέα της τεχνολογίας για το 2026, μετά την εντυπωσιακή εισαγωγή της SpaceX τον Ιούνιο.

«Η αγορά έχει τέτοιου είδους περιοδικά διαλείμματα, κατά τα οποία εκδηλώνει ανησυχίες σχετικά με τις δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και στη συνέχεια τείνουμε να επιστρέφουμε και ο τεχνολογικός τομέας μας οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα», δήλωσε ο Τζεντ Έλερμπροκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Argent Capital Management. «Ο διακόπτης ήταν κλειστός τις τελευταίες δύο εβδομάδες, και φαίνεται ότι τις δύο πρώτες ημέρες αυτής της εβδομάδας, ο διακόπτης έχει ξανανοίξει».

Παρά τις πρόσφατες αυτές ανησυχίες, ο Ellerbroek εξακολουθεί να διαπιστώνει «μεγάλη» πεποίθηση από τις εταιρείες που διαθέτουν κέντρα δεδομένων ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται. «Το πιθανό ρήγμα στα θεμέλια παραμένει το πόσο ασταθείς μπορούν να είναι οι κεφαλαιαγορές», πρόσθεσε.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε επίσης στη βελτίωση του κλίματος την Τρίτη. Οι κινήσεις αυτές σημειώθηκαν αφότου ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και ο κορυφαίος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι συζήτησαν τους όρους της χώρας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate έκλεισαν με πτώση 1,83% στα 99,90 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς Brent σημείωσαν πτώση 1,67% και έκλεισαν στα 113,88 δολάρια ανά βαρέλι.

Εν τω μεταξύ, η μετοχή της JetBlue σημείωσε άνοδο 19%, παρά το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ζημίες μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει περαιτέρω αύξηση των περιθωρίων κέρδους κατά το τέταρτο τρίμηνο. Η μετοχή της UPS σημείωσε άνοδο άνω του 5%, αφού ο γίγαντας των μεταφορών ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα από τα αναμενόμενα για το τρίτο τρίμηνο.

Η Fed αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της σχετικά με τη νομισματική πολιτική το απόγευμα της Τετάρτης. Αν και η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το αν θα πραγματοποιηθεί άλλη μία αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

«Αυτή η συνεδρίαση της Fed υπό την ηγεσία του Γουόρς μοιάζει να είναι μια σπάνια περίπτωση όπου δεν θα υπάρξουν εξελίξεις. Φαίνεται ότι η επικοινωνιακή του στρατηγική θα οδηγήσει σε λιγότερες τέτοιες συνεδριάσεις χωρίς εκπλήξεις, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε μια τέτοια περίπτωση εδώ, κυρίως επειδή οι ενδιάμεσες εκλογές είναι την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε ο Έλερμπροκ. «Υποθέτω ότι η επόμενη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο θα είναι μια άλλη περίπτωση γεμάτη ένταση».