 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(7) "Science"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Παπασταύρου: Προχωράμε για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου

Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες - Επόμενο βήμα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

Green 27.10.2026, 13:25
Σχολιάστε
Παπασταύρου: Προχωράμε για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εγκρίθηκε, σήμερα, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης, η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) 5Α για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Ιονίων Νήσων.  Με την έγκρισή της, το 77,5% της συνολικής έκτασης του Δικτύου Natura 2000 της χώρας καλύπτεται πλέον από εγκεκριμένες ΕΠΜ.

Δείτε εδώ την απόφαση

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει 22 περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στους Οθωνούς, το Μαθράκι, την Ερείκουσα, την Κέρκυρα, τους Παξούς και τους Αντίπαξους, τη Λευκάδα, τον Σκορπιό, το Μεγανήσι, τον Κάλαμο, τον Καστό, το Αρκούδι, τον Άτοκο, τον Βρομωνά, την Κεφαλληνία, τη Ζάκυνθο, τις Στροφάδες, καθώς και σε νησίδες του Ιονίου.

Με τη νέα αυτή μελέτη, ολοκληρώνονται οι ΕΠΜ που απαιτούνται για τη σύνταξη του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου, καλύπτοντας τα εναπομείναντα χερσαία τμήματά του (περιοχές της Ζακύνθου και των νησιών και νησίδων του Εσωτερικού Αρχιπελάγους του Ιονίου) που είναι ήδη ενταγμένα στο Δίκτυο Natura 2000.

Η έγκρισή της, σε συνέχεια και των προηγούμενων ΕΠΜ για το θαλάσσιο τμήμα του πάρκου και των άλλων χερσαίων τμημάτων του, συμβάλλει στην ουσιαστική θωράκιση των Ιονίων Νήσων και την ολοκληρωμένη προστασία του μοναδικού φυσικού τους πλούτου, διασφαλίζοντας ότι η προστασία της φύσης αποτελεί σταθερό πυλώνα για το μέλλον των νησιών και των τοπικών κοινωνιών τους.

Διαμορφώνεται, έτσι, για πρώτη φορά ένα σαφές, συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο κανόνων για τις προστατευόμενες περιοχές στο σύνολο των Ιονίων Νήσων, ενώ, παράλληλα, ενισχύεται ο συνολικός σχεδιασμός προστασίας του θαλάσσιου και νησιωτικού χώρου του Ιονίου Πελάγους.

Μέσω της ΕΠΜ καθορίζονται:

●        ζώνες προστασίας,

●        επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες,

●        μέτρα διαχείρισης και προστασίας, με στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη συμβατότητα με ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι επιμέρους στόχοι προστασίας περιλαμβάνουν:

●        τη διατήρηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που είναι μοναδικά σε διεθνές, κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο,

●        την αντιμετώπιση πιέσεων και απειλών που επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών,

●        την ανταπόκριση της χώρας στις κοινοτικές δεσμεύσεις όσον αφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ΕΠΜ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία σημαντικών απειλούμενων ειδών, όπως η μεσογειακή φώκια, τα κητώδη και οι θαλάσσιες χελώνες, καθώς και στην ορνιθοπανίδα και τα ενδημικά είδη των νησίδων. Παράλληλα, προστατεύονται ευαίσθητοι τύποι οικοτόπων, με έμφαση στα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, ενώ αναγνωρίζεται η υψηλή οικολογική και βιογεωγραφική αξία του Ιονίου πελάγους. Η ΕΠΜ αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιωτικών περιοχών και επιδιώκει την αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε συνέχεια της πρόσφατης υποβολής του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου Ι – Νότιες Κυκλάδες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η έγκριση της ΕΠΜ αποτελεί ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θεσμοθέτηση των νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, θέτοντας έτσι, την Ελλάδα, πανευρωπαϊκά στην πρωτοπορία της προστασίας περιβάλλοντος.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Μετά την κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου Ι – Νότιες Κυκλάδες, προχωράμε αποφασιστικά και στο Ιόνιο. Με την έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τα Ιόνια Νησιά, ολοκληρώνουμε τις μελέτες που απαιτούνται και περνάμε στην προετοιμασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του Πάρκου. Υλοποιούμε, βήμα προς βήμα, τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα. Ο μοναδικός φυσικός πλούτος του Ιονίου, από τα λιβάδια Ποσειδωνίας έως τα απειλούμενα θαλάσσια είδη, αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά και ευθύνη μας να τον διαφυλάξουμε. Θέτουμε σαφείς κανόνες προστασίας, που συνδυάζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Πλέον, το 77,5% της συνολικής έκτασης του Δικτύου Natura 2000 της χώρας καλύπτεται από εγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες. Με επιστημονική τεκμηρίωση και συγκεκριμένα βήματα, ενισχύουμε την προστασία της φύσης και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη για την προστασία των θαλασσών μας».

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Beta Securities: Που μπορεί να εκπλήξουν οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Που μπορεί να εκπλήξουν οι ελληνικές τράπεζες
Βραζιλία: Βουτιά σε νόμισμα και χρηματιστήριο μετά την επανεκλογή Λούλα
World

Βουτιά στο βραζιλιάνικο νόμισμα έφερε η νίκη Λούλα
Ρωσία: Συνομιλία Πούτιν με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας
Κόσμος

Συνομιλία Πούτιν με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας
Αυστραλία: Καμπανάκι για την κυβερνοασφάλεια
Tεχνητή νοημοσύνη

Καμπανάκι από την Αυστραλία για την κυβερνοασφάλεια
Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι επιτέθηκαν στο διυλιστήριο της Ρας Τανούρα
Κόσμος

Οι Χούθι επιτέθηκαν στο διυλιστήριο της Ρας Τανούρα
Ισραήλ: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές
Κόσμος

Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές στο Ισραήλ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Pizza Fan: Πόσο εφικτή είναι η είσοδος επενδυτή; – Τα ερωτήματα
Business

Pizza Fan: Ο Γεωργάτος, ο «λευκός ιππότης» και ο ρόλος της κυβέρνησης

Η κρούση στον επιχειρηματία Βλάσση Γεωργάτο για εξαγορά της Pizza Fan και τα ερωτήματα που εγείρονται – Η κυβέρνηση, οι Franchisees και η αγωνία των 2.500 εργαζομένων

Γιώργος Μανέττας
Ελληνικό: Οι προκλήσεις μετά την αποχώρηση Αθανασίου από τη Lamda
Business

Ελληνικό: Τα στοιχήματα για τη νέα CEO της Lamda

Τι ανέφερε ο Οδυσσέας Αθανασίου για τις προκλήσεις στο Ελληνικό - Η νέα φάση και η προίκα στην νέα CEO της Lamda

Γιώργος Μανέττας
Φυσικό αέριο: Σε υψηλό 4ετίας, πιέσεις στα τιμολόγια ρεύματος Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Σε νέα υψηλά αέριο και ρεύμα: Πίεση στα τιμολόγια Νοεμβρίου

Στη δίνη της ενεργειακής κρίσης η Ευρώπη - Ανεβαίνουν αέριο και ρεύμα, ανησυχία για τον χειμώνα. - Αυξημένες πιέσεις για τα τιμολόγια Νοεμβρίου στην Ελλάδα

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Τι επιδόσεις περιμένει η JPMorgan
Τράπεζες

JP Morgan: Πού βάζει τώρα τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες

Ισχυρή η λειτουργική δυναμική, αλλά με ομαλοποίηση των επιδόσεων το γ’ τρίμηνο προβλέπει η JPMorgan για τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Brown Hotels: Σχέδιο για 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2028 – Επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Brown Hotels: Σχέδιο για 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2028

Η Israel Canada Hotels (IC Hotels), η οποία απέκτησε τις δραστηριότητες της Brown Hotels τον Απρίλιο του 2025, έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Μόδα: Οι «χρυσές» δουλειές και το «ράλι» των επεκτάσεων με καύσιμο τον τουρισμό
Business

Γιατί τα ξένα brands μόδας «ψηφίζουν» Ελλάδα

Από την Prada Hellas και το Miu Miu μέχρι τη γαλλική Decathlon και την πολωνική Sinsay, η μόδα ενισχύει το δίκτυό της στην ελληνική αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πόρτο Καρράς: Προσδοκίες ανάκαμψης με την ανακαίνιση του Σιθωνία
Τουρισμός

Πόρτο Καρράς: Ανάκαμψη με όχημα την ανακαίνιση του Σιθωνία

Το συγκρότημα του Πόρτο Καρράς διαθέτει συνολικά 970 δωμάτια και 2.400 κλίνες, καθώς και σημαντικές εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισμού

Λάμπρος Καραγεώργος
Ναυτιλία: Η επιστροφή του ρωσικού ντίζελ και η νέα δυναμική στο εμπόριο του Ατλαντικού
Ναυτιλία

Η επιστροφή του ρωσικού ντίζελ αλλάζει το εμπόριο στον Ατλαντικό

Οι τελευταίες εξελίξεις στις ενεργειακές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν ακόμη ένα σημείο καμπής για την αγορά των δεξαμενόπλοιων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Green
ΥΠΕΝ: 36,4 εκατ. ευρώ σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Εξοικονόμηση

Πληρωμές 36,4 εκατ. ευρώ του ΥΠΕΝ σε προμηθευτές και εγκαταστάτες

Μέσα στον τελευταίο μήνα απο το ΥΠΕΝ πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) δόσεις πληρωμών (22 Σεπτεμβρίου, 6 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου 2026), οι οποίες αφορούν 30.219 επιταγές που εξαργυρώθηκαν

ΕΕ: Καλεί τις χώρες μέλη να καταρτίσουν σχέδια αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης
Κλιματική αλλαγή

Η ΕΕ ζητά σχέδια αντιμετώπισης για την υπερθέρμανση από τις χώρες μέλη

Ο επίτροπος της ΕΕ για το Κλίμα δηλώνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τις ζημιές που προκαλούνται από πλημμύρες, καύσωνες και πυρκαγιές

Κλιματική αλλαγή: Δυσανάλογα μεγάλη η επιβάρυνση του κλίματος από τα τζετ
Κλιματική αλλαγή

Δυσανάλογα μεγάλη η επιβάρυνση του κλίματος από τα ιδιωτικά τζετ

Σύμφωνα με την ανάλυση της Oxfam, τα ιδιωτικά διωτικά αεροσκάφη εκλύουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε δυο δευτερόλεπτα από ό,τι οποιοδήποτε μέλος του φτωχότερου 50% του πληθυσμού σε έναν ολόκληρο χρόνο

Κινεζικές ανεμογεννήτριες: Ευρωπαϊκό «τείχος» προστασίας από το Πεκίνο… με κινεζικό «δάκτυλο»
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Aνεμογεννήτριες: Ευρωπαϊκό «τείχος» προστασίας από το Πεκίνο με κινεζικό «δάκτυλο»

Η Ming Yang Smart Energy προσπαθεί να «απενεργοποιήσει», στην Ευρώπη, τον κινεζικό νόμο που απαιτεί από τις κινεζικές εταιρείες να συνεργάζονται με κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών του Πεκίνου

Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»
Συνεντεύξεις

Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»

Ο CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi μιλά στον ΟΤ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη - Ο ρόλος και το επενδυτικό σχέδιο της «Τέρνα Ενεργειακή»

Χρήστος Κολώνας
Τέρνα Ενεργειακή: Mega deal με φωτοβολταϊκό 560 MW και hyperscaler για data center
Business

Διπλό χτύπημα από Τέρνα Ενεργειακή σε ΑΠΕ και data center

Η Τέρνα Ενεργειακή, της Masdar, εξαγόρασε το φωτοβολταϊκό «Ενιπέας» 560 MW - Και MoU με την Εμιρατινή Khazna - Το σχέδιο για data centers 600 MW στην Ελλάδα

Χρήστος Κολώνας
Καύσωνες: Κόστισαν 17 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης – 50.000 οι θάνατοι
World

Τι αποκάλυψαν για την Ευρώπη οι καύσωνες του 2026

Το πλήγμα στο ΑΕΠ της Ευρώπης από τους καύσωνες ήταν δυόμιση φορές η μέση απώλεια που καταγράφτηκε τις αντίστοιχες περιόδους κατά την προηγούμενη δεκαετία

Latest News
Beta Securities: Που μπορεί να εκπλήξουν οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Που μπορεί να εκπλήξουν οι ελληνικές τράπεζες

Η Beta Securities χαρακτηρίζει το τρίμηνο περισσότερο μεταβατικό, καθώς δεν αναμένει σημαντικές ανατροπές στις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βραζιλία: Βουτιά σε νόμισμα και χρηματιστήριο μετά την επανεκλογή Λούλα
World

Βουτιά στο βραζιλιάνικο νόμισμα έφερε η νίκη Λούλα

Οι αγορές ανησυχούν για το δημόσιο χρέος και τις νέες δαπάνες που θα κάνει η Βραζιλία υπό τον Λούλα, ενώ οι επενδυτές περιμένουν σαφείς δεσμεύσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ρωσία: Συνομιλία Πούτιν με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας
Κόσμος

Συνομιλία Πούτιν με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας

Η πρώτη επαφή του Ρώσου προέδρου με δυτικούς ηγέτες εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς Ρωσία και Ουκρανία προετοιμάζονται για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ

Αυστραλία: Καμπανάκι για την κυβερνοασφάλεια
Tεχνητή νοημοσύνη

Καμπανάκι από την Αυστραλία για την κυβερνοασφάλεια

Η AI ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Αύξηση 80% στις προειδοποιήσεις στην Αυστραλία

Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι επιτέθηκαν στο διυλιστήριο της Ρας Τανούρα
Κόσμος

Οι Χούθι επιτέθηκαν στο διυλιστήριο της Ρας Τανούρα

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι η επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις

Ισραήλ: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές
Κόσμος

Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές στο Ισραήλ

Μέχρι το μεσημέρι είχαν ψηφίσει πάνω από 2 εκατ. πολίτες του Ισραήλ

Χωριάτικο: Αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Πώς ο «Mr. Χωριάτικο» ταξίδευε στο εξωτερικό
Κοινωνία

Χωριάτικο: Αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος

Η έρευνα για τη φοροδιαφυγή της αλυσίδας των φούρνων και το κύκλωμα μαστροπείας έφερε στη δημοσιότητα και άλλες παράνομες δραστηριότητες με κεντρικό πρόσωπο τον «Mr. Χωριάτικο»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέκτησε τις 2.600 μονάδες με το διήμερο άλμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανέκτησε τις 2.600 μονάδες με το διήμερο άλμα το ΧΑ

Με θετικό πρόσημο και εκ νέου επαφή με τη ζώνη των 2.600 μονάδων ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΕ: Ρεκόρ χαμηλής γονιμότητας – Η εικόνα ανά περιφέρεια
World

Ρεκόρ χαμηλής γονιμότητας στην ΕΕ

Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας στην ΕΕ το 2024 ήταν 1,34 γεννήσεις ζώντων νεογνών ανά γυναίκα, το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2001

Revolut: Η Τράπεζα της Αγγλίας ζητά επανεξέταση των διαδικασιών έγκρισης προϊόντων της fintech
World

Τι ζήτησε η ΒΟΕ από την Revolut

Η εντολή εκδόθηκε νωρίτερα φέτος και εστιάζει στους κινδύνους που συνδέονται με την ταχεία διάθεση νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων από την Revolut

Τυχερά παίγνια: Καθιερώνεται η μηνιαία δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων της αγοράς
Business

Στα 11,68 δισ. ευρώ ο τζίρος των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα το οκτάμηνο του 2026

Άνοδος 10,4% έναντι του 2025 – Τα ακαθάριστα έσοδα ξεπερνούν τα 2,06 δισ. ευρώ

ΥΠΕΝ: 36,4 εκατ. ευρώ σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Εξοικονόμηση

Πληρωμές 36,4 εκατ. ευρώ του ΥΠΕΝ σε προμηθευτές και εγκαταστάτες

Μέσα στον τελευταίο μήνα απο το ΥΠΕΝ πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) δόσεις πληρωμών (22 Σεπτεμβρίου, 6 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου 2026), οι οποίες αφορούν 30.219 επιταγές που εξαργυρώθηκαν

Wall Street: Παίρνει ώθηση από τον κλάδο των chip
Wall Street

Ώθηση από τον κλάδο των chip παίρνει η Wall Street

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στη Wall Street

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026
AGRO

Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026

Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ αφορούν τροποποιήσεις όσον αφορά τις εδαφολογικές αναλύσεις και το πραστατικό τεχνικού συμβούλου

Γαλλία: Σε χαμηλό 13 ετών η καταναλωτική εμπιστοσύνη
World

Σε χαμηλό 13 ετών η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη Γαλλία παραμένει κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο των 100 μονάδων εδώ και πέντε χρόνια

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Επέβαλε πρόστιμα ύψους 659.647 ευρώ τον Οκτώβριο
Economy

Πρόστιμα ύψους 659.647 ευρώ από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς

Τα πρόστιμα που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου 2026

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies