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Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την προστασία των συνεπών οφειλετών

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για servicers και φορολογία crypto

Economy 27.10.2026, 11:07
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Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την προστασία των συνεπών οφειλετών
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Την ερχόμενη Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, αρχίζει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που θέτει νέο πλαίσιο για servicers και προστασία οφειλετών, προβλέπει φορολογία crypto με 10% και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κεφαλαιαγορά, τράπεζες, αγροτικό πετρέλαιο και ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή έχει τίτλο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών – Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων – Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης – Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του κατατεθέντος νομοσχεδίου, σκοπός του είναι η βιώσιμη αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των διαχειριστών πιστώσεων και των διαχειριστών απαιτήσεων κατά τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και κυρώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης των κυρώσεων, η ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, η διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης πληροφόρησής τους για την οφειλή τους, η διευκόλυνση της ρύθμισης ή της οριστικής διευθέτησης των οφειλών με θέσπιση αυτοτελούς, τυποποιημένης και χρονικά οριοθετημένης διαδικασίας διμερούς ρύθμισης οφειλών και η διευκόλυνση των οφειλετών στην εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μέσω της διεύρυνσης των δυνατοτήτων τμηματικής καταβολής τους.

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