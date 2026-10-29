Χρηματιστήριο Αθηνών: Διυλιστήρια και Coca Cola συγκράτησαν την άνοδο

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Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις πιέσεις στις μετοχές των διυλιστηρίων να συγκρατούν όμως την ανοδική κίνηση, παρά το ότι οι τραπεζικές μετοχές και η ΔΕΗ λειτούργησαν υποστηρικτικά και έδωσαν την ώθηση για τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,66% στις 2.623,03 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.601,45 μονάδων (-0,16%) και 2.626,73 μονάδων (+1,40%). Ο τζίρος ανήλθε στα 450,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 62,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 12,7 εκατ. τεμάχια αξίας 65,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,86% στις 6.718,01 μονάδες, ενώ στο +0,31% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.078,38 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 3,04% στις 3.071,68 μονάδες.

Τα διυλιστήρια έκοψαν τη φόρα της αγοράς

Με μικρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η προσπάθεια του Γενικού Δείκτη να προσεγγίσει τις 2.620 μονάδες δεν είχε συνέχεια. Οι πιέσεις στις μετοχές των διυλιστηρίων ανέκοψαν την ανοδική κίνηση, περιορίζοντας την επίδραση που είχαν οι τράπεζες και η ΔΕΗ, οι οποίες λειτούργησαν υποστηρικτικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της ημέρας, καθώς τα χαρτοφυλάκια επαναξιολόγησαν τις θέσεις τους μετά τη χθεσινή αργία. Ωστόσο, ο υψηλότερος τζίρος δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη ενίσχυση της αγοραστικής διάθεσης, με τις επιμέρους πιέσεις να δυσκολεύουν την προσπάθεια της αγοράς να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Η εικόνα των διυλιστηρίων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς διαφοροποιείται από τις διεθνείς επιδόσεις του κλάδου, όπου οι εταιρείες ανακοινώνουν κέρδη-ρεκόρ. Η αβεβαιότητα αφορά, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση των τιμών των καυσίμων και το κατά πόσο οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς θα επηρεάσουν τα περιθώρια διύλισης.

Πρόσθετες πιέσεις άσκησε και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει στην αποδέσμευση 42 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, με περίπου το ήμισυ της ποσότητας να αφορά ντίζελ. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, προσθέτοντας ωστόσο μια ακόμη παράμετρο στις εκτιμήσεις για την πορεία του ενεργειακού κλάδου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Alpha Bank, ΔΕΗ, Κύπρου, Εθνική, Optima Bank και Eurobank έκλεισαν με άλμα άνω του 3%, ενώ άνω του 2% ήταν η άνοδος σε Cenergy, Aktor και Πειραιώς. Κέρδη 1,6% για την ΕΛΧΑ και 1,08% για την Allwyn, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Λάμδα, Credia Bank και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, Motor Oil και Helleniq Energy σημείωσαν απώλειες 5,63% και 5,02% αντίστοιχα, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον ΟΤΕ να κλείνουν με πτώση 3,39% και 2,42% αντίστοιχα. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Coca Cola, ΕΥΔΑΠ και Βιοχάλκο, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Τιτάν, Jumbo, Metlen και Aegean.