Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

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Στη φυλακή οδηγείται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, μετά την απολογία του.

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για τη μεγάλη υπόθεση απάτης και φοροδιαφυγής με προμετωπίδα τους φούρνους «Χωριάτικο», στην φυλακή οδηγείται και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Πρόκειται για την έκτη προφυλάκιση για την υπόθεση, ενώ απομένουν 3 ή 4 για απολογία.

Ο γιος του Άγγελου Γιαννακόπουλου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς και εγγύηση 20.000 ευρώ, ενώ αναμένεται η απολογία του πρώην συνδικαλιστή, Ρίζου Ρίζου.

Πηγή: In.gr