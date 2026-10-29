«Χωριάτικο»: Στους τέσσερις οι προφυλακισμένοι – Απολογείται ο φερόμενος ως αρχηγός

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Ένας ακόμα κατηγορούμενος, ανεβάζοντας τον αριθμό στους τέσσερις, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγείται στη φυλακή μετά την απολογία του για την υπόθεση του «Χωριάτικου».

Η σκυτάλη των απολογιών έχει περάσει πλέον στον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ νωρίτερα για συνολικά έξι κατηγορούμενους ανακριτές και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός του φερόμενου ως βασικού κατηγορουμένου είναι πως όσα του αποδίδονται είναι μεν φορολογικά αδικήματα, αλλά όχι απάτη, ενώ από την πλευρά τους οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι επιχειρούν να αποδομήσουν τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται, προβάλλοντας ο καθένας τη δική του εκδοχή για τον ρόλο του στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο βασικός κατηγορούμενος προβάλει τον ισχυρισμό πως ήταν στις προθέσεις του να ενταχθεί σε ρύθμιση, για τις οφειλές που είχε, κίνηση που για κάποιες εξ αυτών, όπως υποστηρίζει, είχε γίνει ήδη.

Παράλληλα, φέρεται να αρνείται ότι οι εταιρείες του ήταν ευκαιριακές επιχειρήσεις, επικαλούμενος τη δραστηριοποίησή του στον χώρο ήδη από το 1996. Κατά τους ισχυρισμούς του, πρόκειται για επιχειρήσεις τις οποίες επιθυμούσε να διατηρήσει και να αναπτύξει.

Μετά το τέλος της απολογίας του ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για τον κρίσιμο ζήτημα της προφυλάκισης ή μη του κατηγορούμενου με τον ίδιο να ζητά αντί για τη φυλακή να διαταχθεί ο κατ΄οίκον περιορισμός του με βραχιολάκι.

Πηγή: In.gr